Додано: Суб 15 чер, 2024 22:27

ЛАД написав: detroytred написав: Будівельник

Сюр у ваших дописах вище в тому, що саме ви нещодавно погрожували зменшенням донатів лише за ... дописи Успіха на вашу адресу.

Спокійнісінько так. Що захисники не отримають допомоги.

А тепер стільки пафосу. БудівельникСюр у ваших дописах вище в тому, що саме ви нещодавно погрожували зменшенням донатів лише за ... дописи Успіха на вашу адресу.Спокійнісінько так. Що захисники не отримають допомоги.А тепер стільки пафосу. Сюр не только в этом.

Сегодня хозяин магазина работает и платит налоги так же, как и в мирное время. Если ещё и донатит, то честь ему и хвала, но это отдельно.

Но в мирное время ни один хозяин магазина даже не подумал бы сказать, что он работает ради защиты родины. Ну а сказать, что ради того, чтобы были обеспечены его работники и имели деньги на жизнь (целых 10 тыс. грн!)... Сюр не только в этом.Сегодня хозяин магазина работает и платит налоги так же, как и в мирное время. Если ещё и донатит, то честь ему и хвала, но это отдельно.Но в мирное время ни один хозяин магазина даже не подумал бы сказать, что он работает ради защиты родины. Ну а сказать, что ради того, чтобы были обеспечены его работники и имели деньги на жизнь (целых 10 тыс. грн!)...

Сюр в тому , що до війни в мене був оборот менший а прибуток-більший..і я на себе з сімєю витрачав в 1,5 рази більше в гривні тоді коли курс був 28...Тепер в менеа - гірші працівникиб - вищий курсв - менша маржад- менші власні витратиг - +30% по сумам сплат податків/донатів в порівнянні з довоєнними..Ще раз - ти мене в чому звинувачуєш?в тому що ти своєї пів пенсії в ЗСУ не відправив?а я відправив і тому по твоєму я барига?Ще разяк задрачують різні придурки...Одні отримають 1 млн -заплатять 100 000 - і вже білі і пухнастідругі сидять на дупі і жодної копійки з пенсії не задонатили - ті також патріоти бо їм малоТреті при зменшенні доходів на 30% збільшили виплати на 30% - ті кляті бариги..це ж скільки вони заробляли..І коли я гасив долярчика який за 10 років купив 2 квартири і сплатив 200000 податків - то він правийа я заплатив 1 млн за два роки і не купив жодної квартири - то я барига..Ще раз не шановні пенсиТРУСИ-ХРЕСТИКспочатку з сбе.Спочатку 30% від незароблених пенсій на донати..а потім тихенько так , дико соромлячись питаєте - а можна ми шоферами за безкоштовно на фонді твого старшого на бусі поїздимо..бо дуже вже ми солдатиків любимо , хочемо їм життя полегшити, за пенсію вже бур купили долярчику, хочемо щоб він ствопчики не вручну вкопував.То коли чекатии з пропозиціями?А поки ви ще обдумуєте - то може заткнетесь і перестанете мене обговорювати?