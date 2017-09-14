fox767676 написав:

Я категорично не вірю у повернення Донбасу та Криму людскими ресурсами однієї України. Бо згоден з тим що повторює Арестович- обсяг території що може контролювати держава визначається рівнем її розвитку.Якщо сусіди-конкуренти більш організовані, то вибачайте.Тому у наступні півроку придбаю(через родичів) кавалірку у Болгарії чи Туреччині, бо кримські ландшафти вживу вже ніколи не сподіваюсь побачити.Про переростання війни у Світову не хочу і думати - малореальне з важкопрогнозованими наслідками.Отже, невирішений територіальний конфлікт залишиться навіть за сприятливого сценарію, справа лише в параметрах РПВ.Я моніторю політичний та інтелектуальний ландшафт України.У гуманітарній сфері - динаміка позитивна, менше розових поні, є спроби подумати.Не знаю що буде з інженеріею, науковцями, кваліфікованими робітниками чи повірять вони у краще майбутнє тут .В ІТ-аутсорсі розпач, бо невідомо скільки ще західний бізнес буде здатний демонструвати лояльність.Найбільше занепокоєння то політики. Нікого, нічого якісно нового. Сподіваюсь гуманітарії-ЛСД когось прокачають до +/- свого рівня,може екзистенційні випробування підштовхнуть до ментального катарсису.В ідеалі щоб у політику пішли бойові некадрові офіцери.Якщо такий суспільно-політичний катарсис відбудеться і держава зможе організувати масове виробництво озброєнь хоча б тієїноменклаури що вже в нас декларативно є - балістика 500 км, крилаті 1000км, САУ, вдосконалення БПЛА та робототехніки, + Захід поставить ППО та якусь бронетехніку то це буде більш-менш життєздатна держава, яку таки тишком-нишком інтегрують до євроатлантичних сруктур. Західні друзі будуть казати що не треба нам нічого далекобійного, але нам треба вчитися ініціативності у Південній Кореї та Ізраїлю. Якщо буде треба для статистики чи персональних бенефітів то я навіть можу відслужити півроку у ЗСУ, і так думаю багато хто. Те що зараз відбувається то здебільшого антирелама проходження служби.Зараз страх перед фронтом мультиплікуеться на хуцпу медійних персон що катаються по закордонам, гіперпатріотичних знайомих бігунців, що ні в чому собі не відмовляють.При РПВ буде гарний шанс прогнати безболісно через піврічний вишкіл в ЗСУ як посполитих, так і віп, і далі за швейцарсько-ізраїльскими моделями.Шанси на позитивний сценарій за РПВ є, але треба всебічно працювати над цимЗвісно, що ще більше шансів що все піде як завжди, то буде і мій особистий життєвий крах, бо немолодий щоб вже починати спочатку за кордоном.Хоч фах і космполітичний, але інтеграція в інше середовище у купі з обставинами які до цього призвели, це важке випробування.Но власне невеличке логово на узбережжі готую про всяк випадок.При першій можливості десь виїду за кордон на півроку-рік, у бік середземноморських ландшафтів -відпочити, та розосередити носіїв ПТСР, бо то буде велика проблема.Якщо буде робота в Україні, вільне перетинання кордону і не дратуючий уряд - повернусь.Всі наші суперечки тут - не більше ніж інтелектуальні вправи що впливають на хід війни не більше ніж на 0.0001%Кому не подобається ідея РПВ , то можно звісно на опонентах відрватися, але б чесно було задати питанняя(які на поверхні) євроатлантичним друзям.Я не винен що так бачать наше майбутнє у Вашингтоні.