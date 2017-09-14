а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять

Чіткі терміни службиДрузі,? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами.Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо.Це все виллється в підняття ціни на продукти, щоб забронювати продавця; підвищення цін на абонемент у спортзалі, щоб забронювати тренера; збільшення вартості кави, щоб забронювати надважливого для економіки бариста. Ціни на ремонт авто, вартість стоматологічної пломби, виготовлення меблів, квитки у кінотеатрі. Перераховувати можна нескінченно.І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома. А скільки буде фіктивних бронювань, за які знову ж таки платитиме населення України?Просто вдумайтесь: ви платитимете з власного гаманця навіть за тих людей, які не приносять країні жодної користі!Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбовців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання.Фізично боляче розуміти, які пріоритети ставлять народні обранці і яке майбутнє чекає Україну з таким вектором руху.Посилання на законопроект:Вдивіться в прізвища авторів!# чіткітермінислужби# ріднізатермінислужби# термінислужби# правоназвільнення# звільненнязіслужби# рідні# ridni# демобілізація# demobilizationОфіс Президента України Верховна Рада УкраїниСлуга Народу Inna Sovsun Ірина Фріз / Iryna Friz Ігор Копитін Соломія Бобровська Олександр ЗавітневичКомітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Міністерство оборони України Дмитро Лубінець Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Народний депутат України Березін Максим Юрійович Роман Костенко Кабінет Міністрів України Юрій ЗдебськийAlex Fediienko Єгор Чернєв Дмитро Наталуха Дмитро Разумков Олексій Гончаренко Юрій Камельчук Юлія Тимошенко Петро Порошенко Софія Федина/ Sofiya Fedyna Кіра Рудик Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine11 год · Facebook for Android · ПублічноЗберегти · Більше