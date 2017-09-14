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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:57
vitaliiangel написав:
Рабства нет? только успих 2 года не может дембельнуться и копает землю, вопреки своему желанию торговать шампунями. Каких компонентов нехватает для рабства, возможность продавать успиха из одной бригады в другую?
Тільки не треба виправдовувати Скиглика. Якби його дружина схотіла, то він давно був би на дембелі, поруч з нею. Тут вже не раз і не два пояснювали йому, як можна потрапити додому без сзч і він сам прекрасно знає як, але не квапиться чомусь.
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fler
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:58
fler написав: холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:00
Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.
Можно уточнить, при каком "такому
РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:03
pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
Так тут питання, а хто за нього голосував ?
Як і питання
А хто голосував за Януковича, за Балогу, за Медведчука ?
Може, комусь потрібно підійти до дзеркала і самому собі задати ці питання
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pesikot
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:06
ЛАД написав: budivelnik написав:
Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...
1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...
Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога
Проста арифметика
6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога
Арифметика, конечно, великая наука.
Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"?
От тільки дурня вмикати не треба...
Бюджет-це завжди податки+кредити ( західна допомога це щось типу кредитів)
ВВП - завжди вище від Бюджету в 2,5 рази мінімум...Тому товарів/послуг - достатньо.
От тільки деякі хитровимахані Заробляють 1,5 млн з яких платять 5%+24000 рік ЄСВ і собі 1,4 млн
А другі на горілці і сигаретах з хлібом/водою/маслом/морозивом - заробляють тих самих 1,5 млн ...з яких платять податків 0,6 млн...
Так що є куди йти
ЛАД написав: budivelnik написав:
2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...
Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить
Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн
2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...
А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...
Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?
Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку?
Ще більш тупе запитання...
Скільки сини барабашова зібрпали гуманітарки в Німеччині і відправили в Україну?
Бо туди , куди я вчора відвіз дві тонни , з легкістю можна було поставити ще СТО комплектів чоловічого одягу(навіть секондхендівського ) , бійців які пройшли після поранень госпіталя-відправляють додому в цивілці яку збирають по всіх базарах, бо коли його привозять в окровавленій формі - то в госпіталі ніхто не церемониться, ріжуть/рвуть щоб швидше рани обробити...
А в самого госпіталя -фондів щоб потім не в трусах вилікуваного і комісованого додому відправити - немає.
Виживають як можуть..
ЛАД написав: budivelnik написав:
То кого мух міняти буде
тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?
А что о "синах Порошенка"?
Особенно, младшенький, Михаил?
Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?
В мене правило
Якщо мені щось потрібно то я
або роблю це сам
або за це плачу
Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?
Твої зяті в порівнянні з синами Петра Олексійовича зробили для ЗАХИСТУ ТЕБЕ від москальських бомб хоч 1% того що зробила сімя Порошенко
То якщо ти в пятій точці- то чому хочеш до себе притягнути тих , хто тебе 30 років з цього лайна пробує витягнути?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:08
ЛАД написав: Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.
Можно уточнить, при каком "такому
РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
Саме так.
Я тут - поки ми боремось.
Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо мухи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.
Шанс у нас лише один. Він зараз. Наступна війна - це 100% поразка.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 чер, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:08
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
Не знаю, о ком написал pesikot
, но если какого-то мальчика усыновит Илон Маск или ещё какой Билл Гейтс, то у него, конечно, будут прекрасные возможности.
И если даже усыновит кто-то поскромнее, то возможности будут побольше, чем у эмигранта или выходца из бедной семьи.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:09
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:10
ЛАД написав:
Не знаю, о ком написал pesikot, но если какого-то мальчика усыновит Илон Маск или ещё какой Билл Гейтс, то у него, конечно, будут прекрасные возможности.
И если даже усыновит кто-то поскромнее, то возможности будут побольше, чем у эмигранта или выходца из бедной семьи.
Стів Джобс. І так, його прийомна мама працювала в силіконовій долині чим і заклала можливість, якою він скористався. Впевнений, що якщо б його не всиновили, то він би теж не пропав в Німеччині, але ми б про нього і не дізнались
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