Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06

ЛАД написав: budivelnik написав: Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...

1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...

Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога

Проста арифметика

6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомогаПроста арифметика6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога

Арифметика, конечно, великая наука.

Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"? Арифметика, конечно, великая наука.Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"?

ЛАД написав: budivelnik написав: 2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...

Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить

Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн

2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...

А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все... 2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчитьВся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...

Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?

Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку? Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку?

ЛАД написав: budivelnik написав: То кого мух міняти буде

тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком? То кого мух міняти будетата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?

А что о "синах Порошенка"?

Особенно, младшенький, Михаил?

Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается? А что о "синах Порошенка"?Особенно, младшенький, Михаил?Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?

От тільки дурня вмикати не треба...Бюджет-це завжди податки+кредити ( західна допомога це щось типу кредитів)ВВП - завжди вище від Бюджету в 2,5 рази мінімум...Тому товарів/послуг - достатньо.От тільки деякі хитровимахані Заробляють 1,5 млн з яких платять 5%+24000 рік ЄСВ і собі 1,4 млнА другі на горілці і сигаретах з хлібом/водою/маслом/морозивом - заробляють тих самих 1,5 млн ...з яких платять податків 0,6 млн...Так що є куди йтиЩе більш тупе запитання...Скільки сини барабашова зібрпали гуманітарки в Німеччині і відправили в Україну?Бо туди , куди я вчора відвіз дві тонни , з легкістю можна було поставити ще СТО комплектів чоловічого одягу(навіть секондхендівського ) , бійців які пройшли після поранень госпіталя-відправляють додому в цивілці яку збирають по всіх базарах, бо коли його привозять в окровавленій формі - то в госпіталі ніхто не церемониться, ріжуть/рвуть щоб швидше рани обробити...А в самого госпіталя -фондів щоб потім не в трусах вилікуваного і комісованого додому відправити - немає.Виживають як можуть..В мене правилоЯкщо мені щось потрібно то яабо роблю це самабо за це плачуТи особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?Твої зяті в порівнянні з синами Петра Олексійовича зробили для ЗАХИСТУ ТЕБЕ від москальських бомб хоч 1% того що зробила сімя ПорошенкоТо якщо ти в пятій точці- то чому хочеш до себе притягнути тих , хто тебе 30 років з цього лайна пробує витягнути?