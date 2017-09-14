|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:50
fox767676 написав:
Я категорично не вірю у повернення Донбасу та Криму людскими ресурсами однієї України. Бо згоден з тим що повторює Арестович
- обсяг території що може контролювати держава визначається рівнем її розвитку.
Якщо сусіди-конкуренти більш організовані, то вибачайте.
Тому у наступні півроку придбаю(через родичів) кавалірку у Болгарії чи Туреччині, бо кримські ландшафти вживу вже ніколи не сподіваюсь побачити.
Про переростання війни у Світову не хочу і думати - малореальне з важкопрогнозованими наслідками.
Отже, невирішений територіальний конфлікт залишиться навіть за сприятливого сценарію, справа лише в параметрах РПВ.
Я моніторю політичний та інтелектуальний ландшафт України.
У гуманітарній сфері - динаміка позитивна, менше розових поні, є спроби подумати.
Не знаю що буде з інженеріею, науковцями, кваліфікованими робітниками чи повірять вони у краще майбутнє тут .
В ІТ-аутсорсі розпач, бо невідомо скільки ще західний бізнес буде здатний демонструвати лояльність.
Найбільше занепокоєння то політики. Нікого, нічого якісно нового. Сподіваюсь гуманітарії-ЛСД когось прокачають до +/- свого рівня,
може екзистенційні випробування підштовхнуть до ментального катарсису.
В ідеалі щоб у політику пішли бойові некадрові офіцери.
Якщо такий суспільно-політичний катарсис відбудеться і держава зможе організувати масове виробництво озброєнь хоча б тієї
номенклаури що вже в нас декларативно є - балістика 500 км, крилаті 1000км, САУ, вдосконалення БПЛА та робототехніки, + Захід поставить ППО та якусь бронетехніку то це буде більш-менш життєздатна держава, яку таки тишком-нишком інтегрують до євроатлантичних сруктур. Західні друзі будуть казати що не треба нам нічого далекобійного, але нам треба вчитися ініціативності у Південній Кореї та Ізраїлю. Якщо буде треба для статистики чи персональних бенефітів то я навіть можу відслужити півроку у ЗСУ, і так думаю багато хто. Те що зараз відбувається то здебільшого антирелама проходження служби.
Зараз страх перед фронтом мультиплікуеться на хуцпу медійних персон що катаються по закордонам, гіперпатріотичних знайомих бігунців, що ні в чому собі не відмовляють.
При РПВ буде гарний шанс прогнати безболісно через піврічний вишкіл в ЗСУ як посполитих, так і віп, і далі за швейцарсько-ізраїльскими моделями.
Шанси на позитивний сценарій за РПВ є, але треба всебічно працювати над цим
Звісно, що ще більше шансів що все піде як завжди, то буде і мій особистий життєвий крах, бо немолодий щоб вже починати спочатку за кордоном.
Хоч фах і космполітичний, але інтеграція в інше середовище у купі з обставинами які до цього призвели, це важке випробування.
Но власне невеличке логово на узбережжі готую про всяк випадок.
При першій можливості десь виїду за кордон на півроку-рік, у бік середземноморських ландшафтів -відпочити, та розосередити носіїв ПТСР, бо то буде велика проблема.
Якщо буде робота в Україні, вільне перетинання кордону і не дратуючий уряд - повернусь.
Всі наші суперечки тут - не більше ніж інтелектуальні вправи що впливають на хід війни не більше ніж на 0.0001%
Кому не подобається ідея РПВ , то можно звісно на опонентах відрватися, але б чесно було задати питанняя(які на поверхні) євроатлантичним друзям.
Я не винен що так бачать наше майбутнє у Вашингтоні.
не подобається всяким асфальто-бетоно-крадівчичобудівничникам-хозяйствєннікам-яйця17, та їх посіпакам та цицькоцмудильникам
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:50
Дюрі-бачі написав:
В процесі, мені і в середньому сорті поки ок...
называется пока вас не клюнули.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23743
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:52
холява написав: Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили в 35 градусна африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
....... (((( и ни кто даже не рассматривает себя в ЗСУ ....
і даже ваш любімчік, якому ви підлизуєте постійно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:53
холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5061
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:56
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
на сорта поделили еще при кравчуке-кучме. Думаете откуда такая толерантность власти к коррупции.
А де нема ділення на сорти? От скажіть, що в США син сенатора-мільйонера, звичайного реднека і нелегала-латиноса однакового сорту, мають доступ до однакової освіти, правосуддя та роботи?
Тіки написав, що у тебе з"явилось розуміння, як ти все споплюжив )
Та звичайно, що у нелегала-латіноса немає шансів до освіти, як у реднека
Проте, є багато прикладів
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
Або взяти приклад покійного Фарруха Бульсара
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9843
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:57
vitaliiangel написав:
Рабства нет? только успих 2 года не может дембельнуться и копает землю, вопреки своему желанию торговать шампунями. Каких компонентов нехватает для рабства, возможность продавать успиха из одной бригады в другую?
Тільки не треба виправдовувати Скиглика. Якби його дружина схотіла, то він давно був би на дембелі, поруч з нею. Тут вже не раз і не два пояснювали йому, як можна потрапити додому без сзч і він сам прекрасно знає як, але не квапиться чомусь.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5061
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 19:58
fler написав: холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28920
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 20:00
Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.
Можно уточнить, при каком "такому
РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29098
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 15 чер, 2024 20:03
pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3274
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
Так тут питання, а хто за нього голосував ?
Як і питання
А хто голосував за Януковича, за Балогу, за Медведчука ?
Може, комусь потрібно підійти до дзеркала і самому собі задати ці питання
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9843
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676
, pesikot
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|47653
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|207707
|
|
|6076
|671166
|
|