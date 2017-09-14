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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86438644864586468647 ... 8649>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:57

Україна не проти переговорів з росією під час другого саміту миру, – Єрмак

«Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Ми шукаємо можливість представити цей план представнику РФ. Ми думаємо, що це може статися на другому саміті», – заявив керівник Офісу президента.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:58

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
В таком случае вообще не ясно зачем пэрэсичному _такое_ рпв: типа _временно_ не будут бусифицировать? Со всеми прелестями удвоенных налогов и запертых кордонов?..

В Харькове (и во многих других местах) такой вопрос не задали бы.

Понимаю. Но как бы эгоистично или аморально это не звучало, но - не Харьковом единым...
При этом повторюсь: вы предлагаете/озвучиваете рпв как паузу в боксе между раундами - чисто "на отдышаться". С полным ожиданием того, что ч непосредственном будущем предстоит следующий раунд. Т.е. бомбежки всеравно будут...

Согласен, не Харьковом единым...
Но обстреливают не только Харьков. Пусть редко, но и Львов тоже.
Электричество отключают по всей Украине. С теплом зимой проблемы, похоже, будут тоже везде, хотя в Харькове больше.
"Отдышаться" можно так, что противник может передумать и не выйти на следующий раунд - укрепления, сильное усиление ПВО, накопление боеприпасов.
И рпв я понимаю именно как "режим прекращения огня". Полного. Включая обстрелы и бомбардировки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, насколько соответствует реальности, но если всё было так, то переговоры следовало продолжить обязательно и почему их прервали непонятно

їх перервали, бо не могли знайти компромісу. Якщо члени делегації говорять правду, то "Це була найкраща угода, яку ми могли укласти". І все одно там Москва наполягала на нейтральності і одночасно на обмеженні українського озброєння:
Київ хотів зберегти 600 систем залпового вогню з дальністю до 280 кілометрів, за задумом Росії, їх мало бути 96 з максимальною дальністю 40 кілометрів. Москва вимагала залишити в Україні 102 винищувачі і 35 вертольотів
Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів зберегти до 800. Україна хотіла скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залишилося тільки 1029. Москва планувала залишити Україні всього 519 артилерійських систем, Київ хотів 1900

А також втручання у внутрішню політику:
зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах

дивно, чому не написали, щоб ми їм репарації виплачували.

Те, що вони пропонували взамін звільнити Херсонську і Запорізьку області (але, як виявляється, сухопутний коридор все одно мав залишитися) це взагалі ні на що не впливає при таких інших умовах. З таким успіхом можна було давно виконати Мінські, прийняти в склад широку автономію Донбасу і попрощатися з суверенною внутрішньою політикою і євроінтеграційними перспективами.
  ЛАД написав:Честно говоря, если принять эти 4 пункта, то никакого поля не вижу

ну а я бачу. Знову таки, без цих пунктів нема сенсу продовжувати опір, можна зразу капітулювати, бо різниці не буде.
  ЛАД написав:многие говорят о таких непримиримых пунктах
вибачте, що? Непримиримі пункти - це "кордони 91". А ті пункти, що я назвав, всього лише гарантують, що
1) Україна не буде під російським зовнішнім впливом (як Білорусь, наприклад)
2) Україна матиме потенціал до оборони у разі, якщо пуйлу захочеться відщипнути ще трохи "исконно русских земель". Що само по собі має остудити такі бажання.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:07

Разом із заявою Ермака, схоже вже є якісь попередні домовленості

❗️Завершення війни рф проти України вирішуватиметься на наступному Саміті миру, — Шольц.
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 15 чер, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:08

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:И ещё за это время хоть как-то восстановим энергетику и теплоснабжение.

Відновлення, на жаль буде довгим, і якщо встигнемо хоча б забезпечити малою генерацією критичну тепло та водяну інфраструктуру до початку опалювального сезону, то це буде реальний успіх, і треба роздавати нагороди і премію тим хто цим займався.

Это бесспорно.
Но я писал о восстановлении в случае рпв. Это всё-таки не на полгода, можно успеть что-то (не всё) восстановить.

P.S. Ви якість резервні варіанти щодо енергозабезпечення та обігріву для себе створили\створюєте?

Нет.
С э-э не вижу смысла, только покупать газовую туристическую плитку. Генератор в многоэтажке ставить не буду, а какой-то накопитель энергии для эл-плиты - не представляю.
Тепло, надеюсь, у меня будет - в доме крышная котельная. Разве что газопроводы разрушат. Ну, тут уж ничего не поделаешь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:11

  ЛАД написав:Да в гробу я видел вашего питуна!
дедушка держите себя в руках. Был бы питун моим, я бы писал другие тексты.
  ЛАД написав:От того, что вы сдаёте квартиру/коммерч. недвигу за 3 тыс. вместо 10 тыс., вы не обанкротитесь. Просто получите меньшую прибыль.
А разницу доходов и затрат кто компенсирует? Рентабельность бизнеса не с головы членов политбюро берётся. Как минимум она должна покрывать затратную часть, в идеале приносить прибыль, которую затем можно реинвестировать в развитие. Если сдавать квартиру по 3 в итоге не будет денег её отремонтировать и она превратится в сарай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:30

  _hunter написав:...........
Опять не понимаю: если "не война" - так с чего помогать?
При этом: не забываем про снятие санкций. Т.е. "другая сторона" будет восстанавливаться как минимум не медленнее.
В результате что? - в перспективе нескольких лет получаем ровно сегодняшнюю ситуацию...

Если бы помогли до войны, возможно, её и не было бы.
Снятие санкций это пожелания Путина. Вряд ли на это пойдут.
И Вы знаете, если у вас 100 снарядов против 1000 у противника, а стало 1000 против 3000, это всё-таки легче. Хотя противник восстановился сильнее - +2000 против ваших +900. + возможны политические изменения как внутри РФ, так и в международной обстановке.
"В перспективе" возможен вариант, что противник не рискнёт "повторять".
Панические настроения некоторых "патриотов", что через несколько лет "всё равно нападёт", я не поддерживаю. Может, да, а, может, и нет. В какой-то степени это будет зависеть и от нас.

Кстати, нет никакой гарантии, что поддержка Украины Западом не может прекратиться даже в случае продолжения войны. Не буду говорить о тёмной лошадке Трампе, но вот читаю и такое:
Все молодые немцы, к которым обратилась Guardian в Бранденбурге, говорили о своей тревоге по поводу войны в Украине, при этом многие критиковали правящие партии за поставки оружия и выражали тревогу по поводу того, что их или их сверстников однажды могут призвать на войну. Германия приостановила призыв на военную службу 13 лет назад, но обсуждает стратегии по увеличению призыва на военную службу .

«Украина никогда раньше нас не интересовала – это вопрос между Украиной и Россией», – сказал Фридрих о полномасштабном вторжении Москвы в своего соседа. «Почему мы должны помогать НАТО расширять свою территорию с помощью нашего оружия?»

https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/14/young-germans-afd-european-elections
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО знімати санкції ніхто не буде, але просто перестануть боротися з їх обходом, як було в 2015-2021 р.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Напевно наш народ нічому не навчиться: з хуйлом про що не домовляйся - все рівно кине.
Якщо ми хочемо миру, то потрібно продаватись новому хазяїну, який:
1. Має ядерну зброю
2. Готовий в разі чого вступити за нас у війну.
І вже маючи такого хазяїна можна торгуватись за дрібниці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:36

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.

То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение.
........

Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?

враховуючи, що для виграшу позичив до цього ще один мільйон - то програш. бо перший мільйон все одно доведеться повернути...
Shaman
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