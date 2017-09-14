budivelnik написав:

---------------------------То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001%---------------------------1 Ймовірність вища на 5*10в шостій степені=50%2 Зараз він вже не може захистити крим від дронів/ракет...Як тільки ППО там буде вибите - він нічого не зможе протиставити Ф16+наша піхота...Тому Крим прийдеться йому здати так само як він здав пів Херсонської в минулому році3 Так як весь телевізійний шабаш крутився навколо Крим Наш...то втрата Криму приведе до логічного запитаннянафіга нам ОРДЛО ( я вже мовчу про Херсонська/Запоріжська...І от в тому випадку йому прийдеться ставати перед вибором-закусити удила і мобілізувати все і вся...а зараз не 2014 і навіть не 2022...втрата криму дуже підірве його репутацію.або відкочуватись на межі 1991 року і ставати миротворцем, який добився всіх поставлених завдань і не має нічого проти того щоб Україна входила в НАТО + погодиться за рахунок заморожених 300 млрд( які по факту вже не його, хоча й де-юре може за них претендувати)-відшкодувати Україні втратиПСще правда почне вимагати щоб йому повернули кошти витрачені ним в криму...