Додано: Суб 15 чер, 2024 16:47

ЛАД написав: А можно было даже просто пойти на предоставление независимости Донбассу. Возможно, это было бы даже лучше. В каких границах - провести референдум А можно было даже просто пойти на предоставление независимости Донбассу. Возможно, это было бы даже лучше. В каких границах - провести референдум

ЛАД написав: Не знаю, было ли такое требование в реальности.

Но даже если было, это не самое тяжёлое условие. И не самая высокая плата за независимость, сбережённые жизни украинцев и сохранённую экономику. Индия до сих пор признаёт английский (язык колонизаторов) официальным и это совсем не мешает её независимости

...Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было дать широкую автономию Донбассу Не знаю, было ли такое требование в реальности.Но даже если было, это не самое тяжёлое условие. И не самая высокая плата за независимость, сбережённые жизни украинцев и сохранённую экономику. Индия до сих пор признаёт английский (язык колонизаторов) официальным и это совсем не мешает её независимости...Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было дать широкую автономию Донбассу

Давайте повернемо Януковича! Адже при Януковичу була стабільність, долар по 8, ніякої війни, Крим був український, кожен міг вільно використовувати офіційно на місцевому рівні будь-яку рідну мову - російську, угорську і т.д.

З Росією проблем не було, з країнами Заходу також. Хоч і не було безвізу, візу у країни Європи можна було отримати без проблем при бажанні. Але навіщо взагалі їхати у Європу, якщо літаки і поїзди вільно курсують до Росії. Там же стільки всього цікавого, Москва при Собянині стала кращою, ніж половина європейських столиць. Нас, словʼян, там зустрічають як своїх.

Щось там казали про бізнес, про рейдерство при регіоналах, але ви особисто з цим стикались? Скоріш за все, то все байки. Навіть якщо ні, то яка різниця, кому буде належати завод, де ви працюєте? Ваша зарплата від того не зміниться.

Верховенство права, чесні суди? А де в світі є верховенство? Що воно дає простим людям? Навпаки, зручно, коли у разі проблем можна "порішати".

Регіонали махлюють на виборах? То все вигадки, якщо народ масово буде проти, ніхто не зможе змінити результат виборів. Там зверху розумніші люди, не треба лізти не в свої справи. Якісь протести ще придумали... Що, вам погано живеться? Хочете нестабільності, хаосу?



ви вдаєте, чи серйозно не розумієте, що в такому разі на черзі були б Харківська, Одеська та інші південно-східні області?ок. Давайте інакше. Я напишу певні тези, а ви, будь ласка, напишіть,і чому (якщо не згодні, звичайно).Отже: