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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8659866086618662>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

попалось видео:
8 українських літаків Ту-160 та 3 Ту-95МС готуються до відправки на російську авіабазау «Енгельс» взамін за погашення газового боргу розміром 285 млн доларів

21 листопада 2000 року.

такие знакомые названия. часто читаешь . практически ежедневно.

прикольно. это те, что каждую ночь бомбят наших детей.

интересно, сколько ещё таких сюрпризов власть заготовила нашим потомкам?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:10

для ЛАДа

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:34

  Hotab написав:
  ЛАД написав:...............
Можно уточнить, при каком "такому РПВ"?
Если "ніхто не дасть залізобетонних гарантій ненападу (членство в НАТО, чи щось подібне)"?

Саме так.
Я тут - поки ми боремось.
Якщо ми піднімаємо до гори лапки, бо мухи втомились від війни - то хай мухи чекають тут наступну війну , яка буде вже без шансів. Хай мухи захищають свої кавалірки, а втомлені барабашови - контейнери з шубами.
Шанс у нас лише один. Він зараз. Наступна війна - це 100% поразка.

Могу понять.
Но тогда ещё вопрос.
Получается, что вы здесь только пока идёт война.
Но когда-то война закончится. Перемирием или миром, но закончится. Вы, насколько понимаю, согласны с тем, что "границы 91", скажем мягко, малодостижимая цель. Скорее всего, какие-то потери будут. В частности, почти наверняка Крым. Возможно, Донбасс хотя бы частично. Возможно, к примеру, мы сохраним Херсон и Запорожье, но согласимся на сервитут. Не важно, я не об этом.
По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.
Не уверен, что нас при этом одновременно с подписанием договора о мире/перемирии примут в НАТО, или подпишут "договор о взаимной обороне", или что-то ещё в таком же духе.
Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).
В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда.
Т.е. фактически Вы уедете из Украины при любом исходе.
А кто будет восстанавливать разрушенное?
Опять Успіх?

P.s. Надеюсь, в отличие от других, Вы не воспримите всё это как упрёк в Ваш адрес.
Я не осуждаю людей, уехавших до войны, и не буду осуждать тех, кто уедет после. Тем более, у Вас для этого неплохие возможности - хорошая специальность и, как понимаю, неплохое знание английского. Если что, то только пожелаю Вам удачи. Хотя и пожалею о Вашем отъезде.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:37

flyman
Я рад, что вы такой понятливый.
Так что насчёт Тисы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР
це також.
  ЛАД написав:Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее
а більше й не треба. От Херсонська область - там більший відсоток людей, що розмовляють українською, ніж у Харківській області. І народний супротив був великим. Але коли стало потрібно, знайшлися колаборанти, які не за ідею (хоча і не були патріотами України раніше), а за гроші та "посади" погодилися на співпрацю.

До речі, переговорні документи вже виклали у вигляді документів, а не просто переказу:
https://static01.nyt.com/newsgraphics/d ... 0-full.pdf
https://static01.nyt.com/newsgraphics/d ... e-full.pdf

Там той самий зміст, що й повідомляли раніше. Основний момент - обмеження української армії і право вето будь-якого гаранта (в тому числі РФ) на допомогу у разі нападу. Взагалі, текст прописаний таким чином, що там в приципі не передбачається, що може напасти один з гарантів. Лише якась третя країна.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:53

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:А потому что вовремя пресекли попытки создать ХНР/ОНР
це також.

По-моему, всё же не "це також", а именно благодаря этому. Гораздо легче подавить в зародыше, чем победить уже укрепившегося противника.

  ЛАД написав:Сотню можно найти всегда и везде, а вот больше и больше им сочувствующих уже сложнее
а більше й не треба. От Херсонська область - там більший відсоток людей, що розмовляють українською, ніж у Харківській області. І народний супротив був великим. Але коли стало потрібно, знайшлися колаборанти, які не за ідею (хоча і не були патріотами України раніше), а за гроші та "посади" погодилися на співпрацю.

"більше й не треба", когда территория оккупирована и находится под контролем армии. Тогда, действительно, хватит и сотни. Решают уже не они, а армия. Так же, как было в Германии в 45-ом.
Когда стоит вопрос о создании каких-нибудь "НР", то количество потенциальных коллаборантов и сочувствующих играет большую роль.

До речі, переговорні документи вже виклали у вигляді документів, а не просто переказу:
https://static01.nyt.com/newsgraphics/d ... 0-full.pdf
https://static01.nyt.com/newsgraphics/d ... e-full.pdf

Там той самий зміст, що й повідомляли раніше. Основний момент - обмеження української армії і право вето будь-якого гаранта (в тому числі РФ) на допомогу у разі нападу. Взагалі, текст прописаний таким чином, що там в приципі не передбачається, що може напасти один з гарантів. Лише якась третя країна.

Спасибо, посмотрю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 01:20

Йшов третій рік війни.

Столтенберг: Україна має право знищувати ракетні установки рф, з яких обстрілюють Харків
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 01:32

Вимагала право вето для нового нападу. РФ зірвала переговори у 2022 році

Росія також вимагала від України зробити російську мову офіційною.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/u-2 ... 27498.html

Якщо мова не має значення то чому цей пунк ?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 01:35

  vitaliiangel написав:
  холява написав:..... ах да !
Совершенно забыл про наиболее образованных .
а мы про вас никогда не забываем. 2й тост всегда за холяву!

За упокой или за его ароматный запах оф брейн шитс? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 01:42

thenewepic
Одразу видно що людина знає що пише та обізнана в темі.
Дякую за те що є що почитати.
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