Українські військові почали частіше знищувати російські розвідувальні безпілотні літальні апарати за допомогою модифікованих FPV-дронів. Про це повідомив російський військкор Олександр Харченко у своєму Telegram-каналі.
"Українці почали часто збивати наші крила. Це надто тривожний сигнал. Від таких дій не гинуть люди, але наслідки можуть бути серйознішими, ніж від постачання десятків "абрамсів", — сказав Олександр Харченко.
За його словами, знищення розвідувальних БПЛА відкине росіян на покоління назад, коли ЗС РФ боротимуться у "двовимірному просторі", тоді я українці вестимуть війну в 3D. Крім цього, FPV-дрони дешевші за розвідувальні безпілотники, ними можна замінити іншу зброю, зокрема, західну.
Харченко зауважив, що FPV-дрони можуть літати на швидкості до 500 кілометрів на годину, в результаті чого ворожі БПЛА, зокрема й "герань" перебувають у зоні ризику. Він наголосив, що також ЗСУ планують збивати ворожі ударні вертольоти, коли ті підлітатимуть близько до передової.
"Ще однією перевагою дронів-винищувачів є їх мобільність та непомітність. Для їх застосування не потрібні багатотонні машини, які за сучасних умов неможливо сховати. Двоє людей на мотоциклах — це вже засіб ППО, який дуже важко виявити", — пояснив військкор.
budivelnik Я вас ни в чём не обвиняю. И даже не призываю идти на фронт. Ни вас, ни ваших сыновей. Просто не надо выдавать обычную деятельность за героизм и доказывать свою незаменимость в тылу. Вы просто делаете свою работу. Вероятно, даже хорошо делаете. Но ваши работники точно так же делают свою работу и ничем не хуже вас. Просто беднее.
P.s. Вежливости вы никогда не научитесь, если модераторы не помогут. Интересно, когда среагируют на мою жалобу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Зате як лад з дейтройтом тебе похвалять...
Ти не починай бикувати, а скажи, в якій ти черзі, не по "податкам з магазину", а як прапор ВДВ до 60р.? Потім глянем дертройд за тобою чи перед.
Дурню З 2015 року -вже не пригодний... І потім ще 4 рази в 2022-2023 року -обмежено пригодний у військовий час крім... вдв, морпіхи,піхота,артилерія.танки....я не изнайшов в переліку де я був пригодний. Тому повісту після четвертого відвідування військомату і видали..щоб не займав ні їх час ні час лікарів.
fox767676 написав:Розовощоким воєнпєнсам правила інформаційної гігієни не писані ?
Хреновые там в марте-апреле 22 года были условия мира. Можно почитать. А модно даже заплатить и увидеть копии тех документов. Ключевое - кацапы хотели чтобы Украине помогали в случае агрессии с их согласия. Прикольно, правда? Волк обещает быть вегетарианцем и пасти стадо сам. https://www.bbc.com/russian/articles/cx881pvez8yo
Там було хитро - Україна повинна була розброїтися, і не вступати до НАТО, і ніякого військового співробітництва . але країни НАТО милостиво прописані як гаранти. Реакція від них - WTF ?? Тобто Україна мала стати заручницею Ерефії, такий додатковий механізм тиску на Захід. Але що могло сподобалґтись Залужному у тому дописі ?
ЛАД написав:Просто не надо выдавать обычную деятельность за героизм и доказывать свою незаменимость в тылу.
1 Це не героїзм 2 Під час війни треба ВСІМ стрибати вище голови ,особливо коли ворог в рази більший.
А оправдувати себе може кожне...от тільки толку? Я вас розумію..так само як і мені - лікар сказав в морг... але хіба вам не соромно за не всьо так адназначна чи проросійську пропоганду яку свідомо чи не свідомо ви ведете на цих сторінках навіть тоді коли вам вони кидають бомби на голову Мене б особисто вкурвило.
А де гуляв той міфічний патріот підприємець тих 30 років що я без патріотизму і війни все одно платив в три рази вище середнього по Державі? він в той час самогоном в підїзді торгував..і мене підсунути не міг бо самогон для споживача апріорі гірший від заводської горілки, до речі ти в той час від мого підприємництва вигравав..у проданій мною пляшці було 70% від ціни податків..з яких тобі пенсію платили а в його самогоні тобі була дуля з маком. То як подякуєш за паразитування на моїй шиї?
Так що я тобі казав Не лізь в економіку ти там навіть не нуль Ти мінус навічний.
Що ти вінегретиш - патріота із середнім по державі?
Попит кінцевий. Якщо ти і Ко зайняли стільці в ринку, то місця зайняті. І ви платите більше середнього по державі.
Виграв ти конкуренцію. Зайняв стілець. Що це означає? Що програвший тобі підприємець повний нуль? Ні. Він міг програти на йоту, поступатися тобі на йоту. І програв. А пляшку горілки покупець купе лише одну. В тебе. Як вигравшого.
Не знайшов би ти оте своє супермісце, то через місяць-три інший би знайшов. І ... був би на твоєму місці.
Твоя конкретно заслуга лише в тому, що ти махлюєш (нехай і законно; оптимізуєш податки) на 10% менш, ніж оточуючі. І працівникам сплачуєш на 10% більше. Молодець. На 10%... Отака твоя відносна заслуга.' Хоча як патріотичний патріот міг би ще менш оптимізувати)) податки.
Оперування ж абсолютними цифрами твоїх сплат -- є недоречним. Бо застолбив стілець в розряді 5% найбільших. І все. Не ти, так інший.
Вивчайте нарешті-то економістів ринку... Це абетка ж.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 чер, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Зате як лад з дейтройтом тебе похвалять...
Ти не починай бикувати, а скажи, в якій ти черзі, не по "податкам з магазину", а як прапор ВДВ до 60р.? Потім глянем дертройд за тобою чи перед.
Дурню З 2015 року -вже не пригодний... І потім ще 4 рази в 2022-2023 року -обмежено пригодний у військовий час крім... вдв, морпіхи,піхота,артилерія.танки....я не изнайшов в переліку де я був пригодний. Тому повісту після четвертого відвідування військомату і видали..щоб не займав ні їх час ні час лікарів.
знову відповідь про що завгодно з довідника "Стеля", але не про те, в якій черзі знаходиться прапорщик-ВДВник до 60р., колишній відмінник служби
Дюрі-бачі написав:pesikot 1. Ще раз: соціальні шари / сорти існували, існують і будуть існувати. 2. Зараз рух між шарами простіший ніж колись, але щоб із самого дна добратись до вершини - потрібно мати талант 1 на мільярд, або везіння. З вершини до дна шлях значно простіший.
Мені теж незрозуміло оце про «сорти». Хтось тут з похмілля кричав, що я перший сорт. Серйозно? А як було до широкомасштабної війни? Пілоти бойових машин, в руках яких техніка ціною в мільйони доларів (державна ціна, яку нарахують в разі поломок , аварій, неправильної експлуатації) , які ходять під статтею 416 ККУ, які літають на трьох метрах , бо так має літати бойова авіація, в будь який момент або в ЛЕП залізеш, або повний рот землі, і отримують: молодь 600-800 дол, передпенси 1 куе. «Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени. І всіх все влаштовувало. А тут війна, і «ей, давай, захищай мене! Я тебе годував!» «ах ти ж негідник першосортний!»
Тому сорти ці дуже уявні. Сьогодні ти перший, завтра останній, а післязавтра в окопі з тупою лопаткою. І вологими мріями про філіппінку.
Всё верно, кроме "«Третій сорт» купує кавалірки раз в 3 роки, Кукурузери з салону, літають в Мюнхени." Таких достаточно тонкий слой и они относятся к "1 сорту". Что в мирное время, что сейчас. Во всяком случае, сами себя относят.
Ну ті, хто тут закидав мені про сорти, як раз таки з кавалірками. Да, муха? Так може просто вже час відбірному муху з першого сорту в третій , в окоп? Захищати своє? Барабашов на кукурузері буде лопату гострити .
Муха доречі цмудив у викладацькій. Винен!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 чер, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но ваши работники точно так же делают свою работу и ничем не хуже вас. Просто беднее.
У бідних своя гордість - це ми вже проходили кожна кухарка може управляти - також проходили Можете пояснити -як же ми так дохазяйнувались з такими прекрасними тезами і під таким чудовим керівництвом у такій щасливій країні...що вам на голову бомби падають?
А може якби не 70 рорків манівців між військовий комунізм-НЕП-індустріалізація-голодомор-весь мир насилья ми разрушим (50 років) афганістан-...
То може вже б були ну не в Швеції..але хоча б у Польщі?
Своєї вини за манівці і оправдання цих манівців-не відчуваєте? парквиток коло серця-ленін/сталін на серці витатуювані?
detroytred написав:Ти мабуть точно не уявляєш, хто такі хворі люди.
Як ти там 3,14дів? Я не жадний- донатиш пенсію в ГО Справа Громад - я викладаю диск МРТ і висновок лікара..хоч вже...а потім безкоштовно викладу тобі свою медичну книжку з відмітками у всіх 4-рьох лікарнях Львова в яких є серцевосуддинні відділи з висновками і параметрами тиску і кардіограмам.. І ще можу попросити командира в якого ярозвантажувався особисто тобі довідку відправити..він підтвердить що я попросив дати когось щоб розвантажили бо я праву ногу за собою тягав після уколів дексаметизону і знеболюючого
Тому ще раз Не треба свою гниль-іншим приписувати Я ще не тркп..але лікар сказав в морг- значит в морг...але обовязково після перемоги.
То як вставиш Баригу Порошенка тисяч так на 30000 ( він же твоїх 15000 пенсійних на 2 помножить)