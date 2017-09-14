А де гуляв той міфічний патріот підприємець тих 30 років що я без патріотизму і війни все одно платив в три рази вище середнього по Державі? він в той час самогоном в підїзді торгував..і мене підсунути не міг бо самогон для споживача апріорі гірший від заводської горілки, до речі ти в той час від мого підприємництва вигравав..у проданій мною пляшці було 70% від ціни податків..з яких тобі пенсію платили а в його самогоні тобі була дуля з маком. То як подякуєш за паразитування на моїй шиї?
Так що я тобі казав Не лізь в економіку ти там навіть не нуль Ти мінус навічний.
ЛАД написав:В результате никаких ХНР/ОНР не появилось.
не зʼявилось саме тому, що ЛДНР не дозволили відокремитись/федералізуватись без опору. Якби проканало, думаєте, колаборанти в інших південно-східних регіонах не захотіли так само? Очевидно, що захотіли б. Не самі, а за наказом з РФ. Такий був початковий план.
Не потому. А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР. В Харькове какие-то ... успели даже провозгласить ХНР, взломав двери на первом этаже облисполкома. Но их тут же разогнали и, к счастью, на этом всё закончилось. Л/ДНР успели отделиться. Ну и, по-видимому, там было больше желающих. Харьковские, одесские и пр. "желающие" остановились не потому, что "ЛДНР не дозволили відокремитись". Когда шла эта волна, Л/ДНР как раз чувствовали себя довольно спокойно и уверенно. АТО началась позже.
ЛАД написав:А после 2014 надо было проводить разумную политику, а не ломать через колено. Глядишь, сегодня было бы меньше коллаборантов
тобто сьогоднішні колаборанти стали такими, бо їх "ламали через коліно" (до речі, коли таке відбувалось? просвітіть)? Ви, мабуть, не розумієте колаборантську психологію. При бажанні сотню колаборантів (щоб поставити як "обличчя" окупаційних органів влади) можна знайти в будь-якій області, навіть Львівській і Тернопільській. У нас не той випадок, коли якийсь народ сотнями років поневолюють, тому боротьба проти поневолювача стає народною війною. Ініціатива завжди виходила від агресора, а не від колаборантів.
Коллаборанты бывают разные. Бывают просто мелкие душонки за 30 сребреников, а бывают "идейные". Думаю, что в ВОВ было больше "идейных", настроенных против власти - раскулаченных, с высланными родственниками и т.д. В любом случае, ошибки во внутренней государственной политике увеличивают количество коллаборантов и им сочувствующих. Как, например, произошло на Зап. Украине в 1939 после присоединения. В результате репрессий резко выросло число недовольных Сов. властью. Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее. "Ломали" комментировать не буду. Сегодня "не на часі" и только вызовет ненужный флуд.
ЛАД написав:В результате никаких ХНР/ОНР не появилось.
не зʼявилось саме тому, що ЛДНР не дозволили відокремитись/федералізуватись без опору. Якби проканало, думаєте, колаборанти в інших південно-східних регіонах не захотіли так само? Очевидно, що захотіли б. Не самі, а за наказом з РФ. Такий був початковий план.
Не потому. А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР. В Харькове какие-то ... успели даже провозгласить ХНР, взломав двери на первом этаже облисполкома. Но их тут же разогнали и, к счастью, на этом всё закончилось. Л/ДНР успели отделиться. Ну и, по-видимому, там было больше желающих. Харьковские, одесские и пр. "желающие" остановились не потому, что "ЛДНР не дозволили відокремитись". Когда шла эта волна, Л/ДНР как раз чувствовали себя довольно спокойно и уверенно. АТО началась позже.
ЛАД написав:А после 2014 надо было проводить разумную политику, а не ломать через колено. Глядишь, сегодня было бы меньше коллаборантов
тобто сьогоднішні колаборанти стали такими, бо їх "ламали через коліно" (до речі, коли таке відбувалось? просвітіть)? Ви, мабуть, не розумієте колаборантську психологію. При бажанні сотню колаборантів (щоб поставити як "обличчя" окупаційних органів влади) можна знайти в будь-якій області, навіть Львівській і Тернопільській. У нас не той випадок, коли якийсь народ сотнями років поневолюють, тому боротьба проти поневолювача стає народною війною. Ініціатива завжди виходила від агресора, а не від колаборантів.
Коллаборанты бывают разные. Бывают просто мелкие душонки за 30 сребреников, а бывают "идейные". Думаю, что в ВОВ было больше "идейных", настроенных против власти - раскулаченных, с высланными родственниками и т.д. В любом случае, ошибки во внутренней государственной политике увеличивают количество коллаборантов и им сочувствующих. Как, например, произошло на Зап. Украине в 1939 после присоединения. В результате репрессий резко выросло число недовольных Сов. властью. Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее. "Ломали" комментировать не буду. Сегодня "не на часі" и только вызовет ненужный флуд.
Не розказуйте казочку про "асвабаждєніє" і "пєрєгіби на мєстах". Годі гнати фуфло, недовольні 99% були від початку, чи думаєш чекали з хлібом сіллю, що прийдуть розкуркулювати та нести роботу за трудодні та закони про 5 колосків, і ще як бонус, долг родінє отдавать.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 чер, 2024 22:52, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:Розовощоким воєнпєнсам правила інформаційної гігієни не писані ?
Хреновые там в марте-апреле 22 года были условия мира. Можно почитать. А модно даже заплатить и увидеть копии тех документов. Ключевое - кацапы хотели чтобы Украине помогали в случае агрессии с их согласия. Прикольно, правда? Волк обещает быть вегетарианцем и пасти стадо сам. https://www.bbc.com/russian/articles/cx881pvez8yo
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:ніби ж були там черги, 1ша, 2га, 3тя, 4а
І зараз є Той хто платить 100 000 в місяць - той після 5-го мільйону А той хто 4000 в місяць і на 30 років молодший- той в перших 100 000.
Правда друге питання Можна виявитись настілки дебілом що не потрапити в ЗСУ і з перших 100 000...бо що з убогих взяти крім аналізів..а напуджено перелякані власною тінью-ніде не потрібні.. Вони що від карка ворони об.раються що від вигляду податкового інспектора.
Не треба викручувати чергу на свій лад. Наскільки пригадую, там про "скільки платять в місяць", такого не було. Прапорщик-ВДВник до 60р., він в якій черзі згідно канонів, уставів, інструкцій, чи чого там ще?
3,14діти не мішки ворочати. Приведи приклад який підтверджує що я таке писав А поки не приведеш-не відсвічуй ПС ти безхатько/безгрошенько - підеш водієм на бус...заправка з тебе , будеш військовим в госпіталя гуманітарку возити..сухий хліб і завантаженість кілометрів в 1000- раз в тиждень я тобі гарантую З постами ТЦК ти й сам розберешся- ти ж розумний. Зате як лад з дейтройтом тебе похвалять...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 чер, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Предметом було не алгоритм мобілізації в суспільстві, а конкретно про окремого тебе.
Не може бути предметом одночасно ПРИКЛАД одного підприємця і алгоритм мобілізації
Є підприємець- є алгоритм Те що АЛГОРИТМ по якому той хто найефективніший в тилу-повинен найдовше залишатись в тилу А той хто найменш потрібен в тилу повинен в першу чергу розглядатись де він найбільш корисний( і якщо в ЗСУ - то в ЗСУ , якщо на пенсії щоб під ногами не вештався-то на пенсії , а якщо жулік - то в буцегарні)
Це тобі зрозуміло?
А я вже для ЗСУ -все.Навіть з відкритою поісткою Гіпертонія якоїсь там стаді і спинна грижа під ніж... Гіпертонія- то ще відгуки спорту А от грижа-це останні пару років, коли всіх військовозобовязаних позвільняв і паралельно влаштувався в себе вантажником...щоб жінка мала за що жити я ж не голубаяч кость як ти з Ладом - я барига, прапор, хвалько а ви медалісти , нафік ніде не потрібні..в черзі на комскалад стоїш 102 з 70?
15 годин за кермом... 5 км. при запаленні легенів від Ковіду взимку на лижах... Замість вантажника в магазині... Ти мабуть точно не уявляєш, хто такі хворі люди.
Але мова була не про це. Роби, що хоч. Мова була, що своє обгрунтування себе, як найефективнішого в тилу, ти будуєш на сумнівних аргументах.
Кремлівський правитель Путін у своїй "мирній пропозиції" зажадав, щоб Україна відмовилася від території, яку можна порівняти з площею Північної Македонії, Словенії або Ізраїлю.
Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. За його словами, якби Україна погодилася на умови Москви, то віддала б їй територію в 26 тисяч кв. км., на захоплення якої в армії РФ можуть піти десятиліття. Він називає це беззастережною капітуляцією.
"Слова Путіна є скоріше криком відчаю, ніж пропозицією, яку слід сприймати всерйоз. Він знає, що Україна не зможе з цим погодитися, тому що немає жодних підстав припускати, що вона втратить необхідні території в боях найближчими місяцями і роками", - додав Репке.
detroytred написав:Ти мабуть точно не уявляєш, хто такі хворі люди.
Як ти там 3,14дів? Я не жадний- донатиш пенсію в ГО Справа Громад - я викладаю диск МРТ і висновок лікара..хоч вже...а потім безкоштовно викладу тобі свою медичну книжку з відмітками у всіх 4-рьох лікарнях Львова в яких є серцевосуддинні відділи з висновками і параметрами тиску і кардіограмам.. І ще можу попросити командира в якого ярозвантажувався особисто тобі довідку відправити..він підтвердить що я попросив дати когось щоб розвантажили бо я праву ногу за собою тягав після уколів дексаметизону і знеболюючого
Тому ще раз Не треба свою гниль-іншим приписувати Я ще не тркп..але лікар сказав в морг- значит в морг...але обовязково після перемоги.
То як вставиш Баригу Порошенка тисяч так на 30000 ( він же твоїх 15000 пенсійних на 2 помножить)
Я вже облизуюсь уявляючи як ти
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 чер, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.