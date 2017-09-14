Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Є ті хто ПЛАТИТЬ за тих хто воює
Так, але ті, хто реально платить - знаходяться за межами України, переважно в США, Германії...
Ще раз для тих хто на бронепоїзді...
Я з сімєю НЕ ЖИВУ на ДОПОМОГУ від СОЮЗНИКІВ.
Мої праціфвники не ЖИВУТЬ на допомогу від союзників
Україна на війну витрачає - 3 500 000 000 000 грн(наголошую-витрачає)
В Україні працездатних ( ОЙ дякую , я дійсно поставив повзунок не в тому положенні)
_______ чоловіки_21851308_ЖінкиВсього _______ 10654238_______ 11197070
24 _______ 212400 _______ 200482
25 _______ 229104 _______ 216184
26 _______ 238272 _______ 225097
27 _______ 247643 _______ 233713
28 _______ 261008 _______ 247475
29 _______ 279365 _______ 265705
30 _______ 297460 _______ 283654
31 _______ 311133 _______ 297649
32 _______ 323769 _______ 311538
33 _______ 342247 _______ 331071
34 _______ 352246 _______ 341457
35 _______ 371842 _______ 363280
36 _______ 359164 _______ 353181
37 _______ 366717 _______ 360696
38 _______ 369299 _______ 365596
39 _______ 335465 _______ 331952
40 _______ 320547 _______ 324550
41 _______ 326438 _______ 331198
42 _______ 305824 _______ 312802
43 _______ 300523 _______ 312511
44 _______ 287651 _______ 303218
45 _______ 302272 _______ 319477
46 _______ 292623 _______ 314876
47 _______ 282362 _______ 306760
48 _______ 273963 _______ 298994
49 _______ 280268 _______ 309203
50 _______ 276579 _______ 305318
51 _______ 272331 _______ 302862
52 _______ 246493 _______ 279975
53 _______ 247483 _______ 284391
54 _______ 239967 _______ 281571
55 _______ 244282 _______ 290683
56 _______ 238142 _______ 289316
57 _______ 244190 _______ 302556
58 _______ 255525 _______ 323838
59 _______ 256490 _______ 331456
60 _______ 263151 _______ 342785
Є два варіанти розрахунку
Перший той що я вже приводив
Беремо тільки військовопридатних і не враховуємо загальну кількість працівників
Отже
3 600 000 000 000/ 6 млн осіб=600 000 грн/рік податків= людина на 100% оплачує ВСІ ВИТРАТИ на ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ( в тому числі й такі що іншим людям доплачують союзники)
Є інший алгоритм розрахунку
По загальній кількості працюючих
В Україні 21 851 308 працездатного віку
Розраховуємо а скільки в рік повинна заплатити людина щоб на 100% оплатити всі свої зобовязання в тому числі і на оборону
3 600 000 000 000 / 28 851 308 =164750 грн/рік
Так от
і у варіанті рахуємо військовозобовязаних і у варіанті рахуємо всіх
1 200 000(будівельник+молодший)/164750=7,3 працівника....( в мене працює 7 осіб працездатного віку+3 пенсіонери)
Так от
Жодна людина яка працює в мене - НЕ ОТРИМУЄ жодної копійки від СОЮЗНИКІ і ПОВНІСТЮ оплачує всі витрати Держави на свій захист і соціальну підтримку .
Тому шановні
Хоч чучелом, хоч тушкою-а мене звинувачувати нічого...
А тепер нехай кожен тз вас спробує САМОМУ собі довести що він чогось вартий.
Мені не треба - ваші доводи-це ваше життя і ваша відповідальність...
ПС
Розповідати про те що в ЗСУ 1 млн - не треба, ці люди також платять податки
Розповідати про хитровимаханих на 5% -не треба , те що закон дозволив їм платити менше не говорить про те що вони мають внутрішнє право платити менше-адже їх від бурята захищає не закон-а податки чи служба в ЗСУ
те що хтось втік і йому все по барабану-так це його робить сволотою , і саме це змушує тих хто залишився ПРОСИТИ союзників про ДОПОМОГУ..
Але я не хочу ПРОСИТИ і може саме тому мої люди отримують мізерних 10000-15000 , а моя сімя живе на 30000 - що я РОЗУМІЮ
Мій захист ЗАЛЕЖИТЬ від МОЇХ дій...
А ті хто думають інакше-так хто їм лікар?