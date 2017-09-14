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Додано: Нед 16 чер, 2024 08:59
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:03
Як там Арохамія в інтерв'ю розповідав за часи, коли жив в партнерів))
Суть:
- вдалося мені потрапити і на *зібрання*. на оцих тусовках ходять товпи (отаких, як я бізнесменів) з келихом і намагаються на всій Земній кулі знайти точічку, місце, де можна хоч якось заробити...
(бо все поділено переподілено, зайнято перезайнято).
Відверто...
І собі, і всій отій тусовці...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️росіяни просунулися під Очеретине - у районі Новоолександрівки та Сокола.
Про це свідчать дані пабліка Deep State.
До важливої логістичної траси Покровськ - Костянтинівка ворогу залишається близько 7 кілометрів
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Додано: Нед 16 чер, 2024 09:07
В богообраних свої проблеми. Можуть догандлюватися, що буде держава Палестина, а Земля Обітована не така вже буде обітованою.
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:15
В богообраних свої проблеми. Можуть догандлюватися[/quote]
Да ну)) Століттями не змогли їх посунути і не посунуть.
Английский экономист находит еще другое объяснение - расовое. Рикардо был евреем. "Сочинения Рикардо представляют unicum во всей известной мне литературе, как документальное свидетельство тех особенных способностей, благодаря которым евреи в течение столетий богатели". Лесли Стефен, известный историк английской мысли XVIII столетия и английского утилитаризма, соглашается с этим. "Рикардо, как совершенно верно замечают его критики, был еврей и биржевик. А евреи, несмотря на все уверения Шейлока, и в особенности евреи-биржевики, лишены человеческих чувств. Если вы их режете, они истекают только банковыми билетами. Они приспособлены к тому, чтобы быть капиталистами, которые смотрят на заработную плату, как на одну из цифр в общем балансе, а на рабочих, как на одно из орудий, употребляемых в производстве. Но - прибавляет он - Рикардо был не только денежный делец и еще меньше ходячий трактат"
І бійці добрі:
Среди членов этой общины мы встречаем, между прочим, имена Лопесов, Мендоза, Дакоста, Дизраэли, Агвиларов, Монтефиоре, Рикардо и др. Сохраняя почти всегда религию своих предков, они в культурном отношении быстро ассимилируются с англичанами и очень скоро начинают принимать активное участие не только в области выколачивания деньги, но и в области литературы и науки [И не только в этих областях. Даниэль Мендоза, современник Рикардо, был первым боксером в Англии в конце XVIII века. Он был не только практиком по части вышибания зубов и расшибания носов, но и крупным теоретиком, оставившим классическое руководство по "теории бокса".
Мортимера нема на гілці.
Він би багато чого міг пояснити. Про свою богообраність.
В мене щелепа ледве не відпала від його пояснень)))
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:25
Бетон, поглянь ширше.
Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане. Сьогодні вийде комюніке саміту, проект вже опубліковано. Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:33
а шо там комюніке?
Ми хочем поміняти полонених всіх на всіх. Щоб нам оддали заес.
Віддали вивезених дітей.
І вільне судохідство в чорному і азовському морі.( Куди ми там плавати маєм по азовському ?)
Вродь все. Даж нема припинення ракетних і авіаційних ударів
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:34
Самит войны дал однозначне комюникэ - бойня на десятки років на ржавом металлоломе от "партнёров"
При всій повазі, яка ще завершальна стадія. Це тільки початок
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