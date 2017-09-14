Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:52
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:09
prodigy
Молоко так і є. Від 2-х
Але якимось чином по лінії ООН для своїх працівників є опція і молоко по 0.9, і соки кіпрські (гарної якості) по 0.9 , і українська кура по 3 дол, і польська свинина вже варено-копчена по 5-6 дол.
Але оонія дивна країна. Американські гроші там ніхто не рахує. Були випадки, коли везли в віддалений оонівський кемп зі столиці 2 т літрів води (по 1.5л) в ящиках, так спалили 4 тис літрів керосу. Це я не рахую роботу логістичних служб , оплата послуг авіакомпанії (близько 30 тис дол в день один вертоліт) . А продаватись ця вода буде по 5 дол за ящик (12 бутилок, або 18 літрів).
Також я не згадую про те, що доцільність перебування там цього кемпу взагалі під сумнівом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:18
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
п’ятницю Путін зайняв більш жорстку позицію, наполягаючи на тому, що він накаже припинити вогонь і вестиме переговори, лише якщо Україна вийде з чотирьох регіонів, які Москва визнала своїми, і відмовиться від своїх прагнень приєднатися до НАТО.
Ще до останньої вимоги пана Путіна експерти казали, що важко уявити повернення до тієї угоди, яка обговорювалася в 2022 році. Україна як ніколи рішуче налаштована приєднатися до НАТО, і це повідомлення посилиться під час наступної зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні місяць.
Натомість більш вірогідним завершенням боїв може стати непросте перемир’я. Марк Веллер, професор міжнародного права з Кембриджа, який спеціалізується на мирних переговорах, сказав, що він очікує, що провідні країни Заходу зосередяться на захисті майбутньої лінії бою України з Росією, «а не шукатимуть примирення через неї».
«Залізна завіса тепер впаде на лінію окупації, якою керують росіяни по всій Україні», — сказав пан Веллер
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21
Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.
Тут питання в іншому, скільки років ми взагалі ще протримаємось без заморозки?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 15 чер, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21
И тем не менее вас . там не хватает , как и меня
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не будет никаких торгов.
Украина не окажется от территорий.
рфия не откажется от окупации.
путину некуда идти, кроме войны.
зеренскому и его шефу ермаку тоже.
Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет
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