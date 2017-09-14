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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86528653865486558656 ... 8659>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:30

  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.
3. В Україні скоро проведуть чітку межу між тими, в кого є зайві 500$ в місяць і тими - в кого нема. І, як на мене, це нормально. Краще хай межі буде користь державі, ніж корупція.

Ти мене розчарував ... а так гарно почав ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В Україні скоро проведуть чітку межу між тими, в кого є зайві 500$ в місяць і тими - в кого нема. І, як на мене, це нормально. Краще хай межі буде користь державі, ніж корупція.

Не факт, а якщо проведуть, то наслідки можуть бути не зовсім благі.
  Дюрі-бачі написав:Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...

Якщо це маються на увазі в тому числі деякі з активних дописувачів з Німеччини, Канади і т.д., то в них буквально декілька днів, щоб виконати закон:
З'явилася постанова уряду, яка передбачає, що чоловіки, які зараз перебувають за кордоном і при цьому не перебувають на військовому обліку, мають менш як тиждень, аби стати на нього — до 17 червня. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/venisl ... 27171.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  fler написав:+++++
Факт трохи інший.
Що Успіх, Фрііз, Бобуа, Бандерлог, Сашагбл, Денік, Сібаріт воюють.
За інших.
І головне за тих, *кто пишет и позиционирует себя как патриот Украины*.
От тільки найсмішніший прикол
Є ті хто воюють
Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
А є ті хто КРИТИКУЄтих хто ПЛАТИТЬ за те що вони платять в рази більше і прицьому чомусь ще й не воюють..і при цьому самі критикані ні не платять ні не донатять , і не воюють

Критикани-труси-хрестик
Я сварюсь з Успіхом бо маю за що -але я його розумію...
А які претензії за те що я плачу Успіху може мені предявити батько ухилянтів які в німеччині , який сам не платить
пенсіонер в якого затья з дочками-також за кордоном. а сам він не те що не платить Успіху він ще й ЖЕРЕ шматочки того що я хотів залишити ФРІЗУ чи Деніку..

Тому почніть з себе, а тоді як наблизитесь до мене хоча б на відстань що я погоджусь з вами на різних кутках гектара в полі посидіти - тоді мордочки і відкривайте.


))))
У вас знов та ж сама помилка))))
Саме ви позиціонуєте себе патріотом України.
На відміну від перелічених.

У мене з державою суто ділові відносини. Такі ж самі, як вона відноситься і відновилася до мене.
Доходило, що навіть прямо так і казала -- да, маєш право, да я повинна тобі, але йди і через суд бери своє. Або: ніякої кадрової служби Вітчизні, підписуй контракт (договір, як на базарі).

Ну а щоб таким, як ви, потріотам тицьнути в їх потріотизмь, мені не треба ні ваших пісень, ні тим паче наближення до ваших досягнень.

Ви ж навіть на фінфорумі співаєте казки про свою важливість на підставі незамінності...
Попит кінцевий. Тому апріорі, якщо ви продали пляшку горілки, то інші 6 млн. флаїв їх не зможуть також продати...
А інші підприємці з задоволенням замінять вас в цій великій справі під час війни, якщо ви підете захищати Україну -- як справжній патріот. Зара саме вмотивовані та свідомі потрібні у війську.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює

Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...

Та невже? Вчора черговий раз донатила на Херс. напрямок через Ванька. Суму понад 900 тис. грн. закрили за 23 хвилини. Йде третій рік війни. Зборів багато. Тут часто кричать, що втомилися та донатів стає менше. Не дочекаєтесь.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:41

  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.

Мені теж незрозуміло оце про «сорти».
Хтось тут з похмілля кричав, що я перший сорт.
Серйозно? А як було до широкомасштабної війни? Пілоти бойових машин, в руках яких техніка ціною в мільйони доларів (державна ціна, яку нарахують в разі поломок , аварій, неправильної експлуатації) , які ходять під статтею 416 ККУ, які літають на трьох метрах , бо так має літати бойова авіація, в будь який момент або в ЛЕП залізеш, або повний рот землі, і отримують: молодь 600-800 дол, передпенси 1 куе.
«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени. І всіх все влаштовувало.
А тут війна, і «ей, давай, захищай мене! Я тебе годував!» «ах ти ж негідник першосортний!»

Тому сорти ці дуже уявні. Сьогодні ти перший, завтра останній, а післязавтра в окопі з тупою лопаткою. І вологими мріями про філіппінку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:49

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:Потом вклиниваются допысувачи дрессировщики ,
хотите запишу вас на дрессуру?



..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .

Не будьте таким категоричним , тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана)
Щось ніби як фільм Михалкова 12 :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:49

  Hotab написав:fox767676
Дякую. Я відповім коротше: при такому РПВ , як я сказав (а іншого в найближчий час нам не запропонують) - особисто я виїду. Вірогідність 90%.
Так, буде дуже важко. Навіть якщо авіакомпаніі України виживуть (може вони релокуються) і я зможу працювати на 10 куе 6 місяців в рік (60 куе на рік) в Європі , нормальній Європі, не Молдові і не Болгарії, це не шалені гроші з їх цінами. Тому не хочу. Але буду змушений. Рвати жили по 6 годин в кабіні в 35 градусну африканську спеку, вкласти в житло 200+ куів, а потім дебіл кацапський туди вальне з Х-22 , не хочу я такого щастя.

Тому я проти РПВ. Поки держава бʼється, у неї є шанс. Потім його не буде.


200+ куів можете придбати кавалірку в Празі, під оренду
А жити\працювати в Києві, знімати на Крещатику чи щось таке, ціни дозволять
Це хоч часткова співучасть у долі України
У вас проблем з перетином немаж
Я завжди хотів спробувати жити на 2 країни, але поки не склалось
Повністю поїхати з Києва, ну це дуже сумна історія для мене
Якщо б був з якогось райцентра чи навіть з борщагівки, може воно й легше було
треба працювати над параметрами рпв, звісно що путинські хай засуне собі до дупи
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:50

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.

Мені теж незрозуміло оце про «сорти».
Хтось тут з похмілля кричав, що я перший сорт.
Серйозно? А як було до широкомасштабної війни? Пілоти бойових машин, в руках яких техніка ціною в мільйони доларів (державна ціна, яку нарахують в разі поломок , аварій, неправильної експлуатації) , які ходять під статтею 416 ККУ, які літають на трьох метрах , бо так має літати бойова авіація, в будь який момент або в ЛЕП залізеш, або повний рот землі, і отримують: молодь 600-800 дол, передпенси 1 куе.
«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени. І всіх все влаштовувало.
А тут війна, і «ей, давай, захищай мене! Я тебе годував!» «ах ти ж негідник першосортний!»

Тому сорти ці дуже уявні. Сьогодні ти перший, завтра останній, а післязавтра в окопі з тупою лопаткою. І вологими мріями про філіппінку.

Ділити на сорти почав ще Медведчук в 2004 році

Коли розповсюджували отой плакат
Політична реклама в Україні: президентські вибори-2004 – три сорти українців, розкол та "нашизм"

І як, бачу, ця тема дуже зайшла корисним ідіотам зараз
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...
Ще раз для тих хто на бронепоїзді...
Я з сімєю НЕ ЖИВУ на ДОПОМОГУ від СОЮЗНИКІВ.
Мої праціфвники не ЖИВУТЬ на допомогу від союзників
Україна на війну витрачає - 3 500 000 000 000 грн(наголошую-витрачає)
В Україні працездатних ( ОЙ дякую , я дійсно поставив повзунок не в тому положенні)
_______ чоловіки_21851308_Жінки
Всього _______ 10654238_______ 11197070
24 _______ 212400 _______ 200482
25 _______ 229104 _______ 216184
26 _______ 238272 _______ 225097
27 _______ 247643 _______ 233713
28 _______ 261008 _______ 247475
29 _______ 279365 _______ 265705
30 _______ 297460 _______ 283654
31 _______ 311133 _______ 297649
32 _______ 323769 _______ 311538
33 _______ 342247 _______ 331071
34 _______ 352246 _______ 341457
35 _______ 371842 _______ 363280
36 _______ 359164 _______ 353181
37 _______ 366717 _______ 360696
38 _______ 369299 _______ 365596
39 _______ 335465 _______ 331952
40 _______ 320547 _______ 324550
41 _______ 326438 _______ 331198
42 _______ 305824 _______ 312802
43 _______ 300523 _______ 312511
44 _______ 287651 _______ 303218
45 _______ 302272 _______ 319477
46 _______ 292623 _______ 314876
47 _______ 282362 _______ 306760
48 _______ 273963 _______ 298994
49 _______ 280268 _______ 309203
50 _______ 276579 _______ 305318
51 _______ 272331 _______ 302862
52 _______ 246493 _______ 279975
53 _______ 247483 _______ 284391
54 _______ 239967 _______ 281571
55 _______ 244282 _______ 290683
56 _______ 238142 _______ 289316
57 _______ 244190 _______ 302556
58 _______ 255525 _______ 323838
59 _______ 256490 _______ 331456
60 _______ 263151 _______ 342785

Є два варіанти розрахунку
Перший той що я вже приводив
Беремо тільки військовопридатних і не враховуємо загальну кількість працівників
Отже
3 600 000 000 000/ 6 млн осіб=600 000 грн/рік податків= людина на 100% оплачує ВСІ ВИТРАТИ на ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ( в тому числі й такі що іншим людям доплачують союзники)

Є інший алгоритм розрахунку
По загальній кількості працюючих
В Україні 21 851 308 працездатного віку
Розраховуємо а скільки в рік повинна заплатити людина щоб на 100% оплатити всі свої зобовязання в тому числі і на оборону
3 600 000 000 000 / 28 851 308 =164750 грн/рік

Так от
і у варіанті рахуємо військовозобовязаних і у варіанті рахуємо всіх
1 200 000(будівельник+молодший)/164750=7,3 працівника....( в мене працює 7 осіб працездатного віку+3 пенсіонери)
Так от
Жодна людина яка працює в мене - НЕ ОТРИМУЄ жодної копійки від СОЮЗНИКІ і ПОВНІСТЮ оплачує всі витрати Держави на свій захист і соціальну підтримку .

Тому шановні
Хоч чучелом, хоч тушкою-а мене звинувачувати нічого...
А тепер нехай кожен тз вас спробує САМОМУ собі довести що він чогось вартий.
Мені не треба - ваші доводи-це ваше життя і ваша відповідальність...

ПС
Розповідати про те що в ЗСУ 1 млн - не треба, ці люди також платять податки
Розповідати про хитровимаханих на 5% -не треба , те що закон дозволив їм платити менше не говорить про те що вони мають внутрішнє право платити менше-адже їх від бурята захищає не закон-а податки чи служба в ЗСУ
те що хтось втік і йому все по барабану-так це його робить сволотою , і саме це змушує тих хто залишився ПРОСИТИ союзників про ДОПОМОГУ..

Але я не хочу ПРОСИТИ і може саме тому мої люди отримують мізерних 10000-15000 , а моя сімя живе на 30000 - що я РОЗУМІЮ
Мій захист ЗАЛЕЖИТЬ від МОЇХ дій...

А ті хто думають інакше-так хто їм лікар?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 чер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:54

  Banderlog написав: тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана)

+1000000000
Я на це вже багато разів звертав увагу. Що тут всі абсолютно нормальні громадяни країни. І як майбутні вояки також.

Якщо в когось є претензії, то велкам в реалсвіт -- перевиховувати і доказувати скрєпність отим, хто дійсно приносить шкоду країні та суспільству. Від наркош, алкашів і до корупціонерів.
detroytred
 
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