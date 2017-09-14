vitaliiangel написав:То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001%
1 Ймовірність вища на 5*10в шостій степені=50% 2 Зараз він вже не може захистити крим від дронів/ракет...Як тільки ППО там буде вибите - він нічого не зможе протиставити Ф16+наша піхота...Тому Крим прийдеться йому здати так само як він здав пів Херсонської в минулому році 3 Так як весь телевізійний шабаш крутився навколо Крим Наш...то втрата Криму приведе до логічного запитання нафіга нам ОРДЛО ( я вже мовчу про Херсонська/Запоріжська...
І от в тому випадку йому прийдеться ставати перед вибором-закусити удила і мобілізувати все і вся...а зараз не 2014 і навіть не 2022...втрата криму дуже підірве його репутацію. або відкочуватись на межі 1991 року і ставати миротворцем, який добився всіх поставлених завдань і не має нічого проти того щоб Україна входила в НАТО + погодиться за рахунок заморожених 300 млрд( які по факту вже не його, хоча й де-юре може за них претендувати)-відшкодувати Україні втрати
ПС ще правда почне вимагати щоб йому повернули кошти витрачені ним в криму...
за Кримнаш, я так розумію, піде особисто будівельник разом із синами та Юкрейном що на Ф16
ЛАД написав:А можно было даже просто пойти на предоставление независимости Донбассу. Возможно, это было бы даже лучше. В каких границах - провести референдум
ви вдаєте, чи серйозно не розумієте, що в такому разі на черзі були б Харківська, Одеська та інші південно-східні області?
Не розумію і не згоден. В результате чего? Нападения Путина или внутренних процессов? Шансы на это были и в 2014. Но удержались. И до 2022 удерживались. Дальше всё зависело от нас.
ок. Давайте інакше. Я напишу певні тези, а ви, будь ласка, напишіть, з чим саме не згодні і чому (якщо не згодні, звичайно). .....
Простите, не знаю, как ответить. Расписывать по каждой фразе или даже подробнее (там есть фразы, с которыми я частично согласен, частично нет)? Так это слишком длинно. Как иначе? Кроме того, не понимаю, а что можно спорить с фактом, что, например, "ніякої війни, Крим був український"?
ЛАД написав:............ Если вы сели играть... пусть в покер и хотели выиграть миллион, а выиграли всего 100 тыс., это проигрыш?
Если перед этим вы всем сообщили что вы супер игрок 2й в мире и вообще никогда не проигрываете? Конечно проигрыш. Только он измеряется не деньгами а потерей рейтинга/репутации, полученным клише "брехло". Многие вещи не измеряются деньгами. Точнее измерить то можно, но надо будет включить все недополученные прибыли в течении LTV.
клише "брехло" Путин получил, в основном, у нас. "2й в мире" - с учётом ЯО. И тут ничего не изменилось. "недополученные прибыли" это что-то гипотетическое. Я согласен иметь "недополученные прибыли", лишь бы была просто прибыль. И, кроме того, меня значительно слабее волнует "потеря рейтинга" РФ, чем потери Украины. Пока что Украина уже потеряла очень много. Во всех отношениях - в финансовом, материальном, человеческом. Для США это, возможно, "поражение РФ", для нас не очень.
втратила в перший тиждень, і самі знайєте хто винен, не міфічні попередники
ЛАД написав:С э-э не вижу смысла, только покупать газовую туристическую плитку. Генератор в многоэтажке ставить не буду, а какой-то накопитель энергии для эл-плиты - не представляю. Тепло, надеюсь, у меня будет - в доме крышная котельная. Разве что газопроводы разрушат. Ну, тут уж ничего не поделаешь.
++ Для електроплити накопичувач не вийде, це занадто дорого, але під якусь мультиварку, наприклад, автомобільну на 12\24\220В (можна подивитися "автомобільна мультиварка") вони споживають 120\240 Вт, за півгодини можна приготувати\розігріти. В принципі 100 ватна понель на вікно + USB mppt контроллер, дозволить заряджати телефони\пауєрбанки навіть взимку, якщо буде сторона південь-захід.
Ну так проще газовая туристическая плитка. А телефон/пауэрбанки можно зарядить быстро в периоды, когда свет есть.
vitaliiangel написав:То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001%
1 Ймовірність вища на 5*10в шостій степені=50% 2 Зараз він вже не може захистити крим від дронів/ракет...Як тільки ППО там буде вибите - він нічого не зможе протиставити Ф16+наша піхота...Тому Крим прийдеться йому здати так само як він здав пів Херсонської в минулому році 3 Так як весь телевізійний шабаш крутився навколо Крим Наш...то втрата Криму приведе до логічного запитання нафіга нам ОРДЛО ( я вже мовчу про Херсонська/Запоріжська...
І от в тому випадку йому прийдеться ставати перед вибором-закусити удила і мобілізувати все і вся...а зараз не 2014 і навіть не 2022...втрата криму дуже підірве його репутацію. або відкочуватись на межі 1991 року і ставати миротворцем, який добився всіх поставлених завдань і не має нічого проти того щоб Україна входила в НАТО + погодиться за рахунок заморожених 300 млрд( які по факту вже не його, хоча й де-юре може за них претендувати)-відшкодувати Україні втрати ПС ще правда почне вимагати щоб йому повернули кошти витрачені ним в криму...
за Кримнаш, я так розумію, піде особисто будівельник разом із синами та Юкрейном що на Ф16
Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів... 1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного... Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога Проста арифметика 6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога 2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн... Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн 2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів... А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...
То кого мух міняти буде тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?
Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я
Чем "третій раунд" будет хуже сегодняшней ситуации? До этого "третього раунда" мы можем, как минимум, оборудовать хорошие укрепления и наступление для росс. войск будет значительно сложнее, чем сегодня.
Ага, з 2019 набудували укріплень, дамо ще один шанс наубудувавшим
Будивельник - хватит звездеть - вы налоги, эти 600000 в год, платите добровольно, как донат от благородного Дона Пороха на Патриоты с Ирисами, или потому что торгуете подакцизными товарами? Бетон вон сделок пять совершил за два года и уплатил в бюджет миллиона 4 налогов минимум(сделки с объектами которые в собственности менее 3х лет) Так ему памятник ставить или группу ВиаГра в качестве прислуги присылать за счёт Шурмы и Корниенко??? 6млн человек у нас в стране не могут платить от 1тыс.евро в месяц налогов на протяжении многих лет только потому, что у них фонд оплаты труда даже соизмеримым с этой суммой -3.6трлн гривен - не будет , вы сами продавцам % 10 кассы хоть оставляете, или все 15, как я??? А если вы такой хваткий и резвый львовский Илон Маск - то возьмите кредит 5/7/9 в несколько млрд гривен и начните делать хоть в Польше, хоть под Самбором ракеты типа Искандеров баллистики( точкаУ 21века) и Кинжала(допиленной при Горби и Борисе Х22) и самолёты типа Ф35, только вдвое дешевле Локхида Водкой и сигами все в материале поторговать, не всем дают, и тем более заработать на этом миллионы
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 15 чер, 2024 17:36, всього редагувалось 3 разів.
Хто там звинувачував мене з старшим в тому що розвели діточок на 168 000 ? Хто там баб уа чи бандерлог наїзжав? може дрон вже у вас?
Школярі, батьки та вчителі Львівська загальноосвітня школа 43 зробили неймовірну справу! Завдяки їхній надзвичайній ініціативі та наполегливості, на традиційному благодійному забігу «43-тя на колесах» було зібрано 168 467 грн на придбання дрону для підтримки наших захисників на передовій, а також на необхідні засоби гігієни. 💛Їхні зусилля та відданість надихають нас усіх. Дрон вже виконує свої завдання в одній з найгарячіших точок, а засоби гігієни та смаколики хоч трішки допоможуть хлопцям в таких важких обставинах 💙Від імені захисників 15 мобільного прикордонного загону, львівського прикордонного загону, зведеної стрілецької бригади повітряних сил, 214 окремого спеціального батальйону та БФ «Гора Добра» дякуємо кожному, хто долучився до цієї благородної справи! 💛Разом ми сила!