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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:17
🤬Тим часом чиновникам не потрібно самостійно йти до ТЦК оновлювати дані та проходити ВЛК
Нещодавно, Постановою Кабінет Міністрів України № 650 було вирішено, що комісії при ТЦК не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами та низці посадових осіб.
Оформлення відстрочки для вказаних осіб здійснюватиме відповідний орган влади:
«Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються».
Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку для таких осіб не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
Тобто, відповідні посадовці не будуть направлятися на влк
Я окончательно понял, что поделили на сорта
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Бетон
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:19
Бетон написав:
Я окончательно понял, что поделили на сорта
1. А хіба це колись приховувалось?
2. Що в цьому поганого?
3. Десь колись було інакше?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:21
Гаранта не буде , хлопці
Можете загинути всі, попадете в Епос, пісні діаспора напише, а Гарант не об'явиться. Крім того що в Кремлі
Треба виходити з наявних на момент ресурсів, думати як їх втримати, примножити, вдосконалити
Це як екзістенційний іспит
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 15 чер, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:21
Бетон написав:
Я окончательно понял, что поделили на сорта
на сорта поделили еще при кравчуке-кучме. Думаете откуда такая толерантность власти к коррупции.
detroytred написав:
А побудову держави на ідеях...
идея была одна дать возможность элите кормиться у корыта.
Дюрі-бачі написав:
Що в цьому поганого?
в 21м веке люди задают вопрос что плохого в рабстве. ппц. Плохо то, что если вы не 1й сорт на вас все ездят. Плохо что сортность важнее ваших талантов и способностей.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:25
Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
ну вот... а некоторые просто сложили два и два чуть раньше
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:27
Бетон написав:
🤬Тим часом чиновникам не потрібно самостійно йти до ТЦК оновлювати дані та проходити ВЛК
Нещодавно, Постановою Кабінет Міністрів України № 650 було вирішено, що комісії при ТЦК не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами та низці посадових осіб.
Оформлення відстрочки для вказаних осіб здійснюватиме відповідний орган влади:
«Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються».
Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку для таких осіб не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
Тобто, відповідні посадовці не будуть направлятися на влк
Я окончательно понял, что поделили на сорта
Бетон, платить миллионами налоги у тебя деньги есть, а купить высший или хотя бы 1 сорт, в чем проблема?
Сейчас в Украине каждый сам за себя.
Только ТЦК и НПУ против всех.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:28
budivelnik написав: flyman написав: budivelnik написав:
---------------------------vitaliiangel
То что Украина выйдет на границы 2022 военным путём вероятность 0,00001%
---------------------------
1 Ймовірність вища на 5*10в шостій степені=50%
2 Зараз він вже не може захистити крим від дронів/ракет...Як тільки ППО там буде вибите - він нічого не зможе протиставити Ф16+наша піхота...Тому Крим прийдеться йому здати так само як він здав пів Херсонської в минулому році
3 Так як весь телевізійний шабаш крутився навколо Крим Наш...то втрата Криму приведе до логічного запитання
нафіга нам ОРДЛО ( я вже мовчу про Херсонська/Запоріжська...
І от в тому випадку йому прийдеться ставати перед вибором-закусити удила і мобілізувати все і вся...а зараз не 2014 і навіть не 2022...втрата криму дуже підірве його репутацію.
або відкочуватись на межі 1991 року і ставати миротворцем, який добився всіх поставлених завдань і не має нічого проти того щоб Україна входила в НАТО + погодиться за рахунок заморожених 300 млрд( які по факту вже не його, хоча й де-юре може за них претендувати)-відшкодувати Україні втрати
ПС
ще правда почне вимагати щоб йому повернули кошти витрачені ним в криму...
за Кримнаш, я так розумію, піде особисто будівельник разом із синами та Юкрейном що на Ф16
Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...
1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...
Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога
Проста арифметика
6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога
Арифметика, конечно, великая наука.
Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"?
2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...
Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить
Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн
2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...
А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...
Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?
Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку?
То кого мух міняти буде
тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?
А что о "синах Порошенка"?
Особенно, младшенький, Михаил?
Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:28
thenewepic написав:
Що, вам погано живеться? Хочете нестабільності, хаосу?
Ну і шо не так?
Чого ми добились з революцією гідності? Вступили в євросоюз? В нато? Шо нам дала євроасоціація? Тіки не треба про гідність, давайте про матеріальне. До нас потекли інвестиції? Європа відкрили ринки і ми розбагатіли?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:33
vitaliiangel написав:
в 21м веке люди задают вопрос что плохого в рабстве. ппц. Плохо то, что если вы не 1й сорт на вас все ездят. Плохо что сортность важнее ваших талантов и способностей.
В нас не рабство, в нас дорога між сортами відкрита. І людина з хорошими талантами може заробити достатньо коштів і зв'язків для переходу до вищого сорту і навпаки.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:35
Дюрі-бачі написав:
ИМХО якщо ми зараз погодимось на заморозку, то через кілька років наc буде чекати третій раунд - битва за Одесу і вихід москалів до Придністров'я
Приємно читати, що почало приходити розуміння розвитку подій
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