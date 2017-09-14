Додано: Суб 15 чер, 2024 17:54

vitaliiangel написав: Shaman написав: й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє. й друге, що ЛАД робить вигляд, що не розуміє. а может действительно не понимает? попробуйте ещё раз ему объяснить. а может действительно не понимает? попробуйте ещё раз ему объяснить.

він не хочу розуміти. але враховуючи, що він постійно шукає аргументи за й ігнорує аргументи проти своєї логіки - він буде захищати свою позицію, навіть якщо не правий. це такий підхід, він не визнає свою неправоту...ще раз -це продукт радянської епохи, кращі роки якого припали на срср, а в України було складно. це теж має велику вагу, як психолог ти маєш це зрозумітитому Бандера й Шухевич для нього вороги. насправді, доки мене не встигли звинуватити в пропаганді - період другої світової війни на Україні був дуже складний. були й погром у Львові, й різанина поляків. але коли після війни це поклали лише на ОУН - це вже радянська пропаганда. пани поляки, які теж звинувачують Українців в антисемітизмі, якось забувають про мережу концтаборів саме на території Польщі, разом з сумновідомим Аушвіцем. вони навпаки намагаються відмежуватися від цього - типу це взагалі не наше. й якщо подивитися, чому ОУН воювала за поляками до війни - може через дуже сильну політику полонізації між світовими війнами? це все складні теми, які мають розбирати історики. основна сила знищення євреїв - це підрозділи СС та СД, що й визнав НюрнбергСталін та Молотов теж співпрацювали з Гітлером - так може почнемо з того, що їх визнаємо посібниками нацистів?хоча Берію визнали англійським шпигуномалеу все це нецікаво, його вчили не так - тому, всі хто воював з радянським союзом - це вороги, а його правонаступники (куди він помилково відносить й Рашу) - не все так однозначно. хоча сучасна раша має відношення до срср хіба що в частині репресій, а так їй значно ближче часи російської імперії. це не лікується, але ЛАДу вдається нав'язати дискусію там, де взагалі то все загалом зрозуміло. як раз чіпляюється саме за ці неоднозначні сторінки історії. й він не один, тут є ще прихильники такої точки зору.хоча почав читати/дивитися Грицака - вже прогрестому так, продовжуємо виховну роботу