ЛАД написав:Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).
В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда
По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...
ЛАД написав:Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).
В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда
По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...
А чому всі вірять, 😳 що війна має припинитись? Взагалі хоч колись.
Скільки часу вона тліє в Ізраїлі? 70років? Більше?
І в нати їх не взяли. І не брали? І вони самі підкидають дрівець у вогник, час від часу. Але зате у них елоєм у доросле життя так просто не просковзнеш...
Мобілізація цього літа має показати, чи зможуть нас перевести на цю модель життя. І моліться аби таки змогли. Бо всі інші варіанти якось і не мають майбутнього... 😒
Bobua написав:Але зате у них елоєм у доросле життя так просто не просковзнеш...
Мобілізація цього літа має показати, чи зможуть нас перевести на цю модель життя. І моліться аби таки змогли. Бо всі інші варіанти якось і не мають майбутнього... 😒
Ви прикалуєтеся?))
Вже ж видно, що хочуть. По отій додатковій постанові... Вже видно, що у доросле життя (в органи влади, купу броньованих бізнесів, а незабаром і економічне бронювання введуть -- тобто для кого хоч) запросто прослизнеш.
А модель обрано -- що ви, атошники фронтовики і + по троху кожного року будуть до вас додавати), і є ОБРАНИМИ (як в Матриці - обраний))) неелоями. Але через військо усіх не прогонять. Значна кількість залишиться елоями. А неелоїв будуть по колу ганяти. Навіть час війни не вирішить питання... Бо ключове - це не кількість елоїв взагалі в суспільстві, а відсоток у владі. Його будуть плекати і охороняти від зазіхань. Ну видно ж ВЖЕ це.
Все буде добре. І з нацією, і з Україною. Питання лише в одному -- в ціні. Її розмірі. І хто сплатить її. Розподіл цієї сплати в суспільстві. Навколо цього і йдуть усі танці. Слава героям! Як тим, що по волі, так і тим, що героями стали і стануть по неволі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Друзі, а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами. Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо. Це все виллється в підняття ціни на продукти, щоб забронювати продавця; підвищення цін на абонемент у спортзалі, щоб забронювати тренера; збільшення вартості кави, щоб забронювати надважливого для економіки бариста. Ціни на ремонт авто, вартість стоматологічної пломби, виготовлення меблів, квитки у кінотеатрі. Перераховувати можна нескінченно. І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома. А скільки буде фіктивних бронювань, за які знову ж таки платитиме населення України? Просто вдумайтесь: ви платитимете з власного гаманця навіть за тих людей, які не приносять країні жодної користі! Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла. Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання. Фізично боляче розуміти, які пріоритети ставлять народні обранці і яке майбутнє чекає Україну з таким вектором руху. Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44389 Вдивіться в прізвища авторів! # чіткітермінислужби # ріднізатермінислужби # термінислужби # правоназвільнення # звільненнязіслужби # рідні # ridni # демобілізація # demobilization Офіс Президента України Верховна Рада України Слуга Народу Inna Sovsun Ірина Фріз / Iryna Friz Ігор Копитін Соломія Бобровська Олександр Завітневич Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Міністерство оборони України Дмитро Лубінець Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Народний депутат України Березін Максим Юрійович Роман Костенко Кабінет Міністрів України Юрій Здебський Alex Fediienko Єгор Чернєв Дмитро Наталуха Дмитро Разумков Олексій Гончаренко Юрій Камельчук Юлія Тимошенко Петро Порошенко Софія Федина/ Sofiya Fedyna Кіра Рудик Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine 11 год · Facebook for Android · Публічно Зберегти · Більше
Друзі, а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами. Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо. Це все виллється в підняття ціни на продукти, щоб забронювати продавця; підвищення цін на абонемент у спортзалі, щоб забронювати тренера; збільшення вартості кави, щоб забронювати надважливого для економіки бариста. Ціни на ремонт авто, вартість стоматологічної пломби, виготовлення меблів, квитки у кінотеатрі. Перераховувати можна нескінченно. І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома. А скільки буде фіктивних бронювань, за які знову ж таки платитиме населення України? Просто вдумайтесь: ви платитимете з власного гаманця навіть за тих людей, які не приносять країні жодної користі! Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла. Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання. Фізично боляче розуміти, які пріоритети ставлять народні обранці і яке майбутнє чекає Україну з таким вектором руху. Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44389 Вдивіться в прізвища авторів! # чіткітермінислужби # ріднізатермінислужби # термінислужби # правоназвільнення # звільненнязіслужби # рідні # ridni # демобілізація # demobilization Офіс Президента України Верховна Рада України Слуга Народу Inna Sovsun Ірина Фріз / Iryna Friz Ігор Копитін Соломія Бобровська Олександр Завітневич Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Міністерство оборони України Дмитро Лубінець Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Народний депутат України Березін Максим Юрійович Роман Костенко Кабінет Міністрів України Юрій Здебський Alex Fediienko Єгор Чернєв Дмитро Наталуха Дмитро Разумков Олексій Гончаренко Юрій Камельчук Юлія Тимошенко Петро Порошенко Софія Федина/ Sofiya Fedyna Кіра Рудик Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine 11 год · Facebook for Android · Публічно Зберегти · Більше
Рікардо. *Начиная с изложения теории стоимость-труд (глава 1), Рикардо затем переходит к рассмотрению основной проблемы политической экономии: определить правила, которые управляют распределением ренты, заработной платы и прибыли между собственниками земли, трудящимися и промышленниками (главы со 2 по 6). Анализ распределения дохода ведет его к предположению о снижении ставки прибыли и, как следствие, к прекращению аккумуляции, к застойному состоянию: "никакой капитал не сможет больше принести даже малейшей прибыли; никакой дополнительный труд не будет востребован и, следовательно, население достигнет своего максимального уровня".* https://library.wunu.edu.ua/files/EVD/HTML/ricardo.html Меновая и потребительная стоимости...
Яке відношення до теми війни? Угу)))) Ніякої)))) А по факту --- саме пряме. Пряміше нікуди. Відчуває кожен окремо і все суспільство в цілому.
Зайнявші стільці будівельники і Ко нахлобучать по повній. Тепер вже в розподілі кому в окоп. Слава героям! Війна і ринок -- дай Бог щоб вдалося пропітляти між крапельками. Ключове: не просто війна, а війна з суттєво потужнішим супротивником. І ринок)) І у владі не прометеї, не батьки-засновники))
detroytred написав:Вже ж видно, що хочуть. По отій додатковій постанові... Вже видно, що у доросле життя (в органи влади, купу броньованих бізнесів, а незабаром і економічне бронювання введуть -- тобто для кого хоч) запросто прослизнеш.
А що за постанова?
І що тоді зупинить “вимивання” з країни усіх “неблатних”? Спочатку до 18р, а далі -- як вийде. .
detroytred написав:Вже ж видно, що хочуть. По отій додатковій постанові... Вже видно, що у доросле життя (в органи влади, купу броньованих бізнесів, а незабаром і економічне бронювання введуть -- тобто для кого хоч) запросто прослизнеш.
А що за постанова?
І що тоді зупинить “вимивання” з країни усіх “неблатних”? Спочатку до 18р, а далі -- як вийде. .
Вчора давали посилання. Про те, що представникам органів влади ВЛК та оновлення даних трохи інакше. Це ознака вибору напряму руху. Визначилися. І з цього шляху тепер нікуди звороту не буде. Це оті вирішальні перші кроки. Визначальні. Все. Потяг став саме на оці рейки.
Дик, вимивання буде. Але населення достатньо (у нас поістінє величезна країна), щоб і залишки вважалися достатніми. Розсортуються, перерозподіляться, утрясуться, підформатуються і піде все далі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вже ж видно, що хочуть. По отій додатковій постанові... Вже видно, що у доросле життя (в органи влади, купу броньованих бізнесів, а незабаром і економічне бронювання введуть -- тобто для кого хоч) запросто прослизнеш.
А що за постанова?
І що тоді зупинить “вимивання” з країни усіх “неблатних”? Спочатку до 18р, а далі -- як вийде. .
Вчора давали посилання. Про те, що представникам органів влади ВЛК та оновлення даних трохи інакше.
Дик, вимивання буде. Але населення достатньо (у нас поістінє величезна країна), щоб і залишки вважалися достатніми. Розсортуються, перерозподіляться, утрясуться, підформатуються і піде все далі.
До 15 млн. як то бачили найсвітліші уми-візіонери партнерів, ще форматувати і форматувати