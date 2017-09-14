❗️росіяни просунулися під Очеретине - у районі Новоолександрівки та Сокола.
Про це свідчать дані пабліка Deep State.
До важливої логістичної траси Покровськ - Костянтинівка ворогу залишається близько 7 кілометрів
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Додано: Нед 16 чер, 2024 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️росіяни просунулися під Очеретине - у районі Новоолександрівки та Сокола.
Про це свідчать дані пабліка Deep State.
До важливої логістичної траси Покровськ - Костянтинівка ворогу залишається близько 7 кілометрів
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Додано: Нед 16 чер, 2024 09:07
В богообраних свої проблеми. Можуть догандлюватися, що буде держава Палестина, а Земля Обітована не така вже буде обітованою.
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:15
В богообраних свої проблеми. Можуть догандлюватися[/quote]
Да ну)) Століттями не змогли їх посунути і не посунуть.
Английский экономист находит еще другое объяснение - расовое. Рикардо был евреем. "Сочинения Рикардо представляют unicum во всей известной мне литературе, как документальное свидетельство тех особенных способностей, благодаря которым евреи в течение столетий богатели". Лесли Стефен, известный историк английской мысли XVIII столетия и английского утилитаризма, соглашается с этим. "Рикардо, как совершенно верно замечают его критики, был еврей и биржевик. А евреи, несмотря на все уверения Шейлока, и в особенности евреи-биржевики, лишены человеческих чувств. Если вы их режете, они истекают только банковыми билетами. Они приспособлены к тому, чтобы быть капиталистами, которые смотрят на заработную плату, как на одну из цифр в общем балансе, а на рабочих, как на одно из орудий, употребляемых в производстве. Но - прибавляет он - Рикардо был не только денежный делец и еще меньше ходячий трактат"
І бійці добрі:
Среди членов этой общины мы встречаем, между прочим, имена Лопесов, Мендоза, Дакоста, Дизраэли, Агвиларов, Монтефиоре, Рикардо и др. Сохраняя почти всегда религию своих предков, они в культурном отношении быстро ассимилируются с англичанами и очень скоро начинают принимать активное участие не только в области выколачивания деньги, но и в области литературы и науки [И не только в этих областях. Даниэль Мендоза, современник Рикардо, был первым боксером в Англии в конце XVIII века. Он был не только практиком по части вышибания зубов и расшибания носов, но и крупным теоретиком, оставившим классическое руководство по "теории бокса".
Мортимера нема на гілці.
Він би багато чого міг пояснити. Про свою богообраність.
В мене щелепа ледве не відпала від його пояснень)))
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:25
Бетон, поглянь ширше.
Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане. Сьогодні вийде комюніке саміту, проект вже опубліковано. Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:33
а шо там комюніке?
Ми хочем поміняти полонених всіх на всіх. Щоб нам оддали заес.
Віддали вивезених дітей.
І вільне судохідство в чорному і азовському морі.( Куди ми там плавати маєм по азовському ?)
Вродь все. Даж нема припинення ракетних і авіаційних ударів
Додано: Нед 16 чер, 2024 09:43
Одне і те ж явище можна трактувати по-різному.
Наприклад, менш року тому зменшення кількості обстрілів трактували отак:
"Ворог накопичує боєкомплект, - каже Владислав Селезньов. - Я вважаю, що ми знаходимось на порозі буремних подій.
Своєю чергою, військовий експерт Олександр Коваленко каже, що від 21 вересня окупанти мали можливість накопичити від 30 до 40 ракет Х-101\555, тому мають можливість здійснити новий удар.
Стосовно самміту.
Чим він значніше отієї резолюції ООН від 140 країн?
Як повідомляв Укрінформ, 2 березня 2022 року ГА ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення росії в Україну й вимагає від рф негайно вивести війська з української території. Резолюцію підтримали 143 країни.
Цікаві не стільки висновки, а скільки аргументація бачення, думки.
Те, що виснажується, -- це беззаперечно))
Війна на виснаження йде.
І для обох сторін. Для всіх сторін.
Індикатор на момент для нашої -- чи зможемо посунути ворога до кордону в Харківській області.
Додано: Нед 16 чер, 2024 10:02
Стоп. За лісом я не помітив дерев.
Куди переходить?
Невже РПВ?
Чи кордони 91-го?
Вчора ставив питання: входить рфія в глибоку оборону і пуляє періодично ракетами. То що? Хто штурмувати буде чергові лінії суровікіна?
Додано: Нед 16 чер, 2024 10:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:03
Бабка натроє гадала.
куди йде?
на черговий пік.
Потім або плато, або чергова ескалація, або як написала флер.
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це, схоже, українські умови рпв та пропозиція багаторічних дипломатичних балачок, поки путін не здохне. Точніше так вирішили "партнери". Можливо.
Востаннє редагувалось d44 в Нед 16 чер, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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