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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:38
активізувався наш прихильник капітуляції ЛАД. звісно під маскою перемовин.
але давайте все-таки проведемо деякі історичні паралелі. хоч вже нав'язло в зубах про безнадійність задобрити диктатора, але все одно дехто не розумію.
перед 2СВ в 1939 році не всі країни були окуповані Німеччиною. були й союзники - Італія, Угорщина - хто там ще? тобто тільки так виглядає домовитися з диктатурою - лояльний режим. тобто умовний Яник як другий Лукашенко. якщо в країні не створюєш фашистський режим - то окупують - як Чехію, Польщу, Францію.
до речі, найбільшим лохом виглядає тоді срср на чолі зі сталіним. й пакт підписали, й 2СВ почали як агресор, - а це все одно не врятувало від вторгнення в 41 році. бо режим не той.
ніхто не зміг домовитися. й чому хтось гадає що в нас вдасться - не розумію.
й друге питання - а чому в 42 році срср не домовлявся з Гітлером зупинитися на лінії зіткнення? що скаже ЛАД? це інше? а чому інше? теж саме - втрати срср були взагалі нереальні, людей загинули мільйони. але поклали ще мільйони, щоб врешті-решт перемогти.
тому прошу пам'ятати про все це прихильникам перемовин. деталі зараз інші, але принцип той же. й якщо проводити ці аналогії, то зрозуміло що не треба робити.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 15 чер, 2024 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:48
Били тато не за те що грав...били тато за те що відігрувався....
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
Опять про питуна, мысли мои поэтому без ссылок.
То что через 2,5 года он просит Украину вывести войска с Донецкой области это поражение.
........
Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?
Станом на січень 2022 -практично ніяких серьозних санкцій і 43000 км2 окупованих
Станом на червень 2024- блокують все і вся. мінус 0,5 млн бійців , за доллар бють по морді, нафту торгують за рупії...окуповано 69000 км2 території...
Заплатити 300млрд доларів заблокованих в світі+ витратити 100млрд доларів на бойові дії+ загубити наймаржинальніші ринки Європи
щоб за це отримати до своїх 17 098 200км2 ще додаткових 29000км2(або 0,17%)- це ж яким вправним покеристом треба бути
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:49
вот уже и ухилянт-бигунец латентный рашист топит против рпв
ожидаемо
почему ? А потому что миграционные льготы снимут
за 500 евро будет рад каждой новой ракете по Украине
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fox767676
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:51
thenewepic написав: ЛАД написав:
Не знаю, насколько соответствует реальности, но если всё было так, то переговоры следовало продолжить обязательно и почему их прервали непонятно
їх перервали, бо не могли знайти компромісу. Якщо члени делегації говорять правду, то "Це була найкраща угода, яку ми могли укласти". І все одно там Москва наполягала на нейтральності і одночасно на обмеженні українського озброєння:
Київ хотів зберегти 600 систем залпового вогню з дальністю до 280 кілометрів, за задумом Росії, їх мало бути 96 з максимальною дальністю 40 кілометрів. Москва вимагала залишити в Україні 102 винищувачі і 35 вертольотів
Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів зберегти до 800. Україна хотіла скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залишилося тільки 1029. Москва планувала залишити Україні всього 519 артилерійських систем, Київ хотів 1900
Переговоры не были окончены. Обе стороны признавали, что есть спорные вопросы. Нужно было продолжать.
В результате разрыва переговоров сегодня имеем более слабую переговорную позицию.
А також втручання у внутрішню політику:
зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах
дивно, чому не написали, щоб ми їм репарації виплачували.
Не знаю, было ли такое требование в реальности.
Но даже если было, это не самое тяжёлое условие. И не самая высокая плата за независимость, сбережённые жизни украинцев и сохранённую экономику. Индия до сих пор признаёт английский (язык колонизаторов) официальным и это совсем не мешает её независимости.
Те, що вони пропонували взамін звільнити Херсонську і Запорізьку області (але, як виявляється, сухопутний коридор все одно мав залишитися) це взагалі ні на що не впливає при таких інших умовах. З таким успіхом можна було давно виконати Мінські, прийняти в склад широку автономію Донбасу і попрощатися з суверенною внутрішньою політикою і євроінтеграційними перспективами.
Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было дать широкую автономию Донбассу, но в законе о "широкой автономии" не прописывать право вето на внешнеполитические решения. Да и не на все внутренние. А можно было даже просто пойти на предоставление независимости Донбассу. Возможно, это было бы даже лучше. В каких границах - провести референдум.
ЛАД написав:
Честно говоря, если принять эти 4 пункта, то никакого поля не вижу
ну а я бачу. Знову таки, без цих пунктів нема сенсу продовжувати опір, можна зразу капітулювати, бо різниці не буде.
ЛАД написав:
многие говорят о таких непримиримых пунктах
вибачте, що? Непримиримі пункти - це "кордони 91". А ті пункти, що я назвав, всього лише гарантують, що
1) Україна не буде під російським зовнішнім впливом (як Білорусь, наприклад)
2) Україна матиме потенціал до оборони у разі, якщо пуйлу захочеться відщипнути ще трохи "исконно русских земель". Що само по собі має остудити такі бажання.
Полностью согласен разве что с первым вашим пунктом. И то возможны варианты. К примеру, обменять что-то на Энергодар. Запорожская АЭС нам очень нужна.
Остальные пункты у вас очень (чересчур) жёстко сформулированы, хотя по сути верны.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:52
Дюрі-бачі написав:
Напевно наш народ нічому не навчиться: з хуйлом про що не домовляйся - все рівно кине.
Якщо ми хочемо миру, то потрібно продаватись новому хазяїну, який:
1. Має ядерну зброю
2. Готовий в разі чого вступити за нас у війну.
І вже маючи такого хазяїна можна торгуватись за дрібниці.
психологія бдсм-повії яка собі ціну не може скласти
Востаннє редагувалось fox767676
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Додано: Суб 15 чер, 2024 15:55
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Да в гробу я видел вашего питуна!
дедушка держите себя в руках. Был бы питун моим, я бы писал другие тексты............
Мальчик, я вам уже писал, вы слишком нервный и обидчивый. И не очень хорошо знаете родной язык.
Фраза: "Да в гробу я видел вашего питуна!",- не подразумевает, что вы его поклонник.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 16:00
Дюрі-бачі написав:
ИМХО знімати санкції ніхто не буде, але просто перестануть боротися з їх обходом, як було в 2015-2021 р.
В 2015-2021 санкции с сегодняшней точки зрения были смешные.
Якщо ми хочемо миру, то потрібно продаватись новому хазяїну, який:
1. Має ядерну зброю
2. Готовий в разі чого вступити за нас у війну.
І вже маючи такого хазяїна можна торгуватись за дрібниці.
Идея хорошая.
Только где ж его найти.
Вариантов 2 - США и Китай. Таких желаний у них не видно. Даже близко.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 16:02
ЛАД
Є ще Британія.
Але як сказав Трамп "Не бачу вигоди".
Тому треба пропонувати більше, скажімо Китай цікавили пільгові умови оренди землі...
ЛАД написав:
В 2015-2021 санкции с сегодняшней точки зрения были смешные.
І сучасні санкціє є смішними, якщо не боротися з їх обходом.
ИМХО достатньо було б, щоб Данія просто прискіпливо перевіряла (хоча б по 90 днів) всі москальські танкери, які пропливають через її територію щодо дотримання ціни і вже економіка б в москалів посипалась.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 чер, 2024 16:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 16:04
й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє.
все на окупованих територіях не буде українців та української геноцид повний. для російськомовного ЛАДа ці звісно не проблема. він то в своєму світобаченні й до УПА, Бандери та Шухевича, відноситься так, як його вчили в срср - тобто так, як й сучасна Раша.
для німецькомовних громадян срср напевне окупація теж не була б трагедією. але нагадати, що превентивно зробив батько народів? всі потенційні колаборанти поїхали десь далеко, а не спокійно собі обговорювали, як треба домовлятися з нацистською Німеччиною
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 15 чер, 2024 16:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 16:05
fox767676 написав: ЛАД написав:
..........
Как-то не пойму, кто из нас "совок"?
Это, вроде, уже проходили: "Железной рукой приведём человечество к счастью!" ?
Я точно не совок, просто володію логікою та діалектикою, що не завадило мені проводити презентації англійською як мінімум 5+ хедофісах США тв Зах.Європи
поки інші CSS-HTML ужгородсьим птушникам викладали чи по осередкам харківської СН агітмакулатуру вигрібали
Володіння англійською не гарантия от "совка".
И "проводення презентації англійською як мінімум 5+ хедофісах США тв Зах.Європи" тоже.
И даже "володіння логікою та діалектикою".
А вот "Таких треба залізною рукою перевиховувати" - это как раз оттуда.
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