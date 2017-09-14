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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8642864386448645
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 13:59

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.

Ні, ми будемо емігрувати в Європу

Это только если под рпв какое-нить очередное особое положение не придумают...


Та нет , нет ...... никто не претендует на ваши 500 евро .
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Йде третій рік війни...
"За мить до перевороту думок... Як так?" (с) Успіх
Забезпечення супер результативної РУБПАК 47 OМБР
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:15

  Vadim_ написав:Цільне молоко , на базарі,слава Богу і людям , наразі - 30 грн/л. жирність не перепровіряв , але 3% мабуть є . 30/41,15 = :(

Базарне/стихійного ринку молоко то ще та рулетка.
Дуже цікавий індикатор якості, це використовувати його для виготовлення йогурту.
Процес виготовлення йогурту з молока чітко показує наявність у ньому домішок.
Деякі як дізнаються що береш для йогурту то, або відмовляються продавати взагалі, або дають інше. Причому навіть у одних і тих же якість гуляє в широкому діапазоні.

Вже краще підібрати молоко якоїсь торгової марки, і отримувати стабільний результат і якість. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:19

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?
До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня

1. Нам дадуть менше допомоги.
2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде
3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть.

1. Наверное, меньше. Так и потерь не будет. Или здесь кто-то думает, что сейчас потери и уничтоженная техника только у РФ?
2. При рпв можно сохранить вп и, соответственно, запрет на выезд. Кроме того, не уверен, что при рпв и прекращении поддержки наших беженцев на Западе (вполне вероятно при рпв) будет сильная эмиграция.
3. Соберут. Так и мы тоже соберём. И оборудуем укрепления.
Из выступления Путина:
Если вы
50:07
помогаете донбассу то почему российские войска находятся на юге Украины включая
50:14
Херсонскую и Запорожскую области ответ заключался в том с нашей стороны что
50:19
таково было решение российского генерального штаба по планированию операций и сегодня добавлю что замысел
50:25
был в том чтобы обойти часть укрепленных районов которые за 8 лет построили украинские власти на Донбассе и прежде
50:32
всего для освобождения Мариуполя
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