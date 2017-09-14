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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 17:30
барабашов написав: budivelnik написав:
Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...
1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...
Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога
Проста арифметика
6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога
2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...
Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить
Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн
2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...
А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...
То кого мух міняти буде
тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?
Будивельник - хватит звездеть - вы налоги, эти 600000 в год, платите добровольно, как донат от благородного Дона Пороха на Патриоты с Ирисами, или потому что торгуете подакцизными товарами?
Бетон вон сделок пять совершил за два года и уплатил в бюджет миллиона 4 налогов минимум(сделки с объектами которые в собственности менее 3х лет)
Так ему памятник ставить или группу ВиаГра в качестве прислуги присылать за счёт Шурмы и Корниенко???
Дурень як чогось не зрозуміє-то збреше
Яка різниця з чого я плачу податки?
Якби всі так платили - то ви б не випрошували в США зброю-а просто купували...
Яка фіг різниця де заробив Порошенко?
Якби в Україні було всього 1000 таких порошенків-то не треба було б 134 000 старших синів будівельника і 5 млн будівельників/синами....
Я не знаю що там сплатив Бетон за останні 3 роки...я знаю скільки сплатив я за останні 30 років...і це точно більше 3 млн бетону. бо за останні 2 роки я сплатив 2,4 млн НЕ ПРОДАЮЧИ ЖИТЛА.
І останнє
Бетон продав-сплатив
А Порошенко - заробив-сплатив ...і під час війни з вже сплачено раніше- ДОНАТИТЬ 2,5 млрд грн в рік...і крім цього платить ще й податки точно більші ніж я з бетоном помножити на 100
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 15 чер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 17:37
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
Це якщо ми тих кілька виграних років знову тілький дороги будуватимемо.
Ні, ми будемо емігрувати в Європу
При правильній політиці - не факт.
Якщо б на початку вторгнення не закрили кордони, то можливо, одразу виїхало б досить багато, але за місяць-другий більшість повернулася б, побачивши, що держава не збирається вводити ніяких обмежень на виїзд. З забороною ті, хто дуже хотів, все одно знайшли шляхи виїзду, тільки от вже безповоронтно.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 17:42
fox767676 написав:
Треба вправляти мізки людям, є історичний досвід.
подивіться на професуру ужгородських кулінарних техникумів
їм 10 років бусифікації під патріотичні гасла - ок
а дати псолаблення через компроміси та тимчасові часткові обмеження - вони замайданять
Таких треба залізною рукою перевиховувати
проффесор має "жалізобетонну бронь", тому може розпинатися не слабше поізносівшихся младовоєнпенсів та інших 59+ будівельників з патріотичними бігунцями канадо-юкрейнами в якій позі правильно отдавать честь воєнкому возвращая долг родінє
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Додано: Суб 15 чер, 2024 17:54
vitaliiangel написав: Shaman написав:
й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє.
а может действительно не понимает? попробуйте ещё раз ему объяснить.
він не хочу розуміти. але враховуючи, що він постійно шукає аргументи за й ігнорує аргументи проти своєї логіки - він буде захищати свою позицію, навіть якщо не правий. це такий підхід, він не визнає свою неправоту...
ще раз - ЛАД
це продукт радянської епохи, кращі роки якого припали на срср, а в України було складно. це теж має велику вагу, як психолог ти маєш це зрозуміти
тому Бандера й Шухевич для нього вороги. насправді, доки мене не встигли звинуватити в пропаганді - період другої світової війни на Україні був дуже складний. були й погром у Львові, й різанина поляків. але коли після війни це поклали лише на ОУН - це вже радянська пропаганда. пани поляки, які теж звинувачують Українців в антисемітизмі, якось забувають про мережу концтаборів саме на території Польщі, разом з сумновідомим Аушвіцем. вони навпаки намагаються відмежуватися від цього - типу це взагалі не наше. й якщо подивитися, чому ОУН воювала за поляками до війни - може через дуже сильну політику полонізації між світовими війнами? це все складні теми, які мають розбирати історики. основна сила знищення євреїв - це підрозділи СС та СД, що й визнав Нюрнберг
Сталін та Молотов теж співпрацювали з Гітлером - так може почнемо з того, що їх визнаємо посібниками нацистів?
хоча Берію визнали англійським шпигуном
але ЛАД
у все це нецікаво, його вчили не так - тому, всі хто воював з радянським союзом - це вороги, а його правонаступники (куди він помилково відносить й Рашу) - не все так однозначно. хоча сучасна раша має відношення до срср хіба що в частині репресій, а так їй значно ближче часи російської імперії. це не лікується, але ЛАДу вдається нав'язати дискусію там, де взагалі то все загалом зрозуміло. як раз чіпляюється саме за ці неоднозначні сторінки історії. й він не один, тут є ще прихильники такої точки зору.
хоча почав читати/дивитися Грицака - вже прогрес
тому так, продовжуємо виховну роботу
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 15 чер, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 17:59
Shaman написав:
пани поляки, які теж звинувачують Українців в антисемітизмі, якось забувають про мережу концтаборів саме на території Польщі, разом з сумновідомим Аушвіцем.
Концтабори це винахід ще Пілсудського
Бере́за-Карту́зька — концентраційний табір, створений польською владою в 1934 році в місті Береза-Картузька на Берестейщині як місце позасудового інтернування супротивників керівного режиму.
Правда поляки навіть в цьому совєтам програли
Про організацію Соловецького табору примусових робіт» - 2 листопада 1923 року.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:08
Banderlog написав: Успіх написав:
Це ж важлива робота виконується!
І на відстані доставання ворожого міномету!!!
Якщо не буде запасної позиції - не буде куди відступати!
Хіба що зразу відступати від Лиману до Дніпра)))
доплата 100тисяч не за відстань .а за успішне виконання бойового завдання. А бойове завдання тіки по бр
І іще. Дехто бере 100тисяч по бр на перевірку позицій які ти копаєш
а так як таку роботу нізя довірити одному, щоб виключити корупційну складову там перевіряє комісія
.
Я це знаю.
Нас через кожних три-чотири дня перевіряє 2-3 дов пойо пи
Де ж вони ще зароблять 100К, як не на всяких перевірках?
Hotab написав:
Успіх, ти якось раніше писав, що ви купили самі собі генератори, і дещо з електроінструменту , типу відбійні молотки. Їх не застосовуєте для копання? Це ж не нуль, де не можна шуміти і копати треба лежачи. Як з цим справа?
Відбійні молотки - не купували))
А от генератори, бензопили, шуруповерт, "болгарку" і т.п. - так, використовуємо!(найчастіше використовуємо бензопили)
Але!
Стовпці(грубі 30-40см і середні 15-20см) самі себе не закопають))
Самі стіни не обшиються "кругляком" і 2 накати грубих колод себе самі не положать в 2 настила(а між ними даємо ще старі шини і закидуємо їх піском) - виходить загальна товчина настилу зверху +/-1м👍
А скільки буває обсипиться/обвалиться стіна, поки її почнеш обшивати🙃
Одним словом - фізкультурна зарядка протягом дня така, що спортзал з тренажерами нервово курить в стороні!
Hotab написав:
Особенно парадокс с африканским странами, где 100 дол дикие деньги
, а пакет молока длительного - 2 дол,
Так запросити/найняти їх до нас, нехай копають замість арти)) наприклад, за дикі 500доларів США!!!)))
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:22
Xenon написав:
Україна не проти переговорів з росією під час другого саміту миру, – Єрмак
«Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Ми шукаємо можливість представити цей план представнику РФ. Ми думаємо, що це може статися на другому саміті», – заявив керівник Офісу президента.
"Працес пашол вглубь", на другому самміті, що не в Швейцарії, а в якому Катарі будуть "сходіцца пасрєдінє"
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:25
Дюрі-бачі написав:
Напевно наш народ нічому не навчиться: з хуйлом про що не домовляйся - все рівно кине.
Якщо ми хочемо миру, то потрібно продаватись новому хазяїну, який:
1. Має ядерну зброю
2. Готовий в разі чого вступити за нас у війну.
І вже маючи такого хазяїна можна торгуватись за дрібниці.
"дурних нема"
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:28
budivelnik
твої діти в пікселі - ні -падлюки
В Мюнхені.
Так запросити/найняти їх до нас, нехай копають замість арти)) наприклад, за дикі 500доларів США!!!)))
Може і можливо. Але зразу скажу, 90% така публіка, що буде сидіти в тіні і не робити нічого, навіть якщо нема чого їсти. Тому чи будуть вони працювати - Хз. Ті хто хоче працювати горбом, ті і так працюють на нечисленних багатих на тому ж таки будівництві (копають і т.д.) Решта пʼє чай під деревом цілими днями. Жінки доречі працюють
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 чер, 2024 18:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:29
fox767676 написав: Shaman написав:
й друге, що ЛАД
робить вигляд, що не розуміє.
все на окупованих територіях не буде українців та української геноцид повний. для російськомовного ЛАД
а ці звісно не проблема. він то в своєму світобаченні й до УПА, Бандери та Шухевича, відноситься так, як його вчили в срср - тобто так, як й сучасна Раша.
для німецькомовних громадян срср напевне окупація теж не була б трагедією. але нагадати, що превентивно зробив батько народів? всі потенційні колаборанти поїхали десь далеко, а не спокійно собі обговорювали, як треба домовлятися з нацистською Німеччиною
там вже давно всіх нелояльних згеноцидии\депортували
звільняти нікого
продовження війни тільки збільшує шанси що ви з ладом опинитись у окупації чи загинете
продовження має сенс тільки в тому щоб відстояти максимальний рівень суверенітету для контрольованих територій
Треба озброюватись\відстрілююватись поки фуйло не зніме всі вимоги щодо подальшого життя України
нелояльним дали можливість виїхати, хто куди, і тільки в нас іде така боротьба за свободу і демократію, що ні РФ ні США ні ЄС не позавидують
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