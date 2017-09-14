Дюрі-бачі написав:ЛАД Є ще Британія. Але як сказав Трамп "Не бачу вигоди". Тому треба пропонувати більше, скажімо Китай цікавили пільгові умови оренди землі...
О Британии помню. Но они хоть и имеют ЯО, но на столкновение с РФ сами не решатся, слабоваты. Не знаю, что хочет Китай, эти ребята слишком хитрые и играют вдолгую. Пока желаний играть на стороне Украины не вижу.
ЛАД написав:В 2015-2021 санкции с сегодняшней точки зрения были смешные.
І сучасні санкціє є смішними, якщо не боротися з їх обходом. ИМХО достатньо було б, щоб Данія просто прискіпливо перевіряла (хоча б по 90 днів) всі москальські танкери, які пропливають через її територію щодо дотримання ціни і вже економіка б в москалів посипалась.
ЛАД написав:.......... Как-то не пойму, кто из нас "совок"? Это, вроде, уже проходили: "Железной рукой приведём человечество к счастью!" ?
Я точно не совок, просто володію логікою та діалектикою, що не завадило мені проводити презентації англійською як мінімум 5+ хедофісах США тв Зах.Європи поки інші CSS-HTML ужгородсьим птушникам викладали чи по осередкам харківської СН агітмакулатуру вигрібали
Володіння англійською не гарантия от "совка". И "проводення презентації англійською як мінімум 5+ хедофісах США тв Зах.Європи" тоже. И даже "володіння логікою та діалектикою". А вот "Таких треба залізною рукою перевиховувати" - это как раз оттуда.
Ви не володіете ні англійською, ні діалектикою Тому й плутаєте категорії, причини з наслідки, Леоніда Красіна та Троцького з патерналістським стадом, яке надовго пережило СРСР, але так і не навчилося нічому, ні розумінню соціалізма , ні капіталізма. Є адаптований афоризм - сильні люди роблять гарні часи(залізною рукою)- гарні часи продукують слабких людей(совків)
Shaman написав:й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє.
все на окупованих територіях не буде українців та української геноцид повний. для російськомовного ЛАДа ці звісно не проблема. він то в своєму світобаченні й до УПА, Бандери та Шухевича, відноситься так, як його вчили в срср - тобто так, як й сучасна Раша.
для німецькомовних громадян срср напевне окупація теж не була б трагедією. але нагадати, що превентивно зробив батько народів? всі потенційні колаборанти поїхали десь далеко, а не спокійно собі обговорювали, як треба домовлятися з нацистською Німеччиною
там вже давно всіх нелояльних згеноцидии\депортували звільняти нікого продовження війни тільки збільшує шанси що ви з ладом опинитись у окупації чи загинете продовження має сенс тільки в тому щоб відстояти максимальний рівень суверенітету для контрольованих територій Треба озброюватись\відстрілююватись поки фуйло не зніме всі вимоги щодо подальшого життя України
ЛАД написав:А можно было даже просто пойти на предоставление независимости Донбассу. Возможно, это было бы даже лучше. В каких границах - провести референдум
ви вдаєте, чи серйозно не розумієте, що в такому разі на черзі були б Харківська, Одеська та інші південно-східні області?
ЛАД написав:Не знаю, было ли такое требование в реальности. Но даже если было, это не самое тяжёлое условие. И не самая высокая плата за независимость, сбережённые жизни украинцев и сохранённую экономику. Индия до сих пор признаёт английский (язык колонизаторов) официальным и это совсем не мешает её независимости ...Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было дать широкую автономию Донбассу
ок. Давайте інакше. Я напишу певні тези, а ви, будь ласка, напишіть, з чим саме не згодні і чому (якщо не згодні, звичайно).
Отже: Давайте повернемо Януковича! Адже при Януковичу була стабільність, долар по 8, ніякої війни, Крим був український, кожен міг вільно використовувати офіційно на місцевому рівні будь-яку рідну мову - російську, угорську і т.д. З Росією проблем не було, з країнами Заходу також. Хоч і не було безвізу, візу у країни Європи можна було отримати без проблем при бажанні. Але навіщо взагалі їхати у Європу, якщо літаки і поїзди вільно курсують до Росії. Там же стільки всього цікавого, Москва при Собянині стала кращою, ніж половина європейських столиць. Нас, словʼян, там зустрічають як своїх. Щось там казали про бізнес, про рейдерство при регіоналах, але ви особисто з цим стикались? Скоріш за все, то все байки. Навіть якщо ні, то яка різниця, кому буде належати завод, де ви працюєте? Ваша зарплата від того не зміниться. Верховенство права, чесні суди? А де в світі є верховенство? Що воно дає простим людям? Навпаки, зручно, коли у разі проблем можна "порішати". Регіонали махлюють на виборах? То все вигадки, якщо народ масово буде проти, ніхто не зможе змінити результат виборів. Там зверху розумніші люди, не треба лізти не в свої справи. Якісь протести ще придумали... Що, вам погано живеться? Хочете нестабільності, хаосу?
Shaman написав:й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє.
все на окупованих територіях не буде українців та української геноцид повний. для російськомовного ЛАДа ці звісно не проблема. він то в своєму світобаченні й до УПА, Бандери та Шухевича, відноситься так, як його вчили в срср - тобто так, як й сучасна Раша.
для німецькомовних громадян срср напевне окупація теж не була б трагедією. але нагадати, що превентивно зробив батько народів? всі потенційні колаборанти поїхали десь далеко, а не спокійно собі обговорювали, як треба домовлятися з нацистською Німеччиною
там вже давно всіх нелояльних згеноцидии\депортували звільняти нікого продовження війни тільки збільшує шанси що ви з ладом опинитись у окупації чи загинете продовження має сенс тільки в тому щоб відстояти максимальний рівень суверенітету для контрольованих територій Треба озброюватись\відстрілююватись поки фуйло не зніме всі вимоги щодо подальшого життя України
Фокс, можна пряме питання - чесна відповідь?
Якщо буде РПВ , але ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне) , 1. ви вірите що Україна самостійно підготується до нового гіпотетичного нападу , чим гарантує собі ненапад? 2. Ви особисто при такому РПВ плануєте залишитись в Україні? Чи ви виїдете? Дякую
Banderlog написав: І іще. Дехто бере 100тисяч по бр на перевірку позицій які ти копаєш а так як таку роботу нізя довірити одному, щоб виключити корупційну складову там перевіряє комісія .
Популярність посад у війську дуже відрізняється одна від одної. "У нас на штабні посади конкурс, здається, 70 людей. Черга стоїть. На другому місці — IT, на третьому — БпЛА, на четвертому — прес-служба. На десятому — піхота", - розповів "Громадському" керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв. https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 92746.html
70 чол. на місце на штабні посади? Чи взагалі 70 чоловік на штабні посади? Наче каже, що на місце. Так тоді я не уявляю, як туди пересічний потрапити може)))
будівельник правий, резерв є, якщо конкурс 70 на місце
ЛАД написав:С э-э не вижу смысла, только покупать газовую туристическую плитку. Генератор в многоэтажке ставить не буду, а какой-то накопитель энергии для эл-плиты - не представляю. Тепло, надеюсь, у меня будет - в доме крышная котельная. Разве что газопроводы разрушат. Ну, тут уж ничего не поделаешь.
++ Для електроплити накопичувач не вийде, це занадто дорого, але під якусь мультиварку, наприклад, автомобільну на 12\24\220В (можна подивитися "автомобільна мультиварка") вони споживають 120\240 Вт, за півгодини можна приготувати\розігріти. В принципі 100 ватна понель на вікно + USB mppt контроллер, дозволить заряджати телефони\пауєрбанки навіть взимку, якщо буде сторона південь-захід.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 15 чер, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.