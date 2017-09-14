барабашов ,
Отже ще не повернулись
Істерикою задоволений
Шольц нормально частує? У тебе ж двоє? Скільки вони у трьох засвоюють німецького бюджету?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 18:35
барабашов ,
Отже ще не повернулись
Істерикою задоволений
Шольц нормально частує? У тебе ж двоє? Скільки вони у трьох засвоюють німецького бюджету?
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
напад разом з використанням колаборантів.
втримались, але Донбас не втримався, виділених тоді росіянами ресурсів вистачило тільки на це. Для захоплення нових регіонів ресурсів треба багато, а якби існував варіант через "референдум", то це було б простіше. Чому на Донбасі піднялась така хвиля прихильників сепаратизму? Бо побачили, як з Кримом гладко пройшло, думали, що і в них так вийде. А коли не вийшло гладко, це дало сигнал потенційним сепаратистам в інших регіонах, що це погана ідея.
кожне слово не треба коментувати, там всього кілька основних тез.
так в тому і суть, що там прямої брехні нема, але правдиві факти подані у певному контексті, щоб підкріпити певні ідеї. Так і працює пропаганда.
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:40
Я категорично не вірю у повернення Донбасу та Криму людскими ресурсами однієї України. Бо згоден з тим що повторює Арестович
- обсяг території що може контролювати держава визначається рівнем її розвитку.
Якщо сусіди-конкуренти більш організовані, то вибачайте.
Тому у наступні півроку придбаю(через родичів) кавалірку у Болгарії чи Туреччині, бо кримські ландшафти вживу вже ніколи не сподіваюсь побачити.
Про переростання війни у Світову не хочу і думати - малореальне з важкопрогнозованими наслідками.
Отже, невирішений територіальний конфлікт залишиться навіть за сприятливого сценарію, справа лише в параметрах РПВ.
Я моніторю політичний та інтелектуальний ландшафт України.
У гуманітарній сфері - динаміка позитивна, менше розових поні, є спроби подумати.
Не знаю що буде з інженеріею, науковцями, кваліфікованими робітниками чи повірять вони у краще майбутнє тут .
В ІТ-аутсорсі розпач, бо невідомо скільки ще західний бізнес буде здатний демонструвати лояльність.
Найбільше занепокоєння то політики. Нікого, нічого якісно нового. Сподіваюсь гуманітарії-ЛСД когось прокачають до +/- свого рівня,
може екзистенційні випробування підштовхнуть до ментального катарсису.
В ідеалі щоб у політику пішли бойові некадрові офіцери.
Якщо такий суспільно-політичний катарсис відбудеться і держава зможе організувати масове виробництво озброєнь хоча б тієї
номенклаури що вже в нас декларативно є - балістика 500 км, крилаті 1000км, САУ, вдосконалення БПЛА та робототехніки, + Захід поставить ППО та якусь бронетехніку то це буде більш-менш життєздатна держава, яку таки тишком-нишком інтегрують до євроатлантичних сруктур. Західні друзі будуть казати що не треба нам нічого далекобійного, але нам треба вчитися ініціативності у Південній Кореї та Ізраїлю. Якщо буде треба для статистики чи персональних бенефітів то я навіть можу відслужити півроку у ЗСУ, і так думаю багато хто. Те що зараз відбувається то здебільшого антирелама проходження служби.
Зараз страх перед фронтом мультиплікуеться на хуцпу медійних персон що катаються по закордонам, гіперпатріотичних знайомих бігунців, що ні в чому собі не відмовляють.
При РПВ буде гарний шанс прогнати безболісно через піврічний вишкіл в ЗСУ як посполитих, так і віп, і далі за швейцарсько-ізраїльскими моделями.
Шанси на позитивний сценарій за РПВ є, але треба всебічно працювати над цим
Звісно, що ще більше шансів що все піде як завжди, то буде і мій особистий життєвий крах, бо немолодий щоб вже починати спочатку за кордоном.
Хоч фах і космполітичний, але інтеграція в інше середовище у купі з обставинами які до цього призвели, це важке випробування.
Но власне невеличке логово на узбережжі готую про всяк випадок.
При першій можливості десь виїду за кордон на півроку-рік, у бік середземноморських ландшафтів -відпочити, та розосередити носіїв ПТСР, бо то буде велика проблема.
Якщо буде робота в Україні, вільне перетинання кордону і не дратуючий уряд - повернусь.
Всі наші суперечки тут - не більше ніж інтелектуальні вправи що впливають на хід війни не більше ніж на 0.0001%
Кому не подобається ідея РПВ , то можно звісно на опонентах відрватися, але б чесно було задати питанняя(які на поверхні) євроатлантичним друзям.
Я не винен що так бачать наше майбутнє у Вашингтоні.
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:52
За крок до перевороту думок©
Правда, цікаво спостерігати(на цьому відео), як наші дроншики знищують дронами ворожу піхоту і штурмовиків?
І, напевно, мало хто подумає... - а якщо по наших так само працюють дронами?
А тим часом, вже трьох перевели в піхоту за останніх 2міс...
- зв'язківця
- комадира гармати
- заряджаючого
Тож, у Успіха є всі шанси...
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:53
fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:58
....... (((( и ни кто даже не рассматривает себя в ЗСУ ....
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:02
холява
Я кажу «у разі такого РПВ».
Перебувати далі в ЗСУ не захоче ніхто. Це сидіння на діжці з порохом біля пожежі. Чекати коли воно рвоне.
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Україні захочуть залишатись хіба пенсіонери. І через 3-5 років РПВ Київ за 2-3 дні буде реальністю.
У нормального РПВ має бути гарант, який буде воювати з москалями при його порушенні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 чер, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:16
Мої сподівання саме на це були. Раніше.
Тепер не сумніваюсь ні на йоту -- не підштовхнуть.
Навпаки -- якщо буде дійсно маячити екзистенційна загроза, то почнеться ще більший дерібан усього і вся.
І як ще років 12 тому визначив Мортимер, рішення в України тільки одне -- якщо оті згадані вами диваки самі захоплять владу.
Ймовірність чого 0,000...1%.
Бо ніхто їм цього не дасть.
Ні місцеві, ні партнери.
Саме прикре, що навіть можновладці комуняки китайці більш по людські поставилися до свого народу -- здали його в найм західному капіталу, але в результаті отримали блага для країни і суспільства.
Наші ж ... довели до війни. Не зуміли пропітляти, відвести.
До найгіршого, що може бути.
А побудову держави на ідеях...
Да ну нах. Щоб там не співали, але це по суті ті ж самі скрепи. І пох в якій вони обгортці (совдепівській, ізраїльскій, рфянській і т.д.). Це скрєпи...
Які все рівно колись повернуться задом...
Краще вже бариги.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 чер, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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