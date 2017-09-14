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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 03:05
vitaliiangel написав:
Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 07:10
ЛАД написав:
Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).
В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда
По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...
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