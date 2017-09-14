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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:12
detroytred написав: fler написав: холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
От тільки найсмішніший прикол
Є ті хто воюють
Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
А є ті хто КРИТИКУЄтих хто ПЛАТИТЬ за те що вони платять в рази більше і прицьому чомусь ще й не воюють..і при цьому самі критикані ні не платять ні не донатять , і не воюютьКритикани-труси-хрестик
Я сварюсь з Успіхом бо маю за що -але я його розумію...
А які претензії за те що я плачу Успіху може мені предявити батько ухилянтів які в німеччині , який сам не платить
пенсіонер в якого затья з дочками-також за кордоном. а сам він не те що не платить Успіху він ще й ЖЕРЕ шматочки того що я хотів залишити ФРІЗУ чи Деніку..
Тому почніть з себе, а тоді як наблизитесь до мене хоча б на відстань що я погоджусь з вами на різних кутках гектара в полі посидіти - тоді мордочки і відкривайте.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:13
detroytred написав: fler написав: холява написав:
Никто за нас самих воевать не будет .
Никакого РПВ не будет .
Просто большинство из тех , кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины , являются обыкновенными трусами .
Когда здесь кидаются напыщенными фразами и пускают пыль в глаза , обвиняя друг друга в глупости мне смешно .
Кто то считает себя якобы умнее всех , что сумел отмазатся или уехал в другую страну .
А на самом деле какие вы украинцы ?
Нет у вас страны .
+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
Всех , кого вы назвали ,ЗДЕСЬ, можно прочитать раз или два в неделю или месяц .
Раз в день .
Зато от национальных патриотов не выпрыгивающих с форума с патриотичными предложениями уже тошнит .
Утро начинается с доларчика, потом лайно от шмидта , потом потомственные обыватели поясняющие все свое превосходство и зависимость государства от него родимого .
Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики , и иже с ними .
Так и живем ....
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холява
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:14
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому
РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.
Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.
Можно уточнить, при каком "такому
РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
Саме так.
Я тут - поки ми боремось.
Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо махи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.
Одна автоматна черга умовного бурята і flyman & барабашов все віддадуть ...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:17
budivelnik написав:
Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:18
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
Так тут питання, а хто за нього голосував ?
Як і питання
А хто голосував за Януковича, за Балогу, за Медведчука ?
Може, комусь потрібно підійти до дзеркала і самому собі задати ці питання
Питання треба ставити не хто, а чому за нього проголосували? Чому?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:19
холява написав:
Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики ,
хотите запишу вас на дрессуру?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 15 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:19
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Один хлопчина, батько якого був сирієць. Цього хлопчину всиновили
А зараз всі користуються тим, що він запропонував світу
А в нас Весільний фотограф став депутатом
Не знаю, о ком написал pesikot
, но если какого-то мальчика усыновит Илон Маск или ещё какой Билл Гейтс, то у него, конечно, будут прекрасные возможности.
И если даже усыновит кто-то поскромнее, то возможности будут побольше, чем у эмигранта или выходца из бедной семьи.
Вот видишь, ты даже не смог погуглить, хотя это общеизвестная информация
А я писал о Стивене Джобсе
Ну хоть о Фарухе Булсара загуглите. Он точно не вырос в богатой семье
Кстати, хочу спросить, у Билла Гейтса есть дети, выросли точно в богатой семье. Чем они знамениты ?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:21
vitaliiangel написав: холява написав:
Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики ,
хотите запишу вас на дрессуру?
..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .
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холява
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:23
pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.
3. В Україні скоро проведуть чітку межу між тими, в кого є зайві 500$ в місяць і тими - в кого нема. І, як на мене, це нормально. Краще хай межі буде користь державі, ніж корупція.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 20:25
холява написав:
..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .
а мы про вас никогда не забываем. 2й тост всегда за холяву!
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