Додано: Нед 16 чер, 2024 09:15

flyman написав: всій отій тусовці... всій отій тусовці...

В богообраних свої проблеми. Можуть догандлюватися[/quote]Да ну)) Століттями не змогли їх посунути і не посунуть.Английский экономист находит еще другое объяснение - расовое. Рикардо был евреем. "Сочинения Рикардо представляют unicum во всей известной мне литературе, как документальное свидетельство тех особенных способностей, благодаря которым евреи в течение столетий богатели". Лесли Стефен, известный историк английской мысли XVIII столетия и английского утилитаризма, соглашается с этим. "Рикардо, как совершенно верно замечают его критики, был еврей и биржевик. А евреи, несмотря на все уверения Шейлока, и в особенности евреи-биржевики, лишены человеческих чувств. Если вы их режете, они истекают только банковыми билетами. Они приспособлены к тому, чтобы быть капиталистами, которые смотрят на заработную плату, как на одну из цифр в общем балансе, а на рабочих, как на одно из орудий, употребляемых в производстве. Но - прибавляет он - Рикардо был не только денежный делец и еще меньше ходячий трактат"І бійці добрі:Среди членов этой общины мы встречаем, между прочим, имена Лопесов, Мендоза, Дакоста, Дизраэли, Агвиларов, Монтефиоре, Рикардо и др. Сохраняя почти всегда религию своих предков, они в культурном отношении быстро ассимилируются с англичанами и очень скоро начинают принимать активное участие не только в области выколачивания деньги, но и в области литературы и науки [И не только в этих областях. Даниэль Мендоза, современник Рикардо, был первым боксером в Англии в конце XVIII века. Он был не только практиком по части вышибания зубов и расшибания носов, но и крупным теоретиком, оставившим классическое руководство по "теории бокса".Мортимера нема на гілці.Він би багато чого міг пояснити. Про свою богообраність.В мене щелепа ледве не відпала від його пояснень)))