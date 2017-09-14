|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:38
vitaliiangel написав:
на сорта поделили еще при кравчуке-кучме. Думаете откуда такая толерантность власти к коррупции.
А де нема ділення на сорти? От скажіть, що в США син сенатора-мільйонера, звичайного реднека і нелегала-латиноса однакового сорту, мають доступ до однакової освіти, правосуддя та роботи?
vitaliiangel написав:
вы пробовали перейти в 1й сорт и заработать хотя бы 1лям уе? попробуйте и отпишитесь.
В процесі, мені і в середньому сорті поки ок...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3274
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:46
thenewepic написав: ЛАД написав:
Не знаю, насколько соответствует реальности, но если всё было так, то переговоры следовало продолжить обязательно и почему их прервали непонятно
їх перервали, бо не могли знайти компромісу. Якщо члени делегації говорять правду, то "Це була найкраща угода, яку ми могли укласти". І все одно там Москва наполягала на нейтральності і одночасно на обмеженні українського озброєння:
Київ хотів зберегти 600 систем залпового вогню з дальністю до 280 кілометрів, за задумом Росії, їх мало бути 96 з максимальною дальністю 40 кілометрів. Москва вимагала залишити в Україні 102 винищувачі і 35 вертольотів
Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів зберегти до 800. Україна хотіла скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залишилося тільки 1029. Москва планувала залишити Україні всього 519 артилерійських систем, Київ хотів 1900
А також втручання у внутрішню політику:
зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах
дивно, чому не написали, щоб ми їм репарації виплачували.
Те, що вони пропонували взамін звільнити Херсонську і Запорізьку області (але, як виявляється, сухопутний коридор все одно мав залишитися) це взагалі ні на що не впливає при таких інших умовах. З таким успіхом можна було давно виконати Мінські, прийняти в склад широку автономію Донбасу і попрощатися з суверенною внутрішньою політикою і євроінтеграційними перспективами.
ЛАД написав:
Честно говоря, если принять эти 4 пункта, то никакого поля не вижу
ну а я бачу. Знову таки, без цих пунктів нема сенсу продовжувати опір, можна зразу капітулювати, бо різниці не буде.
ЛАД написав:
многие говорят о таких непримиримых пунктах
вибачте, що? Непримиримі пункти - це "кордони 91". А ті пункти, що я назвав, всього лише гарантують, що
1) Україна не буде під російським зовнішнім впливом (як Білорусь, наприклад)
2) Україна матиме потенціал до оборони у разі, якщо пуйлу захочеться відщипнути ще трохи "исконно русских земель". Що само по собі має остудити такі бажання.
ті всі обмеження танко-вертольото-самольотів компенсуються "мільйоном дронів, які долітають до Находки", а кістяк ЗСУ як в Японії, мінімум, але максимум, тобто офіцери, а молодший склад швиденько-швиденько комплектуєтся, але ж поросячо-істеричний визг: "нас розброять до трусів і вжух буряти вжух-вжух і ВФЯ на троні"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:49
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Я кажу «у разі такого РПВ».
Перебувати далі в ЗСУ не захоче ніхто. Це сидіння на діжці з порохом біля пожежі. Чекати коли воно рвоне.
В Україні захочуть залишатись хіба пенсіонери. І через 3-5 років РПВ Київ за 2-3 дні буде реальністю.
У нормального РПВ має бути гарант, який буде воювати з москалями при його порушенні.
..
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Вы и сам такой же .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
Ну а что пенсионеры , так во все времена они мешали всем . Чемодан без ручки , который на определенном периоде времени выбрасывают .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4118 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:50
fox767676 написав:
Я категорично не вірю у повернення Донбасу та Криму людскими ресурсами однієї України. Бо згоден з тим що повторює Арестович
- обсяг території що може контролювати держава визначається рівнем її розвитку.
Якщо сусіди-конкуренти більш організовані, то вибачайте.
Тому у наступні півроку придбаю(через родичів) кавалірку у Болгарії чи Туреччині, бо кримські ландшафти вживу вже ніколи не сподіваюсь побачити.
Про переростання війни у Світову не хочу і думати - малореальне з важкопрогнозованими наслідками.
Отже, невирішений територіальний конфлікт залишиться навіть за сприятливого сценарію, справа лише в параметрах РПВ.
Я моніторю політичний та інтелектуальний ландшафт України.
У гуманітарній сфері - динаміка позитивна, менше розових поні, є спроби подумати.
Не знаю що буде з інженеріею, науковцями, кваліфікованими робітниками чи повірять вони у краще майбутнє тут .
В ІТ-аутсорсі розпач, бо невідомо скільки ще західний бізнес буде здатний демонструвати лояльність.
Найбільше занепокоєння то політики. Нікого, нічого якісно нового. Сподіваюсь гуманітарії-ЛСД когось прокачають до +/- свого рівня,
може екзистенційні випробування підштовхнуть до ментального катарсису.
В ідеалі щоб у політику пішли бойові некадрові офіцери.
Якщо такий суспільно-політичний катарсис відбудеться і держава зможе організувати масове виробництво озброєнь хоча б тієї
номенклаури що вже в нас декларативно є - балістика 500 км, крилаті 1000км, САУ, вдосконалення БПЛА та робототехніки, + Захід поставить ППО та якусь бронетехніку то це буде більш-менш життєздатна держава, яку таки тишком-нишком інтегрують до євроатлантичних сруктур. Західні друзі будуть казати що не треба нам нічого далекобійного, але нам треба вчитися ініціативності у Південній Кореї та Ізраїлю. Якщо буде треба для статистики чи персональних бенефітів то я навіть можу відслужити півроку у ЗСУ, і так думаю багато хто. Те що зараз відбувається то здебільшого антирелама проходження служби.
Зараз страх перед фронтом мультиплікуеться на хуцпу медійних персон що катаються по закордонам, гіперпатріотичних знайомих бігунців, що ні в чому собі не відмовляють.
При РПВ буде гарний шанс прогнати безболісно через піврічний вишкіл в ЗСУ як посполитих, так і віп, і далі за швейцарсько-ізраїльскими моделями.
Шанси на позитивний сценарій за РПВ є, але треба всебічно працювати над цим
Звісно, що ще більше шансів що все піде як завжди, то буде і мій особистий життєвий крах, бо немолодий щоб вже починати спочатку за кордоном.
Хоч фах і космполітичний, але інтеграція в інше середовище у купі з обставинами які до цього призвели, це важке випробування.
Но власне невеличке логово на узбережжі готую про всяк випадок.
При першій можливості десь виїду за кордон на півроку-рік, у бік середземноморських ландшафтів -відпочити, та розосередити носіїв ПТСР, бо то буде велика проблема.
Якщо буде робота в Україні, вільне перетинання кордону і не дратуючий уряд - повернусь.
Всі наші суперечки тут - не більше ніж інтелектуальні вправи що впливають на хід війни не більше ніж на 0.0001%
Кому не подобається ідея РПВ , то можно звісно на опонентах відрватися, але б чесно було задати питанняя(які на поверхні) євроатлантичним друзям.
Я не винен що так бачать наше майбутнє у Вашингтоні.
не подобається всяким асфальто-бетоно-крадівчичобудівничникам-хозяйствєннікам-яйця17, та їх посіпакам та цицькоцмудильникам
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:50
Дюрі-бачі написав:
В процесі, мені і в середньому сорті поки ок...
называется пока вас не клюнули.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23743
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:52
холява написав: Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили в 35 градусна африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
....... (((( и ни кто даже не рассматривает себя в ЗСУ ....
і даже ваш любімчік, якому ви підлизуєте постійно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:53
холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5061
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:56
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
на сорта поделили еще при кравчуке-кучме. Думаете откуда такая толерантность власти к коррупции.
А де нема ділення на сорти? От скажіть, що в США син сенатора-мільйонера, звичайного реднека і нелегала-латиноса однакового сорту, мають доступ до однакової освіти, правосуддя та роботи?
Тіки написав, що у тебе з"явилось розуміння, як ти все споплюжив )
Та звичайно, що у нелегала-латіноса немає шансів до освіти, як у реднека
Проте, є багато прикладів
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
Або взяти приклад покійного Фарруха Бульсара
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9843
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:57
vitaliiangel написав:
Рабства нет? только успих 2 года не может дембельнуться и копает землю, вопреки своему желанию торговать шампунями. Каких компонентов нехватает для рабства, возможность продавать успиха из одной бригады в другую?
Тільки не треба виправдовувати Скиглика. Якби його дружина схотіла, то він давно був би на дембелі, поруч з нею. Тут вже не раз і не два пояснювали йому, як можна потрапити додому без сзч і він сам прекрасно знає як, але не квапиться чомусь.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5061
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:58
fler написав: холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28920
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana
, fox767676
, pesikot
і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|47653
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|207707
|
|
|6076
|671165
|
|