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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:42
vitaliiangel написав: холява написав:
Я вам предлагал засветить все свои данные через человека которому я доверяю .
Вы же взамен должны были купить на определенную сумму дроны или пожертвовать .( 50 тыс и допис вместо ангел )
Вы готовы ?
предложите путину сдаться. А я человек маленький.
холява написав:
Ну какой же я дед ?
Я еще не дедушка ....
поднажмите!
В этом вся ваша сущность .
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:43
Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
А що я написав?
3 600 000 000 000/на сьогоднішніх /40=90 млрд
48+42=90 млрд
В чому я помилився?
detroitred написав:
Найбільша потреба не в допомозі захисникам, а в самих захисниках. Вкрай потрібні захисники.
Про це мова. І саме в цьому зараз патріотизм.
Брехня..
Захисник без автомата/патрона/бронежилета/каски/дрона і так далі=мясо...
Мяса в педерації в 4 рази більше.
А от захисник +ресурс=ефективність..
Тому
ні каску не надіти якщо нікуди , ні голова не поможе якщо без казки.
По Успіху..
Він розхитував човна-я йому вкручував балансири в голову.
Зараз він зрозумів , що краще копати траншею за 100000 ніж сидіти на базарі за 10000
то лад
В мене немає братів(рідних)
Двоюрідний , в 63 роки водить швидку і не розповідає що йому Держава пенсію винна..Пенсію правда отримує і досить немалу, як не як під 40+ років стажу, але витрачає її точно не так як ти.
По Дружині
Дружина мільйонера годує мільйонера+його і свою дитину(студентку)+себе за 30000 грн ..в той час коли він з молодшим сином ВІДДАЄ Державі по 100 000 грн/місяць...
Мій брат і сімя-все правильно роблять вже третій рік?
Чи я тобі винен? бо бандера......
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 15 чер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:48
холява написав:
В этом вся ваша сущность .
Я себя тут никем не позиционирую, голос в пустоте. Если вы увидели что-то другое, это ваши фантазии.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:52
Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
Что там с ВВП май 2024 к маю 2023?
ТЦК подняло экономику?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:55
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати.
2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.
Мені теж незрозуміло оце про «сорти».
Хтось тут з похмілля кричав, що я перший сорт.
Серйозно? А як було до широкомасштабної війни? Пілоти бойових машин, в руках яких техніка ціною в мільйони доларів (державна ціна, яку нарахують в разі поломок , аварій, неправильної експлуатації) , які ходять під статтею 416 ККУ, які літають на трьох метрах , бо так має літати бойова авіація, в будь який момент або в ЛЕП залізеш, або повний рот землі, і отримують: молодь 600-800 дол, передпенси 1 куе.
«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени. І всіх все влаштовувало.
А тут війна, і «ей, давай, захищай мене! Я тебе годував!» «ах ти ж негідник першосортний!»
Тому сорти ці дуже уявні. Сьогодні ти перший, завтра останній, а післязавтра в окопі з тупою лопаткою. І вологими мріями про філіппінку.
Всё верно, кроме "«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени." Таких достаточно тонкий слой и они относятся к "1 сорту". Что в мирное время, что сейчас. Во всяком случае, сами себя относят.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 21:58
Banderlog написав:
.......
Не будьте таким категоричним , тут можно сказати маленька вибірка суспільства і не сама погана)
Щось ніби як фільм Михалкова 12
К сожалению, здесь выборка очень не презентативная и несколько специфическая.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:00
budivelnik написав:
Брехня..
Захисник без автомата/патрона/бронежилета/каски/дрона і так далі=мясо...
Мяса в педерації в 4 рази більше.
А от захисник +ресурс=ефективність..
Тому
ні каску не надіти якщо нікуди , ні голова не поможе якщо без казки.
По Успіху..
Він розхитував човна-я йому вкручував балансири в голову.
Зараз він зрозумів , що краще копати траншею за 100000 ніж сидіти на базарі за 10000
Знов аргумент типу, якщо всі 100% підприємці призвані і незамінні.
Замінить вас з задоволенням непатріотичний конкурент. Або патріотичний збільшить оборот.
Навіть якщо вони гірші, то коти в Успіха залишаться без сардельок.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:02
Не знаю як точно сорти виділяються, але Єрмак, я, і сусід, який рік не виходить з квартири і продав холодильник і телевізор, щоб вижити, маємо зовсім різні можливості.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:06
Дюрі-бачі написав:
Не знаю як точно сорти виділяються, але Єрмак, я, і сусід, який рік не виходить з квартири і продав холодильник і телевізор, щоб вижити, маємо зовсім різні можливості.
берёте в вакууме 2 одинаковых человека, у кого из них больше возможностей тот 1й сорт.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:10
UA написав: Дюрі-бачі написав:budivelnik
в 2023 на оборону витрачено 1,8 трлн грн == 48 млрд. $, міжнародна допомога 42,5 млрд. $ грошима і приблизно стільки ж озброєнням.
Хоча по діях НБУ та податкової схоже, що ми готуємось воювати частково на свої в наступному році.
Что там с ВВП май 2024 к маю 2023?
ТЦК подняло экономику?
Досить дивно-але
Мінфін , помісячно наростаючим млрд грн
2023___зібрали____витратили___2024зібрали_витратили_баланс зібрали_витратили_баланс
січень__121449,5__194086,2______154849,8__170075,5_______+33400____-24010_____+9390
лютий___284178,9___447476,6_____398247,6__493454,9______+114068____+45978____+68090
березень_525888,4__748620,2_____642107,1__841145,5______+116218____+92525____+23693
квітень 787536,7__1043652,5_____845717,0__1155454,5______+58181___+111802____-53621
Як бачите , навіть те що збирали більше , допомогло тільки в січні-лютому...далі істерія з ТЦК привела до ЗМЕНШЕННЯ темпів росту зборів і ЗБІЛЬШЕННЯ залежності від ДОНОРІВ..
То що
і далі будемо розповідати що гроші то фігня...головне тіло ?
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