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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:10
detroytred написав:
Будівельник
Сюр у ваших дописах вище в тому, що саме ви нещодавно погрожували зменшенням донатів лише за ... дописи Успіха на вашу адресу.
Спокійнісінько так. Що захисники не отримають допомоги.
А тепер стільки пафосу.
Сюр не только в этом.
Сегодня хозяин магазина работает и платит налоги так же, как и в мирное время. Если ещё и донатит, то честь ему и хвала, но это отдельно.
Но в мирное время ни один хозяин магазина даже не подумал бы сказать, что он работает ради защиты родины. Ну а сказать, что ради того, чтобы были обеспечены его работники и имели деньги на жизнь (целых 10 тыс. грн!)...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:18
detroytred написав: budivelnik написав:
Брехня..
Захисник без автомата/патрона/бронежилета/каски/дрона і так далі=мясо...
Мяса в педерації в 4 рази більше.
А от захисник +ресурс=ефективність..
Тому
ні каску не надіти якщо нікуди , ні голова не поможе якщо без казки.
По Успіху..
Він розхитував човна-я йому вкручував балансири в голову.
Зараз він зрозумів , що краще копати траншею за 100000 ніж сидіти на базарі за 10000
Знов аргумент типу, якщо всі 100% підприємці призвані і незамінні.
Замінить вас з задоволенням непатріотичний конкурент. Або патріотичний збільшить оборот.
Навіть якщо вони гірші, то коти в Успіха залишаться без сардельок.
Як можна на третьому році війни бути таким дятлом?
Де я написав що
ШІСТЬ працівників тилу краще ОДНОГО воїна ЗСУ ?
Найдеш чи знову привіділось?
Тепер інше
Можеш заперечити твердження що
Шість працівників тилу ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОДНОГО воїна ЗСУ ?
Не можеш- то знову нашо якщо твоїм сленгом єралашиш?
і останнє
Якщо в тилу 20 осіб на 1 воїна ЗСУ
То для ПЕРЕМОГИ -кого треба призвати в першу чергу, кого в другу, а кого залишити в тилу?
Мій алгоритм простий.
1 Всіх , хто хоче-можна відпустити з економічного на військовий
2 Всіх жінок, які не хочуть в ЗСУ -в тил , а тих хто хоче в ЗСУ -перевірити на корисність для ЗСУ і тільки корисних для фронту-на фронт , інших в тил
3 Всіх , хто забезпечує військових в рази більше від середнього по країні - в кінець списку на мобілізацію
4 Всіх від кого в тилу користі як з козла молока-в початок списку на мобілізацію
5 Військові починаючи він найгірших для економіки відбирають для себе тих хто їх влаштовує..
Якщо наберуть 200 000 необхідних з першого мільйона- добре
Не наберуть -нехай переходять до другого...потім до третього , потім до четвертого і так до останнього
При чому , якщо дійдуть до четвертого - ми вже програємо , бо навіть 4 млн найефективніших не зможуть забезпечити 1 млн воїнів в ЗСУ
а раз сьогодні виграш поки що не забезпечив 1 млн ..то 0,8 можуть забезпечити тільки поступовий програш.
Тому
Зніми треуголку і почитай те що написано
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:27
ЛАД написав: detroytred написав:
Будівельник
Сюр у ваших дописах вище в тому, що саме ви нещодавно погрожували зменшенням донатів лише за ... дописи Успіха на вашу адресу.
Спокійнісінько так. Що захисники не отримають допомоги.
А тепер стільки пафосу.
Сюр не только в этом.
Сегодня хозяин магазина работает и платит налоги так же, как и в мирное время. Если ещё и донатит, то честь ему и хвала, но это отдельно.
Но в мирное время ни один хозяин магазина даже не подумал бы сказать, что он работает ради защиты родины. Ну а сказать, что ради того, чтобы были обеспечены его работники и имели деньги на жизнь (целых 10 тыс. грн!)...
Сюр в тому , що до війни в мене був оборот менший а прибуток-більший..і я на себе з сімєю витрачав в 1,5 рази більше в гривні тоді коли курс був 28...
Тепер в мене
а - гірші працівники
б - вищий курс
в - менша маржа
д- менші власні витрати
г - +30% по сумам сплат податків/донатів в порівнянні з довоєнними..
Ще раз - ти мене в чому звинувачуєш?
в тому що ти своєї пів пенсії в ЗСУ не відправив?
а я відправив і тому по твоєму я барига?
Ще раз
як задрачують різні придурки...
Одні отримають 1 млн -заплатять 100 000 - і вже білі і пухнасті
другі сидять на дупі і жодної копійки з пенсії не задонатили - ті також патріоти бо їм мало
Треті при зменшенні доходів на 30% збільшили виплати на 30% - ті кляті бариги..це ж скільки вони заробляли..
І коли я гасив долярчика який за 10 років купив 2 квартири і сплатив 200000 податків - то він правий
а я заплатив 1 млн за два роки і не купив жодної квартири - то я барига..
Ще раз не шановні пенси
ТРУСИ-ХРЕСТИК
спочатку з сбе.
Спочатку 30% від незароблених пенсій на донати..а потім тихенько так , дико соромлячись питаєте - а можна ми шоферами за безкоштовно на фонді твого старшого на бусі поїздимо..бо дуже вже ми солдатиків любимо , хочемо їм життя полегшити, за пенсію вже бур купили долярчику, хочемо щоб він ствопчики не вручну вкопував.
То коли чекатии з пропозиціями?
А поки ви ще обдумуєте - то може заткнетесь і перестанете мене обговорювати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 15 чер, 2024 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:28
Розовощоким воєнпєнсам правила інформаційної гігієни не писані ?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:32
Будівельник
Спробуй прочитати по буквах...
Або не підмінюй предмет.
До чого ти оце написав? - "Де я написав що
ШІСТЬ працівників тилу краще ОДНОГО воїна ЗСУ ".
Предметом було не алгоритм мобілізації в суспільстві, а конкретно про окремого тебе.
Ти ж свою важливість і незамінність обгрутовуєш всіма підприємцями.
Різницю бачиш?
Ще раз: твій конкурент продасть за тебе оту пляшку горілки і сплатить податки, задонатить за тебе (забезпечить захисників).
Або навіть не конкурент, а новий підприємець.
А от свідомого отакого патріота в армію, яка потребує отаких свідомих патріотів, яким ти себе позиціонуєш, і де величезний некомплект, де узяти?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:33
fox767676 написав:
Розовощоким воєнпєнсам правила інформаційної гігієни не писані ?
Валерій відкопав томагавк та очолив фронду, чи тільки розминає великий палець?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:36
detroytred написав:
Будівельник
Спробуй прочитати по буквах...
Або не підмінюй предмет.
До чого ти оце написав? - "Де я написав що
ШІСТЬ працівників тилу краще ОДНОГО воїна ЗСУ ".
Предметом було не алгоритм мобілізації в суспільстві, а конкретно про окремого тебе.
Ти ж свою важливість і незамінність обгрутовуєш всіма підприємцями.
Різницю бачиш?
Ще раз: твій конкурент продасть за тебе оту пляшку горілки і сплатить податки, задонатить за тебе (забезпечить захисників).
Або навіть не конкурент, а новий підприємець.
А от свідомого отакого патріота в армію, яка потребує отаких свідомих патріотів, яким ти себе позиціонуєш, і де величезний некомплект, де узяти?
з будівельником сперечатися, що довідник "Стеля" читати.
А от алгоритм ... ніби ж були там черги, 1ша, 2га, 3тя, 4а ... але ж ті хто мав їх вести клали довгий і товстий, в результаті пересічений має зробити явку з повинною обновлення даних, інакше порушник.
Пан воєнпенс детройд в якій черзі? До будівельника, чи поза чергою?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 22:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:40
detroytred написав:
Предметом було не алгоритм мобілізації в суспільстві, а конкретно про окремого тебе.
Не може бути предметом одночасно
ПРИКЛАД одного підприємця і алгоритм мобілізації
Є підприємець- є алгоритм
Те що АЛГОРИТМ по якому той хто найефективніший в тилу-повинен найдовше залишатись в тилу
А той хто найменш потрібен в тилу повинен в першу чергу розглядатись де він найбільш корисний( і якщо в ЗСУ - то в ЗСУ , якщо на пенсії щоб під ногами не вештався-то на пенсії , а якщо жулік - то в буцегарні)
Це тобі зрозуміло?
А я вже для ЗСУ -все.Навіть з відкритою поісткою
Гіпертонія якоїсь там стаді і спинна грижа під ніж...
Гіпертонія- то ще відгуки спорту
А от грижа-це останні пару років, коли всіх військовозобовязаних позвільняв і паралельно влаштувався в себе вантажником...щоб жінка мала за що жити
я ж не голубаяч кость як ти з Ладом - я барига, прапор, хвалько
а ви медалісти , нафік ніде не потрібні..в черзі на комскалад стоїш 102 з 70?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:42
flyman написав:
ніби ж були там черги, 1ша, 2га, 3тя, 4а
І зараз є
Той хто платить 100 000 в місяць - той після 5-го мільйону
А той хто 4000 в місяць і на 30 років молодший- той в перших 100 000.
Правда друге питання
Можна виявитись настілки дебілом що не потрапити в ЗСУ і з перших 100 000...бо що з убогих взяти крім аналізів..а напуджено перелякані власною тінью-ніде не потрібні..
Вони що від карка ворони об.раються
що від вигляду податкового інспектора.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:44
budivelnik написав: flyman написав:
ніби ж були там черги, 1ша, 2га, 3тя, 4а
І зараз є
Той хто платить 100 000 в місяць - той після 5-го мільйону
А той хто 4000 в місяць і на 30 років молодший- той в перших 100 000.
Правда друге питання
Можна виявитись настілки дебілом що не потрапити в ЗСУ і з перших 100 000...бо що з убогих взяти крім аналізів..а напуджено перелякані власною тінью-ніде не потрібні..
Вони що від карка ворони об.раються
що від вигляду податкового інспектора.
Не треба викручувати чергу на свій лад. Наскільки пригадую, там про "скільки платять в місяць", такого не було. Прапорщик-ВДВник до 60р., він в якій черзі згідно канонів, уставів, інструкцій, чи чого там ще?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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