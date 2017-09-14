Бетон написав:Не будет никаких торгов. Украина не окажется от территорий. рфия не откажется от окупации. путину некуда идти, кроме войны. зеренскому и его шефу ермаку тоже. Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет
Нет Мечты некоторых форумчан что Украина превратится в нацию козачков-крипачков-зермачков не сбудутся. Исторический материализм восторжествует. Кто встанет на его пути - будет растоптан железной пятой диалектики Либо научитесь думать, и защищать свои интересы, либо умрете
Нужно научиться использовать существующую систему, а не бороться с ней.
ЛАД написав:При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.
Вже неодноразово казав, що в такому випадку дуже просто буде ситуацію розгойдати до майдану 3. Вже зараз народ прориває кордон. Але зараз то десятки, а тоді то будуть десятки тисяч.
Так, ви вже не одноразово казали що вам краще 10 років бусифікації, ніж 2-4 роки з частково зачиненими кордонами. Через таких професорів ужгородських кулінарних техникумів влада і думати боїться у бік реальних перемовин
Бетон написав:Не будет никаких торгов. Украина не окажется от территорий. рфия не откажется от окупации. путину некуда идти, кроме войны. зеренскому и его шефу ермаку тоже. Кровавая бойня будет годами. Минимум 10 лет
Нет Мечты некоторых форумчан что Украина превратится в нацию козачков-крипачков-зермачков не сбудутся. Исторический материализм восторжествует. Кто встанет на его пути - будет растоптан железной пятой диалектики Либо научитесь думать, и защищать свои интересы, либо умрете
Нужно научиться использовать существующую систему, а не бороться с ней.
Треба вправляти мізки людям, є історичний досвід. подивіться на професуру ужгородських кулінарних техникумів їм 10 років бусифікації під патріотичні гасла - ок а дати псолаблення через компроміси та тимчасові часткові обмеження - вони замайданять Таких треба залізною рукою перевиховувати
Vadim_ написав:Цільне молоко , на базарі,слава Богу і людям , наразі - 30 грн/л. жирність не перепровіряв , але 3% мабуть є . 30/41,15 =
Базарне/стихійного ринку молоко то ще та рулетка. Дуже цікавий індикатор якості, це використовувати його для виготовлення йогурту. Процес виготовлення йогурту з молока чітко показує наявність у ньому домішок. Деякі як дізнаються що береш для йогурту то, або відмовляються продавати взагалі, або дають інше. Причому навіть у одних і тих же якість гуляє в широкому діапазоні.
Вже краще підібрати молоко якоїсь торгової марки, і отримувати стабільний результат і якість.
ЛАД написав:Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации? До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня
1. Нам дадуть менше допомоги. 2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде 3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть.
1. Наверное, меньше. Так и потерь не будет. Или здесь кто-то думает, что сейчас потери и уничтоженная техника только у РФ? 2. При рпв можно сохранить вп и, соответственно, запрет на выезд. Кроме того, не уверен, что при рпв и прекращении поддержки наших беженцев на Западе (вполне вероятно при рпв) будет сильная эмиграция. 3. Соберут. Так и мы тоже соберём. И оборудуем укрепления. Из выступления Путина:
Если вы 50:07 помогаете донбассу то почему российские войска находятся на юге Украины включая 50:14 Херсонскую и Запорожскую области ответ заключался в том с нашей стороны что 50:19 таково было решение российского генерального штаба по планированию операций и сегодня добавлю что замысел 50:25 был в том чтобы обойти часть укрепленных районов которые за 8 лет построили украинские власти на Донбассе и прежде 50:32 всего для освобождения Мариуполя
И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.