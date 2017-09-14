RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 86508651865286538654>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:50

  Дюрі-бачі написав:В процесі, мені і в середньому сорті поки ок...
называется пока вас не клюнули.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23743
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:52

  холява написав:
  Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили в 35 градусна африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.



....... (((( и ни кто даже не рассматривает себя в ЗСУ ....

і даже ваш любімчік, якому ви підлизуєте постійно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:53

  холява написав:Никто за нас самих воевать не будет .

Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .

+++++
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:56

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:на сорта поделили еще при кравчуке-кучме. Думаете откуда такая толерантность власти к коррупции.

А де нема ділення на сорти? От скажіть, що в США син сенатора-мільйонера, звичайного реднека і нелегала-латиноса однакового сорту, мають доступ до однакової освіти, правосуддя та роботи?

Тіки написав, що у тебе з"явилось розуміння, як ти все споплюжив )

Та звичайно, що у нелегала-латіноса немає шансів до освіти, як у реднека

Проте, є багато прикладів

Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу

Або взяти приклад покійного Фарруха Бульсара
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:57

  vitaliiangel написав:Рабства нет? только успих 2 года не может дембельнуться и копает землю, вопреки своему желанию торговать шампунями. Каких компонентов нехватает для рабства, возможность продавать успиха из одной бригады в другую?

Тільки не треба виправдовувати Скиглика. Якби його дружина схотіла, то він давно був би на дембелі, поруч з нею. Тут вже не раз і не два пояснювали йому, як можна потрапити додому без сзч і він сам прекрасно знає як, але не квапиться чомусь.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:58

  fler написав:
  холява написав:Никто за нас самих воевать не будет .

Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .

+++++

Факт трохи інший.

Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
detroytred
 
Повідомлень: 28920
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:00

  Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.

Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.

Можно уточнить, при каком "такому РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29098
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу

А в нас Весільний фотограф став депутатом
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 29.07.22
Подякував: 576 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу

А в нас Весільний фотограф став депутатом

Так тут питання, а хто за нього голосував ?

Як і питання
А хто голосував за Януковича, за Балогу, за Медведчука ?

Може, комусь потрібно підійти до дзеркала і самому собі задати ці питання
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...
1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...
Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога
Проста арифметика
6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога

Арифметика, конечно, великая наука.
Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"? :)
От тільки дурня вмикати не треба...
Бюджет-це завжди податки+кредити ( західна допомога це щось типу кредитів)
ВВП - завжди вище від Бюджету в 2,5 рази мінімум...Тому товарів/послуг - достатньо.
От тільки деякі хитровимахані Заробляють 1,5 млн з яких платять 5%+24000 рік ЄСВ і собі 1,4 млн
А другі на горілці і сигаретах з хлібом/водою/маслом/морозивом - заробляють тих самих 1,5 млн ...з яких платять податків 0,6 млн...
Так що є куди йти
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...
Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить
Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн
2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...
А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...

Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?
Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку? :)
Ще більш тупе запитання...
Скільки сини барабашова зібрпали гуманітарки в Німеччині і відправили в Україну?
Бо туди , куди я вчора відвіз дві тонни , з легкістю можна було поставити ще СТО комплектів чоловічого одягу(навіть секондхендівського ) , бійців які пройшли після поранень госпіталя-відправляють додому в цивілці яку збирають по всіх базарах, бо коли його привозять в окровавленій формі - то в госпіталі ніхто не церемониться, ріжуть/рвуть щоб швидше рани обробити...
А в самого госпіталя -фондів щоб потім не в трусах вилікуваного і комісованого додому відправити - немає.
Виживають як можуть..
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:То кого мух міняти буде
тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?

А что о "синах Порошенка"?
Особенно, младшенький, Михаил?
Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?
В мене правило
Якщо мені щось потрібно то я
або роблю це сам
або за це плачу
Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?
Твої зяті в порівнянні з синами Петра Олексійовича зробили для ЗАХИСТУ ТЕБЕ від москальських бомб хоч 1% того що зробила сімя Порошенко

То якщо ти в пятій точці- то чому хочеш до себе притягнути тих , хто тебе 30 років з цього лайна пробує витягнути?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27762
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 86508651865286538654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, pesikot і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 47653
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 207707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 671167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12154)
15.06.2024 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.