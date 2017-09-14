Додано: Суб 15 чер, 2024 20:59

detroytred написав: Саме ви позиціонуєте себе патріотом України.

На відміну від перелічених. Саме ви позиціонуєте себе патріотом України.На відміну від перелічених.

БрехняЯ на відміну від вас-працюю для того щоб ПЕРЕЛІЧЕНИМ було ЛЕГШЕ захищати не тільки МЕНЕ але й СЕБЕЦе ж краще, коли МОЇ працівники платять ВСІ кошти і НАШІ захисники не залежать від ДОПОМОГИ...Якби так зробили всі...а у всіх є можливість утиснутись у видатках і зекономлені кошти відправити на фронт якщо по якихось причинах вони не можуть воювати - то не було б провалу 6 місячного під Авдієвкою...і кілька тисяч наших солдат залишились би неушкодженними..Тому позиціяне всьо так однозначно - це кров на душі тих хто недопрацював...я зробив усе що мігДо речі , ту саму гуманітарку ( 15 годин за кермом) поїхав везти через 12 годин після МРТ з діагнозом і в корсеті...Тому не треба себе жаліти , якщо не хочете щоб і у вас над головою полетіли москальські бомбиКраще паралізований переможець в корсетічим згвалтована бурятом дитина.