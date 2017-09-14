RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 86538654865586568657 ... 8659>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме ви позиціонуєте себе патріотом України.
На відміну від перелічених.
Брехня
Я на відміну від вас-працюю для того щоб ПЕРЕЛІЧЕНИМ було ЛЕГШЕ захищати не тільки МЕНЕ але й СЕБЕ
Це ж краще, коли МОЇ працівники платять ВСІ кошти і НАШІ захисники не залежать від ДОПОМОГИ...
Якби так зробили всі...а у всіх є можливість утиснутись у видатках і зекономлені кошти відправити на фронт якщо по якихось причинах вони не можуть воювати - то не було б провалу 6 місячного під Авдієвкою...і кілька тисяч наших солдат залишились би неушкодженними..

Тому позиція
не всьо так однозначно - це кров на душі тих хто недопрацював...я зробив усе що міг
До речі , ту саму гуманітарку ( 15 годин за кермом) поїхав везти через 12 годин після МРТ з діагнозом і в корсеті...

Тому не треба себе жаліти , якщо не хочете щоб і у вас над головою полетіли москальські бомби
Краще паралізований переможець в корсеті
чим згвалтована бурятом дитина.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27775
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Саме ви позиціонуєте себе патріотом України.
На відміну від перелічених.
Брехня
Я на відміну від вас-працюю для того щоб ПЕРЕЛІЧЕНИМ було ЛЕГШЕ захищати не тільки МЕНЕ але й СЕБЕ
Це ж краще, коли МОЇ працівники платять ВСІ кошти і НАШІ захисники не залежать від ДОПОМОГИ...
Якби так зробили всі...а у всіх є можливість утиснутись у видатках і зекономлені кошти відправити на фронт якщо по якихось причинах вони не можуть воювати - то не було б провалу 6 місячного під Авдієвкою...і кілька тисяч наших солдат залишились би неушкодженними..

Тому позиція
не всьо так однозначно - це кров на душі тих хто недопрацював...я зробив усе що міг
До речі , ту саму гуманітарку ( 15 годин за кермом) поїхав везти через 12 годин після МРТ з діагнозом і в корсеті...

Тому не треба себе жаліти , якщо не хочете щоб і у вас над головою полетіли москальські бомби
Краще паралізований переможець в корсеті
чим згвалтована бурятом дитина.

Патріотизм -- це ...

Не треба себе жаліти.
Треба зробити дійсно все, що можеш.
Ви гарно перелічили, що робите більше декого...
Але патріотизм -- це не порівняння себе з іншими.
Це абсолютна категорія.

Найбільша потреба не в допомозі захисникам, а в самих захисниках. Вкрай потрібні захисники.
Про це мова. І саме в цьому зараз патріотизм.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 чер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28928
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:12

budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 чер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 29.07.22
Подякував: 576 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:18

Будівельник
Сюр у ваших дописах вище в тому, що саме ви нещодавно погрожували зменшенням донатів лише за ... дописи Успіха на вашу адресу.
Спокійнісінько так. Що захисники не отримають допомоги.

А тепер стільки пафосу.
detroytred
 
Повідомлень: 28928
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:24

  Banderlog написав:


Не будьте таким категоричним , тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана)
Щось ніби як фільм Михалкова 12 :lol:


Да я и не сильно лезу ...
Пару раз удалили на день .... месяц за обычные слова , коими тут некоторые разговаривают и хоть бы что .
Тут настоящий "срез" общества . Наиболее умные могут и за войну спросить .
А когда ты начинаешь рассказывать , тебе говорят что ты сказочник .
холява
2
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В результате никаких ХНР/ОНР не появилось.
не зʼявилось саме тому, що ЛДНР не дозволили відокремитись/федералізуватись без опору. Якби проканало, думаєте, колаборанти в інших південно-східних регіонах не захотіли так само? Очевидно, що захотіли б. Не самі, а за наказом з РФ. Такий був початковий план.
  ЛАД написав:А после 2014 надо было проводить разумную политику, а не ломать через колено. Глядишь, сегодня было бы меньше коллаборантов

тобто сьогоднішні колаборанти стали такими, бо їх "ламали через коліно" (до речі, коли таке відбувалось? просвітіть)? Ви, мабуть, не розумієте колаборантську психологію. При бажанні сотню колаборантів (щоб поставити як "обличчя" окупаційних органів влади) можна знайти в будь-якій області, навіть Львівській і Тернопільській. У нас не той випадок, коли якийсь народ сотнями років поневолюють, тому боротьба проти поневолювача стає народною війною. Ініціатива завжди виходила від агресора, а не від колаборантів.
thenewepic
 
Повідомлень: 131
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:32

  холява написав:тебе говорят что ты сказочник .
сказочник лучший комплимент для дедушки...
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Будівельник з синами-свою роботу робить покраще флайманів...
1 Два мобілізаційно придатні тато і син -платять по 0,6млн грн/рік податків ..на кожного мобпридатного...
Якби 6 млн мух заплатили б так само - нам не потрібна була б Західна допомога
Проста арифметика
6 млн мух* 600 000 грн/рік = 3 600 000 000 000 грн ( весь Бюджет України+Західна допомога

Арифметика, конечно, великая наука.
Но, чтобы заплатить столько налогов ("0,6млн грн/рік"), надо на соответствующую сумму продать товаров. А в Украине хватит товаров, если только сумма налогов = "весь Бюджет України+Західна допомога"? :)
От тільки дурня вмикати не треба...

"От тільки дурня вмикати не треба..."
Не буду объяснять, но
Надходження до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 482,4 млрд гривень.

https://bin.ua/news/economics/economic/314365-derzhbyudzhet-za-paposyat-misyaciv-otrimav.html
Если считать что налоги поступают равномерно в течение года, то за год 482,4:5*12 = 1157 млрд. грн.
А вы хотите 3 600 000 000 000 грн = 3600 млрд. грн.
"Так що є куди йти"
И как правильно написал detroytred:
Попит кінцевий. Тому апріорі, якщо ви продали пляшку горілки, то інші 6 млн. флаїв їх не зможуть також продати...


  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Старший Будівельника , через фонд завозить в рік гуманітарки на приблизно 15 млн грн...
Тут навіть 6 млн мух не треба, тут всього 134 000 вистарчить
Вся допомога Заходу включаючи військову 50 млрд доларів/рік=2 000 000 000 000 грн
2 000 000 000 000 / 15 000 000 =134 000 фондів...
А єще Фонд пана Порошенко , він в 500 разів більше завозить( це якщо ділити і на його синів, бо якщо тільки на Порошенка то в 1500 разів більше мого молодшого) , 256 мух і все...

Опять аналогичный вопрос - а гуманитарки хватит на такое количество мух? Соберут на Западе столько?
Проблема только в том, что мы не завозим всё, что там дают как гуманитарку? :)
Ще більш тупе запитання...
Скільки сини барабашова зібрпали гуманітарки в Німеччині і відправили в Україну?
Бо туди , куди я вчора відвіз дві тонни , з легкістю можна було поставити ще СТО комплектів чоловічого одягу(навіть секондхендівського ) , бійців які пройшли після поранень госпіталя-відправляють додому в цивілці яку збирають по всіх базарах, бо коли його привозять в окровавленій формі - то в госпіталі ніхто не церемониться, ріжуть/рвуть щоб швидше рани обробити...
А в самого госпіталя -фондів щоб потім не в трусах вилікуваного і комісованого додому відправити - немає.

Вы не видите разницу между "сколько можно собрать на Западе" и "сколько нам нужно"?

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:То кого мух міняти буде
тата з молодшим? чи старшого ? чи синів Порошенка з Порошенком?

А что о "синах Порошенка"?
Особенно, младшенький, Михаил?
Об Алексее ничего не нашёл, кроме того, что он является конечным бенефециаром целой кучи компаний. Где он сейчас и чем занимается?
В мене правило
Якщо мені щось потрібно то я
або роблю це сам
або за це плачу
Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?
Твої зяті в порівнянні з синами Петра Олексійовича зробили для ЗАХИСТУ ТЕБЕ від москальських бомб хоч 1% того що зробила сімя Порошенко

То якщо ти в пятій точці- то чому хочеш до себе притягнути тих , хто тебе 30 років з цього лайна пробує витягнути?

"А ты не путай свою личную шесть с государственной!"
Порошенко и его сыновья - разные люди. Не буду обсуждать Порошенко, но что сделали его сыновья, особенно, младшенький?
И сразу, чтобы не было придирок, это не "предъява" Порошенко. Каждый человек отвечает за себя.

И не буду в ответ задавать вопрос: "Ти особисто ЩО ЗРОБИВ щоб себе захистити? просрав ВПК коли був при владі?" А твои братья, жена, ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29104
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:
  холява написав:тебе говорят что ты сказочник .
сказочник лучший комплимент для дедушки...


Ну какой же я дед ?
Я еще не дедушка ....

Я вам предлагал засветить все свои данные через человека которому я доверяю .
Вы же взамен должны были купить на определенную сумму дроны или пожертвовать .( 50 тыс и допис вместо ангел )
Вы готовы ?
холява
2
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:40

  холява написав:Ну какой же я дед ?
Я еще не дедушка ....
поднажмите!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 чер, 2024 21:58, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 86538654865586568657 ... 8659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 47833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 207871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 671471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12158)
15.06.2024 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.