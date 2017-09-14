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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:11
flyman написав:
..........
Не розказуйте казочку про "асвабаждєніє" і "пєрєгіби на мєстах".
Годі гнати фуфло, недовольні 99% були від початку, чи думаєш чекали з хлібом сіллю, що прийдуть розкуркулювати та нести роботу за трудодні та закони про 5 колосків, і ще як бонус, долг родінє отдавать.
Подтвердить можете или абы ляпнуть?
Когда-то на политветке выкладывали даже. как рабочие Львова приветствовали Красную Армию. Сначала.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:12
detroytred написав:
Виграв ти конкуренцію
А пуйло у нас що не пробує виграти конкуренцію...
То виявляється він може-а я повине так як ти ...поміж краплинками в дощ бігати щоб не замочитись?
Життя штука складна
В ньому або ти..або тебе..
Я не хочу бути на твоєму місці, тому не міняючи орієнтацію- все таки бути наверху приємніше.
Мені більш подобається бути над лайном ніж в лайні
Смаки з тобою ( і знання) в нас різні- тому ти нічого й не можеш зрозуміти.
Я доступно виразився
ПС
пішов я від вас сьогодні, надоїли своїми нападками.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:18
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Не розказуйте казочку про "асвабаждєніє" і "пєрєгіби на мєстах".
Годі гнати фуфло, недовольні 99% були від початку, чи думаєш чекали з хлібом сіллю, що прийдуть розкуркулювати та нести роботу за трудодні та закони про 5 колосків, і ще як бонус, долг родінє отдавать.
Подтвердить можете или абы ляпнуть?
Когда-то на политветке выкладывали даже. как рабочие Львова приветствовали Красную Армию. Сначала.
от ті "рабочіє Львова", і була частина того 1% (і то не всі, скоріше за все масовку зігнали палками),
але звідки вам знати (в школі цього вчителі не вчили, а тато/мама "нє втємі"), як люди з совіцкої України щоб не вмерти з голоду перепривали
Тису
Збруч, і щоб хоч щось привезти додому нагодувати родину, а на ЗУ ні слухом ні духом, яке щастя принесли асвабадітєлі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 чер, 2024 23:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:22
budivelnik написав: ЛАД написав:
Просто не надо выдавать обычную деятельность за героизм и доказывать свою незаменимость в тылу.
1 Це не героїзм
2 Під час війни треба ВСІМ стрибати вище голови ,особливо коли ворог в рази більший.
А оправдувати себе може кожне...от тільки толку?
Я вас розумію..так само як і мені - лікар сказав в морг...
але хіба вам не соромно за не всьо так адназначна чи проросійську пропоганду яку свідомо чи не свідомо ви ведете на цих сторінках навіть тоді коли вам вони кидають бомби на голову
Мене б особисто вкурвило.
А мене б вкурвило від вашої пропаганди.
Але я вам цього не закидую, а заперечую тільки по конкретним вашим помилкам, на мій погляд. І жодного разу не переходжу на вашу особистість, поки ви перетинаєте межу.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:26
budivelnik написав: detroytred написав:
Виграв ти конкуренцію
А пуйло у нас що не пробує виграти конкуренцію...
То виявляється він може-а я повине так як ти ...поміж краплинками в дощ бігати щоб не замочитись?
Життя штука складна
В ньому або ти..або тебе..
Я не хочу бути на твоєму місці, тому не міняючи орієнтацію- все таки бути наверху приємніше.
Мені більш подобається бути над лайном ніж в лайні
Смаки з тобою ( і знання) в нас різні- тому ти нічого й не можеш зрозуміти.
Я доступно виразився
ПС
пішов я від вас сьогодні, надоїли своїми нападками.
Так я це тобі всі роки доводив.
Нарешті ти сам визнав.
Саме з отаким своїм світоглядом ти вдохновенно служив в радянвійську саме в ГСВГ залишився прапорщиком (тобто після срочки свідомо залишився у війську радянському в гсвг), а потім не схотів перейти в ЗСУ. Мабуть досягнення відчима дружини (полковника СА) не були переконливими аргументами, що в армії можна досягти твоїх цілей.
Три рази банкротів, але все ж таки застовбив стілець. Молодець.
Але не треба в інших г-но кидати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 15 чер, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:28
flyman
Простите за вопрос.
Вы уже много раз переплывали Тису?
Детям/внукам будет что рассказать?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:31
ЛАД написав:flyman
Простите за вопрос.
Вы уже много раз переплывали Тису?
Детям/внукам будет что рассказать?
Йому не можна в воду. Сітківка відклеіться.
Йому взагалі нікуди не можна. Лише сидячи в підвалі однією рукою флудити тут, а іншою мріяти про філіппінку.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:49
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но ваши работники точно так же делают свою работу и ничем не хуже вас. Просто беднее.
У бідних своя гордість - це ми вже проходили
кожна кухарка може управляти - також проходили
Можете пояснити -як же ми так дохазяйнувались з такими прекрасними тезами і під таким чудовим керівництвом у такій щасливій країні...що вам на голову бомби падають?
А може якби не 70 рорків манівців між
військовий комунізм-НЕП-індустріалізація-голодомор-весь мир насилья ми разрушим (50 років) афганістан-...
То може вже б були ну не в Швеції..але хоча б у Польщі?
Своєї вини за манівці і оправдання цих манівців-не відчуваєте?
парквиток коло серця-ленін/сталін на серці витатуювані?
Не відчуваю і не татуював.
О гордости бедных я не говорил ни слова. Сказал только, что они такие же люди, как и вы, и так же выполняют свою работу. О гордости говорите всё время вы. Я не возражаю - вполне закономерно гордиться своими успехами. Но при этом не надо ставить себя выше других.
Этим часто грешат наши можновладці и вы постоянно (и правильно) напоминаете, что они просто чиновники, нанятые для управления страной.
"кожна кухарка може управляти" - уже 100 раз говорили, что Ленин такого
не писал. И вы это прекрасно знаете.
Поляки и чехи тоже 40 лет жили, как мы. Но почему-то сегодня живут лучше и бомбы им на голову не падают.
Словаки и чехи вообще очень долго жили в одном государстве и до войны и после. Но почему-то словаки сейчас ездят на работу в Чехию, а наоборот, вроде, нет.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:49
ЛАД написав:flyman
Простите за вопрос.
Вы уже много раз переплывали Тису?
Детям/внукам будет что рассказать?
З Вами все ясно: ЗУ " радосно встрєчало в 39 асвабадітєлєй, но потом штота пашло нє так". А дальшє "біндєравці в нєзалєжанай нагібалі рускаєзичьній Васток"
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Додано: Нед 16 чер, 2024 00:02
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