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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8642864386448645>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:35

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:............
Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?

Если перед этим вы всем сообщили что вы супер игрок 2й в мире и вообще никогда не проигрываете? Конечно проигрыш. Только он измеряется не деньгами а потерей рейтинга/репутации, полученным клише "брехло". Многие вещи не измеряются деньгами. Точнее измерить то можно, но надо будет включить все недополученные прибыли в течении LTV.

клише "брехло" Путин получил, в основном, у нас.
"2й в мире" - с учётом ЯО. И тут ничего не изменилось.
"недополученные прибыли" это что-то гипотетическое. Я согласен иметь "недополученные прибыли", лишь бы была просто прибыль.
И, кроме того, меня значительно слабее волнует "потеря рейтинга" РФ, чем потери Украины. Пока что Украина уже потеряла очень много. Во всех отношениях - в финансовом, материальном, человеческом.
Для США это, возможно, "поражение РФ", для нас не очень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:37

  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я

Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?
До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:39

  Бетон написав:Не будет никаких торгов.
Украина не окажется от территорий.
рфия не откажется от окупации.
путину некуда идти, кроме войны.
зеренскому и его шефу ермаку тоже.
Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет


Нет
Мечты некоторых форумчан что Украина превратится в нацию козачков-крипачков-зермачков не сбудутся.
Исторический материализм восторжествует.
Кто встанет на его пути - будет растоптан железной пятой диалектики
Либо научитесь думать, и защищать свои интересы, либо умрете
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:40

  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років на буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я

Але вже більш підготовлений напад.
Отой графік, що приносив Віталій, і який не зрозумів муха… Верхня лінія (наявність в строю) «вжух» вгору. Бо 2-3 роки буде йти відновлення складського металобрухту, а втрат не буде. І так по всій номенклатурі, яка зараз нищиться нон-стоп.
Там у Морозовську щось трапилось. 2-3 машини (су-34) можливо прихворіли.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?
До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня

1. Нам дадуть менше допомоги.
2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде
3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 чер, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:45

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.

Ні, ми будемо емігрувати в Європу

Это только если под рпв какое-нить очередное особое положение не придумают...

При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:48

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:це перетворення країни на суцільне ПВК

Так якщо відверто і прямо говорити -- саме така функція нам і відведена. Країна фортеця на кордоні Заходу з Азією буде.

Чи технопарків набудують?

Хоча на наступному етапі глобалізації, коли будуть об'єднуватися Захід з Азією, Україна розквітне, стане а-ля черговий тигр економічного росту. Крутіше Сінгапуру.
Потім...

З.и. якщо не брешуть, то Маску надають 52 млрд.дол.
І порівняйте - 50 млрд. Україні на війну.

Якщо б Південна Корея вионувала ту роль яка їй відведена, то її б поглинула Північна, і ніякі американські бази їй не допомогли б. на прикладі Південного В'єтнаму. Україна 30 років занадто слухняно виконувала роль яку надиктовував Захід, тому зараз фуйло дозволяє собі те що дозволяє.
Треба імпрвізувати , як мінімум


Ще цікавий приклад для порівняння
Ірано-Іракська війна.
Ірак мав всебічну військову підтримку як від СРСР так і від Заходу.
А Іран намагався щось своє клепати.
Мало того що до перемоги ця допомога не призвела, та ще Ірак мав потім 3 імпереалістичні війни, та 2 громадянскі, зараз фейлстейт. А Іран - наріжний камінь віссі зла, майже рівноправний партнер з Пекіном та москвою
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.

Вже неодноразово казав, що в такому випадку дуже просто буде ситуацію розгойдати до майдану 3. Вже зараз народ прориває кордон. Але зараз то десятки, а тоді то будуть десятки тисяч.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:48

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Не будет никаких торгов.
Украина не окажется от территорий.
рфия не откажется от окупации.
путину некуда идти, кроме войны.
зеренскому и его шефу ермаку тоже.
Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет


Нет
Мечты некоторых форумчан что Украина превратится в нацию козачков-крипачков-зермачков не сбудутся.
Исторический материализм восторжествует.
Кто встанет на его пути - будет растоптан железной пятой диалектики
Либо научитесь думать, и защищать свои интересы, либо умрете

Нужно научиться использовать существующую систему, а не бороться с ней.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:50

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.

Вже неодноразово казав, що в такому випадку дуже просто буде ситуацію розгойдати до майдану 3. Вже зараз народ прориває кордон. Але зараз то десятки, а тоді то будуть десятки тисяч.


Так, ви вже не одноразово казали що вам краще 10 років бусифікації, ніж 2-4 роки з частково зачиненими кордонами. Через таких професорів ужгородських кулінарних техникумів влада і думати боїться у бік реальних перемовин
fox767676
 
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