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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8651865286538654>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:12

  detroytred написав:
  fler написав:
  холява написав:Никто за нас самих воевать не будет .

Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
От тільки найсмішніший прикол
Є ті хто воюють
Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
А є ті хто КРИТИКУЄтих хто ПЛАТИТЬ за те що вони платять в рази більше і прицьому чомусь ще й не воюють..і при цьому самі критикані ні не платять ні не донатять , і не воюють

Критикани-труси-хрестик
Я сварюсь з Успіхом бо маю за що -але я його розумію...
А які претензії за те що я плачу Успіху може мені предявити батько ухилянтів які в німеччині , який сам не платить
пенсіонер в якого затья з дочками-також за кордоном. а сам він не те що не платить Успіху він ще й ЖЕРЕ шматочки того що я хотів залишити ФРІЗУ чи Деніку..

Тому почніть з себе, а тоді як наблизитесь до мене хоча б на відстань що я погоджусь з вами на різних кутках гектара в полі посидіти - тоді мордочки і відкривайте.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:13

  detroytred написав:
  fler написав:
  холява написав:Никто за нас самих воевать не будет .

Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .

+++++

Факт трохи інший.


Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.


Всех , кого вы назвали ,ЗДЕСЬ, можно прочитать раз или два в неделю или месяц .
Раз в день .
Зато от национальных патриотов не выпрыгивающих с форума с патриотичными предложениями уже тошнит .
Утро начинается с доларчика, потом лайно от шмидта , потом потомственные обыватели поясняющие все свое превосходство и зависимость государства от него родимого .

Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики , и иже с ними .
Так и живем ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:14

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.

Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.

Можно уточнить, при каком "такому РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?

Саме так.
Я тут - поки ми боремось.
Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо махи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.

Одна автоматна черга умовного бурята і flyman & барабашов все віддадуть ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює

Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:18

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу

А в нас Весільний фотограф став депутатом

Так тут питання, а хто за нього голосував ?

Як і питання
А хто голосував за Януковича, за Балогу, за Медведчука ?

Може, комусь потрібно підійти до дзеркала і самому собі задати ці питання

Питання треба ставити не хто, а чому за нього проголосували? Чому?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:19

  холява написав:Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики ,
хотите запишу вас на дрессуру?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:19

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу

А в нас Весільний фотограф став депутатом

Не знаю, о ком написал pesikot, но если какого-то мальчика усыновит Илон Маск или ещё какой Билл Гейтс, то у него, конечно, будут прекрасные возможности.
И если даже усыновит кто-то поскромнее, то возможности будут побольше, чем у эмигранта или выходца из бедной семьи.

Вот видишь, ты даже не смог погуглить, хотя это общеизвестная информация

А я писал о Стивене Джобсе

Ну хоть о Фарухе Булсара загуглите. Он точно не вырос в богатой семье

Кстати, хочу спросить, у Билла Гейтса есть дети, выросли точно в богатой семье. Чем они знамениты ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:21

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики ,
хотите запишу вас на дрессуру?



..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:23

pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.
3. В Україні скоро проведуть чітку межу між тими, в кого є зайві 500$ в місяць і тими - в кого нема. І, як на мене, це нормально. Краще хай межі буде користь державі, ніж корупція.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:25

  холява написав:..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .
а мы про вас никогда не забываем. 2й тост всегда за холяву!
vitaliiangel
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  #<1 ... 8651865286538654>
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