Додано: Суб 15 чер, 2024 15:38

активізувався наш прихильник капітуляції ЛАД. звісно під маскою перемовин.



але давайте все-таки проведемо деякі історичні паралелі. хоч вже нав'язло в зубах про безнадійність задобрити диктатора, але все одно дехто не розумію.



перед 2СВ в 1939 році не всі країни були окуповані Німеччиною. були й союзники - Італія, Угорщина - хто там ще? тобто тільки так виглядає домовитися з диктатурою - лояльний режим. тобто умовний Яник як другий Лукашенко. якщо в країні не створюєш фашистський режим - то окупують - як Чехію, Польщу, Францію.



до речі, найбільшим лохом виглядає тоді срср на чолі зі сталіним. й пакт підписали, й 2СВ почали як агресор, - а це все одно не врятувало від вторгнення в 41 році. бо режим не той.



ніхто не зміг домовитися. й чому хтось гадає що в нас вдасться - не розумію.



й друге питання - а чому в 42 році срср не домовлявся з Гітлером зупинитися на лінії зіткнення? що скаже ЛАД? це інше? а чому інше? теж саме - втрати срср були взагалі нереальні, людей загинули мільйони. але поклали ще мільйони, щоб врешті-решт перемогти.



тому прошу пам'ятати про все це прихильникам перемовин. деталі зараз інші, але принцип той же. й якщо проводити ці аналогії, то зрозуміло що не треба робити.