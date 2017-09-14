Додано: Суб 15 чер, 2024 15:30

_hunter написав: ...........

Опять не понимаю: если "не война" - так с чего помогать?

При этом: не забываем про снятие санкций. Т.е. "другая сторона" будет восстанавливаться как минимум не медленнее.

В результате что? - в перспективе нескольких лет получаем ровно сегодняшнюю ситуацию... ...........Опять не понимаю: если "не война" - так с чего помогать?При этом: не забываем про снятие санкций. Т.е. "другая сторона" будет восстанавливаться как минимум не медленнее.В результате что? - в перспективе нескольких лет получаем ровно сегодняшнюю ситуацию...

Все молодые немцы, к которым обратилась Guardian в Бранденбурге, говорили о своей тревоге по поводу войны в Украине, при этом многие критиковали правящие партии за поставки оружия и выражали тревогу по поводу того, что их или их сверстников однажды могут призвать на войну. Германия приостановила призыв на военную службу 13 лет назад, но обсуждает стратегии по увеличению призыва на военную службу .



«Украина никогда раньше нас не интересовала – это вопрос между Украиной и Россией», – сказал Фридрих о полномасштабном вторжении Москвы в своего соседа. «Почему мы должны помогать НАТО расширять свою территорию с помощью нашего оружия?»

Если бы помогливойны, возможно, её и не было бы.Снятие санкций это пожелания Путина. Вряд ли на это пойдут.И Вы знаете, если у вас 100 снарядов против 1000 у противника, а стало 1000 против 3000, это всё-таки легче. Хотя противник восстановился сильнее - +2000 против ваших +900. + возможны политические изменения как внутри РФ, так и в международной обстановке."В перспективе" возможен вариант, что противник не рискнёт "повторять".Панические настроения некоторых "патриотов", что через несколько лет "всё равно нападёт", я не поддерживаю. Может, да, а, может, и нет. В какой-то степени это будет зависеть и от нас.Кстати, нет никакой гарантии, что поддержка Украины Западом не может прекратиться даже в случае продолжения войны. Не буду говорить о тёмной лошадке Трампе, но вот читаю и такое: