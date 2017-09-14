Додано: Суб 15 чер, 2024 20:53

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії... Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...

Ще раз для тих хто на бронепоїзді...Я з сімєю НЕ ЖИВУ на ДОПОМОГУ від СОЮЗНИКІВ.Мої праціфвники не ЖИВУТЬ на допомогу від союзниківУкраїна на війну витрачає - 3 500 000 000 000 грн(наголошую-витрачає)В Україні працездатних ( ОЙ дякую , я дійсно поставив повзунок не в тому положенні)_______ чоловіки_21851308_Жінки24 _______ 212400 _______ 20048225 _______ 229104 _______ 21618426 _______ 238272 _______ 22509727 _______ 247643 _______ 23371328 _______ 261008 _______ 24747529 _______ 279365 _______ 26570530 _______ 297460 _______ 28365431 _______ 311133 _______ 29764932 _______ 323769 _______ 31153833 _______ 342247 _______ 33107134 _______ 352246 _______ 34145735 _______ 371842 _______ 36328036 _______ 359164 _______ 35318137 _______ 366717 _______ 36069638 _______ 369299 _______ 36559639 _______ 335465 _______ 33195240 _______ 320547 _______ 32455041 _______ 326438 _______ 33119842 _______ 305824 _______ 31280243 _______ 300523 _______ 31251144 _______ 287651 _______ 30321845 _______ 302272 _______ 31947746 _______ 292623 _______ 31487647 _______ 282362 _______ 30676048 _______ 273963 _______ 29899449 _______ 280268 _______ 30920350 _______ 276579 _______ 30531851 _______ 272331 _______ 30286252 _______ 246493 _______ 27997553 _______ 247483 _______ 28439154 _______ 239967 _______ 28157155 _______ 244282 _______ 29068356 _______ 238142 _______ 28931657 _______ 244190 _______ 30255658 _______ 255525 _______ 32383859 _______ 256490 _______ 33145660 _______ 263151 _______ 342785Є два варіанти розрахункуПерший той що я вже приводивБеремо тільки військовопридатних і не враховуємо загальну кількість працівниківОтже3 600 000 000 000/ 6 млн осіб=600 000 грн/рік податків= людина на 100% оплачує ВСІ ВИТРАТИ на ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ( в тому числі й такі що іншим людям доплачують союзники)Є інший алгоритм розрахункуПо загальній кількості працюючихВ Україні 21 851 308 працездатного вікуРозраховуємо а скільки в рік повинна заплатити людина щоб на 100% оплатити всі свої зобовязання в тому числі і на оборону3 600 000 000 000 / 28 851 308 =164750 грн/рікТак оті у варіанті рахуємо військовозобовязаних і у варіанті рахуємо всіх1 200 000(будівельник+молодший)/164750=7,3 працівника....( в мене працює 7 осіб працездатного віку+3 пенсіонери)Так отЖодна людина яка працює в мене - НЕ ОТРИМУЄ жодної копійки від СОЮЗНИКІ і ПОВНІСТЮ оплачує всі витрати Держави на свій захист і соціальну підтримку .Тому шановніХоч чучелом, хоч тушкою-а мене звинувачувати нічого...А тепер нехай кожен тз вас спробує САМОМУ собі довести що він чогось вартий.Мені не треба - ваші доводи-це ваше життя і ваша відповідальність...ПСРозповідати про те що в ЗСУ 1 млн - не треба, ці люди також платять податкиРозповідати про хитровимаханих на 5% -не треба , те що закон дозволив їм платити менше не говорить про те що вони мають внутрішнє право платити менше-адже їх від бурята захищає не закон-а податки чи служба в ЗСУте що хтось втік і йому все по барабану-так це його робить сволотою , і саме це змушує тих хто залишився ПРОСИТИ союзників про ДОПОМОГУ..Але я не хочу ПРОСИТИ і може саме тому мої люди отримують мізерних 10000-15000 , а моя сімя живе на 30000 - що я РОЗУМІЮМій захист ЗАЛЕЖИТЬ від МОЇХ дій...А ті хто думають інакше-так хто їм лікар?