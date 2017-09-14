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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86418642864386448645>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:52

  vitaliiangel написав:Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.

То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение.
........

Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:09

prodigy

бо на інше тільки подивилися (молоко, так від 2,0дол за тетропак), так це 2008-2009 рік...сьогодні мабуть +50(60)% до тих цін


Молоко так і є. Від 2-х
Але якимось чином по лінії ООН для своїх працівників є опція і молоко по 0.9, і соки кіпрські (гарної якості) по 0.9 , і українська кура по 3 дол, і польська свинина вже варено-копчена по 5-6 дол.
Але оонія дивна країна. Американські гроші там ніхто не рахує. Були випадки, коли везли в віддалений оонівський кемп зі столиці 2 т літрів води (по 1.5л) в ящиках, так спалили 4 тис літрів керосу. Це я не рахую роботу логістичних служб , оплата послуг авіакомпанії (близько 30 тис дол в день один вертоліт) . А продаватись ця вода буде по 5 дол за ящик (12 бутилок, або 18 літрів).
Також я не згадую про те, що доцільність перебування там цього кемпу взагалі під сумнівом.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:18

  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років на буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я

Минимум через 10. Путинская армия тоже ослабла. Волчанск на самой границе взять не смогла
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

п’ятницю Путін зайняв більш жорстку позицію, наполягаючи на тому, що він накаже припинити вогонь і вестиме переговори, лише якщо Україна вийде з чотирьох регіонів, які Москва визнала своїми, і відмовиться від своїх прагнень приєднатися до НАТО.

Ще до останньої вимоги пана Путіна експерти казали, що важко уявити повернення до тієї угоди, яка обговорювалася в 2022 році. Україна як ніколи рішуче налаштована приєднатися до НАТО, і це повідомлення посилиться під час наступної зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні місяць.

Натомість більш вірогідним завершенням боїв може стати непросте перемир’я. Марк Веллер, професор міжнародного права з Кембриджа, який спеціалізується на мирних переговорах, сказав, що він очікує, що провідні країни Заходу зосередяться на захисті майбутньої лінії бою України з Росією, «а не шукатимуть примирення через неї».

«Залізна завіса тепер впаде на лінію окупації, якою керують росіяни по всій Україні», — сказав пан Веллер
https://www.nytimes.com/interactive/202 ... -deal.html
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21

  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я

Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.
Тут питання в іншому, скільки років ми взагалі ще протримаємось без заморозки?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 15 чер, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:21

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років на буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я

Минимум через 10. Путинская армия тоже ослабла. Волчанск на самой границе взять не смогла

И тем не менее вас . там не хватает , как и меня :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:От коридора в Крым не откажется.
Значит будет торг за Херсонск. и Запорожск. по сег. границам, но не за отдельно взятую полностью область. В 22г. в Турции были др. и лучше для нас предложения - Донбасс и Крым. Теперь плюс Запоржск. и Херсонск. обл.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.

Ні, ми будемо емігрувати в Європу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не будет никаких торгов.
Украина не окажется от территорий.
рфия не откажется от окупации.
путину некуда идти, кроме войны.
зеренскому и его шефу ермаку тоже.
Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет
Бетон
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