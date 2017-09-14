RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 865486558656865786588659>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Я вам предлагал засветить все свои данные через человека которому я доверяю .
Вы же взамен должны были купить на определенную сумму дроны или пожертвовать .( 50 тыс и допис вместо ангел )
Вы готовы ?
предложите путину сдаться. А я человек маленький.
  холява написав:Ну какой же я дед ?
Я еще не дедушка ....
поднажмите!



В этом вся ваша сущность .
холява
2
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:43

  Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
А що я написав?
3 600 000 000 000/на сьогоднішніх /40=90 млрд
48+42=90 млрд
В чому я помилився?
  detroitred написав:Найбільша потреба не в допомозі захисникам, а в самих захисниках. Вкрай потрібні захисники.
Про це мова. І саме в цьому зараз патріотизм.
Брехня..
Захисник без автомата/патрона/бронежилета/каски/дрона і так далі=мясо...
Мяса в педерації в 4 рази більше.
А от захисник +ресурс=ефективність..
Тому
ні каску не надіти якщо нікуди , ні голова не поможе якщо без казки.
По Успіху..
Він розхитував човна-я йому вкручував балансири в голову.
Зараз він зрозумів , що краще копати траншею за 100000 ніж сидіти на базарі за 10000
то лад

В мене немає братів(рідних)
Двоюрідний , в 63 роки водить швидку і не розповідає що йому Держава пенсію винна..Пенсію правда отримує і досить немалу, як не як під 40+ років стажу, але витрачає її точно не так як ти.
По Дружині
Дружина мільйонера годує мільйонера+його і свою дитину(студентку)+себе за 30000 грн ..в той час коли він з молодшим сином ВІДДАЄ Державі по 100 000 грн/місяць...

Мій брат і сімя-все правильно роблять вже третій рік?
Чи я тобі винен? бо бандера......
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 чер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27775
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:48

  холява написав:В этом вся ваша сущность .
Я себя тут никем не позиционирую, голос в пустоте. Если вы увидели что-то другое, это ваши фантазии.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:52

  Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.

Что там с ВВП май 2024 к маю 2023?
ТЦК подняло экономику? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1849 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:55

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.

Мені теж незрозуміло оце про «сорти».
Хтось тут з похмілля кричав, що я перший сорт.
Серйозно? А як було до широкомасштабної війни? Пілоти бойових машин, в руках яких техніка ціною в мільйони доларів (державна ціна, яку нарахують в разі поломок , аварій, неправильної експлуатації) , які ходять під статтею 416 ККУ, які літають на трьох метрах , бо так має літати бойова авіація, в будь який момент або в ЛЕП залізеш, або повний рот землі, і отримують: молодь 600-800 дол, передпенси 1 куе.
«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени. І всіх все влаштовувало.
А тут війна, і «ей, давай, захищай мене! Я тебе годував!» «ах ти ж негідник першосортний!»

Тому сорти ці дуже уявні. Сьогодні ти перший, завтра останній, а післязавтра в окопі з тупою лопаткою. І вологими мріями про філіппінку.

Всё верно, кроме "«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени." Таких достаточно тонкий слой и они относятся к "1 сорту". Что в мирное время, что сейчас. Во всяком случае, сами себя относят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29104
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:58

  Banderlog написав:.......
Не будьте таким категоричним , тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана)
Щось ніби як фільм Михалкова 12 :lol:

К сожалению, здесь выборка очень не презентативная и несколько специфическая.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29104
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:00

  budivelnik написав:Брехня..
Захисник без автомата/патрона/бронежилета/каски/дрона і так далі=мясо...
Мяса в педерації в 4 рази більше.
А от захисник +ресурс=ефективність..
Тому
ні каску не надіти якщо нікуди , ні голова не поможе якщо без казки.
По Успіху..
Він розхитував човна-я йому вкручував балансири в голову.
Зараз він зрозумів , що краще копати траншею за 100000 ніж сидіти на базарі за 10000

Знов аргумент типу, якщо всі 100% підприємці призвані і незамінні.

Замінить вас з задоволенням непатріотичний конкурент. Або патріотичний збільшить оборот.

Навіть якщо вони гірші, то коти в Успіха залишаться без сардельок.
detroytred
 
Повідомлень: 28928
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не знаю як точно сорти виділяються, але Єрмак, я, і сусід, який рік не виходить з квартири і продав холодильник і телевізор, щоб вижити, маємо зовсім різні можливості.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 29.07.22
Подякував: 576 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:06

  Дюрі-бачі написав:Не знаю як точно сорти виділяються, але Єрмак, я, і сусід, який рік не виходить з квартири і продав холодильник і телевізор, щоб вижити, маємо зовсім різні можливості.
берёте в вакууме 2 одинаковых человека, у кого из них больше возможностей тот 1й сорт.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:10

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.

Что там с ВВП май 2024 к маю 2023?
ТЦК подняло экономику? :mrgreen:
Досить дивно-але
Мінфін , помісячно наростаючим млрд грн
2023___зібрали____витратили___2024зібрали_витратили_баланс зібрали_витратили_баланс
січень__121449,5__194086,2______154849,8__170075,5_______+33400____-24010_____+9390
лютий___284178,9___447476,6_____398247,6__493454,9______+114068____+45978____+68090
березень_525888,4__748620,2_____642107,1__841145,5______+116218____+92525____+23693
квітень 787536,7__1043652,5_____845717,0__1155454,5______+58181___+111802____-53621

Як бачите , навіть те що збирали більше , допомогло тільки в січні-лютому...далі істерія з ТЦК привела до ЗМЕНШЕННЯ темпів росту зборів і ЗБІЛЬШЕННЯ залежності від ДОНОРІВ..

То що
і далі будемо розповідати що гроші то фігня...головне тіло ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27775
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 865486558656865786588659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 47833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 207871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 671472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12158)
15.06.2024 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.