ЛАД написав:............... Можно уточнить, при каком "такому РПВ"? Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?
Саме так. Я тут - поки ми боремось. Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо мухи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами. Шанс у нас лише один. Він зараз. Наступна війна - це 100% поразка.
Могу понять. Но тогда ещё вопрос. Получается, что вы здесь только пока идёт война. Но когда-то война закончится. Перемирием или миром, но закончится. Вы, насколько понимаю, согласны с тем, что "границы 91", скажем мягко, малодостижимая цель. Скорее всего, какие-то потери будут. В частности, почти наверняка Крым. Возможно, Донбасс хотя бы частично. Возможно, к примеру, мы сохраним Херсон и Запорожье, но согласимся на сервитут. Не важно, я не об этом. По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу. Не уверен, что нас при этом одновременно с подписанием договора о мире/перемирии примут в НАТО, или подпишут "договор о взаимной обороне", или что-то ещё в таком же духе. Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи). В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда. Т.е. фактически Вы уедете из Украины при любом исходе. А кто будет восстанавливать разрушенное? Опять Успіх?
P.s. Надеюсь, в отличие от других, Вы не воспримите всё это как упрёк в Ваш адрес. Я не осуждаю людей, уехавших до войны, и не буду осуждать тех, кто уедет после. Тем более, у Вас для этого неплохие возможности - хорошая специальность и, как понимаю, неплохое знание английского. Если что, то только пожелаю Вам удачи. Хотя и пожалею о Вашем отъезде.
ЛАД написав:А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР
це також.
ЛАД написав:Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее
а більше й не треба. От Херсонська область - там більший відсоток людей, що розмовляють українською, ніж у Харківській області. І народний супротив був великим. Але коли стало потрібно, знайшлися колаборанти, які не за ідею (хоча і не були патріотами України раніше), а за гроші та "посади" погодилися на співпрацю.
Там той самий зміст, що й повідомляли раніше. Основний момент - обмеження української армії і право вето будь-якого гаранта (в тому числі РФ) на допомогу у разі нападу. Взагалі, текст прописаний таким чином, що там в приципі не передбачається, що може напасти один з гарантів. Лише якась третя країна.
ЛАД написав:А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР
це також.
По-моему, всё же не "це також", а именно благодаря этому. Гораздо легче подавить в зародыше, чем победить уже укрепившегося противника.
ЛАД написав:Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее
а більше й не треба. От Херсонська область - там більший відсоток людей, що розмовляють українською, ніж у Харківській області. І народний супротив був великим. Але коли стало потрібно, знайшлися колаборанти, які не за ідею (хоча і не були патріотами України раніше), а за гроші та "посади" погодилися на співпрацю.
"більше й не треба", когда территория оккупирована и находится под контролем армии. Тогда, действительно, хватит и сотни. Решают уже не они, а армия. Так же, как было в Германии в 45-ом. Когда стоит вопрос о создании каких-нибудь "НР", то количество потенциальных коллаборантов и сочувствующих играет большую роль.
Там той самий зміст, що й повідомляли раніше. Основний момент - обмеження української армії і право вето будь-якого гаранта (в тому числі РФ) на допомогу у разі нападу. Взагалі, текст прописаний таким чином, що там в приципі не передбачається, що може напасти один з гарантів. Лише якась третя країна.