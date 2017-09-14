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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:28
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
------------------Дюрі-бачі
Ні, ми будемо емігрувати в Європу
------------------
Это только если под рпв какое-нить очередное особое положение не придумают...
При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.
В таком случае вообще не ясно зачем пэрэсичному _такое_ рпв: типа _временно_ не будут бусифицировать? Со всеми прелестями удвоенных налогов и запертых кордонов?..
В Харькове (и во многих других местах) такой вопрос не задали бы.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:30
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации?
До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня
1. Нам дадуть менше допомоги.
2. Дуже багато "моб ресурсу" в нас виїде
3. Москалі зберуть сили і більш організовано нападуть.
1. Наверное, меньше. Так и потерь не будет. Или здесь кто-то думает, что сейчас потери и уничтоженная техника только у РФ?
2. При рпв можно сохранить вп и, соответственно, запрет на выезд. Кроме того, не уверен, что при рпв и прекращении поддержки наших беженцев на Западе (вполне вероятно при рпв) будет сильная эмиграция.
3. Соберут. Так и мы тоже соберём. И оборудуем укрепления.
Из выступления Путина:
Если вы
50:07
помогаете донбассу то почему российские войска находятся на юге Украины включая
50:14
Херсонскую и Запорожскую области ответ заключался в том с нашей стороны что
50:19
таково было решение российского генерального штаба по планированию операций и сегодня добавлю что замысел
50:25
был в том чтобы обойти часть укрепленных районов которые за 8 лет построили украинские власти на Донбассе и прежде
50:32
всего для освобождения Мариуполя
И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.
А с чего что потери что энергетику восстанавливать - если помощи не будет? Налоги-то не на ровном месте поднимают...
Оно как-то не стыкуется: ВП в стране и прекращение ВЗ (от ВП) в Европах...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:30
ЛАД написав:
Пока что Украина уже потеряла очень много. Во всех отношениях
я обсуждал ситуацию в которую загнал себя питун, безотносительно Украины.
ЛАД написав:
Я согласен иметь "недополученные прибыли", лишь бы была просто прибыль
ок покупаете квартиру для сдачи в аренду. Рыночная цена аренды скажем 10тыс но вы сдаёте по 3тыс потому что согласны на просто прибыль. Мягко говоря путь к банкротству.
Не всё продаётся за деньги но у всего есть цена. Имхо питун платит космическую цену за свои просчёты. Нам может и не легче но для питуна платить и далее не очень разумно. Окружение если не дураки должны понимать что рано или поздно деньги закончатся, а из рыноков сбыта оссстанется только китай готовый покупать сырье за гроши. И что территории о которых говорил питун этого не стоят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 чер, 2024 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:31
fox767676 написав:
.............
Треба вправляти мізки людям, є історичний досвід.
подивіться на професуру ужгородських кулінарних техникумів
їм 10 років бусифікації під патріотичні гасла - ок
а дати псолаблення через компроміси та тимчасові часткові обмеження - вони замайданять
Таких треба залізною рукою перевиховувати
Как-то не пойму, кто из нас "совок"?
Это, вроде, уже проходили: "Железной рукой приведём человечество к счастью!" ?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:35
_hunter написав: ЛАД написав:
................
И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.
А с чего что потери что энергетику восстанавливать - если помощи не будет? Налоги-то не на ровном месте поднимают...
Оно как-то не стыкуется: ВП в стране и прекращение ВЗ (от ВП) в Европах...
Я не писал, что помощи не будет. Уменьшится - это да, скорее всего.
А ВП это всё-таки не война.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:38
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
При рпв вполне можно продолжать военное положение. рпв это не мир.
В таком случае вообще не ясно зачем пэрэсичному _такое_ рпв: типа _временно_ не будут бусифицировать? Со всеми прелестями удвоенных налогов и запертых кордонов?..
В Харькове (и во многих других местах) такой вопрос не задали бы.
Понимаю. Но как бы эгоистично или аморально это не звучало, но - не Харьковом единым...
При этом повторюсь: вы предлагаете/озвучиваете рпв как паузу в боксе между раундами - чисто "на отдышаться". С полным ожиданием того, что ч непосредственном будущем предстоит следующий раунд. Т.е. бомбежки всеравно будут...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:39
ЛАД написав: fox767676 написав:
.............
Треба вправляти мізки людям, є історичний досвід.
подивіться на професуру ужгородських кулінарних техникумів
їм 10 років бусифікації під патріотичні гасла - ок
а дати псолаблення через компроміси та тимчасові часткові обмеження - вони замайданять
Таких треба залізною рукою перевиховувати
Как-то не пойму, кто из нас "совок"?
Это, вроде, уже проходили: "Железной рукой приведём человечество к счастью!" ?
Я точно не совок, просто володію логікою та діалектикою, що не завадило мені проводити презентації англійською як мінімум 5+ хедофісах США тв Зах.Європи
поки інші CSS-HTML ужгородсьим птушникам викладали чи по осередкам харківської СН агітмакулатуру вигрібали
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:40
ЛАД написав:
И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.
Відновлення, на жаль буде довгим, і якщо встигнемо хоча б забезпечити малою генерацією критичну тепло та водяну інфраструктуру до початку опалювального сезону, то це буде реальний успіх, і треба роздавати нагороди і премію тим хто цим займався.
P.S. Ви якість резервні варіанти щодо енергозабезпечення та обігріву для себе створили\створюєте?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:43
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
................
И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.
А с чего что потери что энергетику восстанавливать - если помощи не будет? Налоги-то не на ровном месте поднимают...
Оно как-то не стыкуется: ВП в стране и прекращение ВЗ (от ВП) в Европах...
Я не писал, что помощи не будет. Уменьшится - это да, скорее всего.
А ВП это всё-таки не война.
Опять не понимаю: если "не война" - так с чего помогать?
При этом: не забываем про снятие санкций. Т.е. "другая сторона" будет восстанавливаться как минимум не медленнее.
В результате что? - в перспективе нескольких лет получаем ровно сегодняшнюю ситуацию...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:50
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Пока что Украина уже потеряла очень много. Во всех отношениях
я обсуждал ситуацию в которую загнал себя питун, безотносительно Украины.
ЛАД написав:
Я согласен иметь "недополученные прибыли", лишь бы была просто прибыль
ок покупаете квартиру для сдачи в аренду. Рыночная цена аренды скажем 10тыс но вы сдаёте по 3тыс потому что согласны на просто прибыль. Мягко говоря путь к банкротству.
Не всё продаётся за деньги но у всего есть цена. Имхо питун платит космическую цену за свои просчёты. Нам может и не легче но для питуна платить и далее не очень разумно. Окружение если не дураки должны понимать что рано или поздно деньги закончатся, а из рыноков сбыта останется только китай готовый покупать сырье за гроши. И что территории о которых говорил питун этого не стоят.
Да в гробу я видел вашего питуна!
Я живу в Украине. Поэтому его проблемы и цены (впрочем, как и США и Европы) меня волнуют постольку, поскольку это касается Украины. Не лез бы он в Украину, пусть бы платил любые цены и имел/не имел любые прибыли.
Не знаю, как вы занимаетесь бизнесом.
От того, что вы сдаёте квартиру/коммерч. недвигу за 3 тыс. вместо 10 тыс., вы не обанкротитесь. Просто получите меньшую прибыль.
А вот если в результате войны (или по др. обстоятельствам) вы сдать в аренду не можете, а коммун. расходы оплачивать надо, это точно путь к банкротству.
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