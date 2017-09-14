Додано: Суб 15 чер, 2024 14:19

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?

До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня

1. Нам дадуть менше допомоги.

2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде

3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть. 1. Нам дадуть менше допомоги.2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть.

Если вы

50:07

помогаете донбассу то почему российские войска находятся на юге Украины включая

50:14

Херсонскую и Запорожскую области ответ заключался в том с нашей стороны что

50:19

таково было решение российского генерального штаба по планированию операций и сегодня добавлю что замысел

50:25

был в том чтобы обойти часть укрепленных районов которые за 8 лет построили украинские власти на Донбассе и прежде

50:32

всего для освобождения Мариуполя

1. Наверное, меньше. Так и потерь не будет. Или здесь кто-то думает, что сейчас потери и уничтоженная техника только у РФ?2. При рпв можно сохранить вп и, соответственно, запрет на выезд. Кроме того, не уверен, что при рпв и прекращении поддержки наших беженцев на Западе (вполне вероятно при рпв) будет сильная эмиграция.3. Соберут. Так и мы тоже соберём. И оборудуем укрепления.Из выступления Путина:И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.