Додано: Суб 15 чер, 2024 23:00

Українські військові почали частіше знищувати російські розвідувальні безпілотні літальні апарати за допомогою модифікованих FPV-дронів. Про це повідомив російський військкор Олександр Харченко у своєму Telegram-каналі.



"Українці почали часто збивати наші крила. Це надто тривожний сигнал. Від таких дій не гинуть люди, але наслідки можуть бути серйознішими, ніж від постачання десятків "абрамсів", — сказав Олександр Харченко.



За його словами, знищення розвідувальних БПЛА відкине росіян на покоління назад, коли ЗС РФ боротимуться у "двовимірному просторі", тоді я українці вестимуть війну в 3D. Крім цього, FPV-дрони дешевші за розвідувальні безпілотники, ними можна замінити іншу зброю, зокрема, західну.



Харченко зауважив, що FPV-дрони можуть літати на швидкості до 500 кілометрів на годину, в результаті чого ворожі БПЛА, зокрема й "герань" перебувають у зоні ризику. Він наголосив, що також ЗСУ планують збивати ворожі ударні вертольоти, коли ті підлітатимуть близько до передової.



"Ще однією перевагою дронів-винищувачів є їх мобільність та непомітність. Для їх застосування не потрібні багатотонні машини, які за сучасних умов неможливо сховати. Двоє людей на мотоциклах — це вже засіб ППО, який дуже важко виявити", — пояснив військкор.