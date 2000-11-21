Додано: Нед 16 чер, 2024 00:34

Hotab написав: ЛАД написав: ...............

Можно уточнить, при каком "такому РПВ"?

Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"? ...............Можно уточнить, при каком "РПВ"?Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?

Саме так.

Я тут - поки ми боремось.

Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо мухи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.

Шанс у нас лише один. Він зараз. Наступна війна - це 100% поразка. Саме так.Я тут - поки ми боремось.Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо мухи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.Шанс у нас лише один. Він зараз. Наступна війна - це 100% поразка.

Могу понять.Но тогда ещё вопрос.Получается, что вы здесь только пока идёт война.Но когда-то война закончится. Перемирием или миром, но закончится. Вы, насколько понимаю, согласны с тем, что "границы 91", скажем мягко, малодостижимая цель. Скорее всего, какие-то потери будут. В частности, почти наверняка Крым. Возможно, Донбасс хотя бы частично. Возможно, к примеру, мы сохраним Херсон и Запорожье, но согласимся на сервитут. Не важно, я не об этом.По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.Не уверен, что нас при этом одновременно с подписанием договора о мире/перемирии примут в НАТО, или подпишут "договор о взаимной обороне", или что-то ещё в таком же духе.Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда.Т.е. фактически Вы уедете из Украины при любом исходе.А кто будет восстанавливать разрушенное?Опять Успіх?P.s. Надеюсь, в отличие от других, Вы не воспримите всё это как упрёк в Ваш адрес.Я не осуждаю людей, уехавших до войны, и не буду осуждать тех, кто уедет после. Тем более, у Вас для этого неплохие возможности - хорошая специальность и, как понимаю, неплохое знание английского. Если что, то только пожелаю Вам удачи. Хотя и пожалею о Вашем отъезде.