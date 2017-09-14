Додано: Суб 15 чер, 2024 20:12

detroytred написав: fler написав: холява написав: Никто за нас самих воевать не будет .



Никакого РПВ не будет .

Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .

Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .

Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .

А на самом деле какие вы украинцы ?

Нет у вас страны .

Никто за нас самих воевать не будет .Никакого РПВ не будет .Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .А на самом деле какие вы украинцы ?Нет у вас страны . +++++ +++++ Факт трохи інший.

Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.

За інших.

І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*. Факт трохи інший.Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.За інших.І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.

От тільки найсмішніший приколЄ ті хто воюютьЄ ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воюєА є ті хто КРИТИКУЄтих хто ПЛАТИТЬ за те що вони платять в рази більше і прицьому чомусь ще й не воюють..і при цьому самі критикані ні не платять ні не донатять , і не воюютьЯ сварюсь з Успіхом бо маю за що -але я його розумію...А які претензії за те що я плачу Успіху може мені предявити батько ухилянтів які в німеччині , який сам не платитьпенсіонер в якого затья з дочками-також за кордоном. а сам він не те що не платить Успіху він ще й ЖЕРЕ шматочки того що я хотів залишити ФРІЗУ чи Деніку..Тому почніть з себе, а тоді як наблизитесь до мене хоча б на відстань що я погоджусь з вами на різних кутках гектара в полі посидіти - тоді мордочки і відкривайте.