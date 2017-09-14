detroytred написав:Саме ви позиціонуєте себе патріотом України. На відміну від перелічених.
Брехня Я на відміну від вас-працюю для того щоб ПЕРЕЛІЧЕНИМ було ЛЕГШЕ захищати не тільки МЕНЕ але й СЕБЕ Це ж краще, коли МОЇ працівники платять ВСІ кошти і НАШІ захисники не залежать від ДОПОМОГИ... Якби так зробили всі...а у всіх є можливість утиснутись у видатках і зекономлені кошти відправити на фронт якщо по якихось причинах вони не можуть воювати - то не було б провалу 6 місячного під Авдієвкою...і кілька тисяч наших солдат залишились би неушкодженними..
Тому позиція не всьо так однозначно - це кров на душі тих хто недопрацював...я зробив усе що міг До речі , ту саму гуманітарку ( 15 годин за кермом) поїхав везти через 12 годин після МРТ з діагнозом і в корсеті...
Тому не треба себе жаліти , якщо не хочете щоб і у вас над головою полетіли москальські бомби Краще паралізований переможець в корсеті чим згвалтована бурятом дитина.
detroytred написав:Саме ви позиціонуєте себе патріотом України. На відміну від перелічених.
Брехня Я на відміну від вас-працюю для того щоб ПЕРЕЛІЧЕНИМ було ЛЕГШЕ захищати не тільки МЕНЕ але й СЕБЕ Це ж краще, коли МОЇ працівники платять ВСІ кошти і НАШІ захисники не залежать від ДОПОМОГИ... Якби так зробили всі...а у всіх є можливість утиснутись у видатках і зекономлені кошти відправити на фронт якщо по якихось причинах вони не можуть воювати - то не було б провалу 6 місячного під Авдієвкою...і кілька тисяч наших солдат залишились би неушкодженними..
Тому позиція не всьо так однозначно - це кров на душі тих хто недопрацював...я зробив усе що міг До речі , ту саму гуманітарку ( 15 годин за кермом) поїхав везти через 12 годин після МРТ з діагнозом і в корсеті...
Тому не треба себе жаліти , якщо не хочете щоб і у вас над головою полетіли москальські бомби Краще паралізований переможець в корсеті чим згвалтована бурятом дитина.
Патріотизм -- це ...
Не треба себе жаліти. Треба зробити дійсно все, що можеш. Ви гарно перелічили, що робите більше декого... Але патріотизм -- це не порівняння себе з іншими. Це абсолютна категорія.
Найбільша потреба не в допомозі захисникам, а в самих захисниках. Вкрай потрібні захисники. Про це мова. І саме в цьому зараз патріотизм.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 чер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням. Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 чер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Не будьте таким категоричним , тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана) Щось ніби як фільм Михалкова 12
Да я и не сильно лезу ... Пару раз удалили на день .... месяц за обычные слова , коими тут некоторые разговаривают и хоть бы что . Тут настоящий "срез" общества . Наиболее умные могут и за войну спросить . А когда ты начинаешь рассказывать , тебе говорят что ты сказочник .
ЛАД написав:В результате никаких ХНР/ОНР не появилось.
не зʼявилось саме тому, що ЛДНР не дозволили відокремитись/федералізуватись без опору. Якби проканало, думаєте, колаборанти в інших південно-східних регіонах не захотіли так само? Очевидно, що захотіли б. Не самі, а за наказом з РФ. Такий був початковий план.
ЛАД написав:А после 2014 надо было проводить разумную политику, а не ломать через колено. Глядишь, сегодня было бы меньше коллаборантов
тобто сьогоднішні колаборанти стали такими, бо їх "ламали через коліно" (до речі, коли таке відбувалось? просвітіть)? Ви, мабуть, не розумієте колаборантську психологію. При бажанні сотню колаборантів (щоб поставити як "обличчя" окупаційних органів влади) можна знайти в будь-якій області, навіть Львівській і Тернопільській. У нас не той випадок, коли якийсь народ сотнями років поневолюють, тому боротьба проти поневолювача стає народною війною. Ініціатива завжди виходила від агресора, а не від колаборантів.
budivelnik написав:Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів... 1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного... Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога Проста арифметика 6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога
Арифметика, конечно, великая наука. Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"?
От тільки дурня вмикати не треба...
"От тільки дурня вмикати не треба..." Не буду объяснять, но
Надходження до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 482,4 млрд гривень.
Попит кінцевий. Тому апріорі, якщо ви продали пляшку горілки, то інші 6 млн. флаїв їх не зможуть також продати...
ЛАД написав:
budivelnik написав:2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн... Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн 2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів... А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...
Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько? Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку?
Ще більш тупе запитання... Скільки сини барабашова зібрпали гуманітарки в Німеччині і відправили в Україну? Бо туди , куди я вчора відвіз дві тонни , з легкістю можна було поставити ще СТО комплектів чоловічого одягу(навіть секондхендівського ) , бійців які пройшли після поранень госпіталя-відправляють додому в цивілці яку збирають по всіх базарах, бо коли його привозять в окровавленій формі - то в госпіталі ніхто не церемониться, ріжуть/рвуть щоб швидше рани обробити... А в самого госпіталя -фондів щоб потім не в трусах вилікуваного і комісованого додому відправити - немає.
Вы не видите разницу между "сколько можно собрать на Западе" и "сколько нам нужно"?
ЛАД написав:
budivelnik написав:То кого мух міняти буде тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?
А что о "синах Порошенка"? Особенно, младшенький, Михаил? Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?
В мене правило Якщо мені щось потрібно то я або роблю це сам або за це плачу Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі? Твої зяті в порівнянні з синами Петра Олексійовича зробили для ЗАХИСТУ ТЕБЕ від москальських бомб хоч 1% того що зробила сімя Порошенко
То якщо ти в пятій точці- то чому хочеш до себе притягнути тих , хто тебе 30 років з цього лайна пробує витягнути?
"А ты не путай свою личную шесть с государственной!" Порошенко и его сыновья - разные люди. Не буду обсуждать Порошенко, но что сделали его сыновья, особенно, младшенький? И сразу, чтобы не было придирок, это не "предъява" Порошенко. Каждый человек отвечает за себя.
И не буду в ответ задавать вопрос: "Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?" А твои братья, жена, ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.