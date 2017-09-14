Додано: Нед 16 чер, 2024 11:17

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.



Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).



В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда

По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї... По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...

Обозначает, что в определённом возрасте человеку становится уже всё равно, что происходит (в том числе и с самим человеком), поэтому возможны довольно радикальные действия, на которые человек в более молодом возрасте бы не осмелился из-за опасения в возмездии. Также в силу разрушительных процессов, проходящих в головном мозге, происходит атрофация разных важных свойств человека. Например, отмечено, что после 50 лет часто у людей напрочь пропадает чувство совести.



я ще вчора звернув увагу на цю чергову маніпуляцію. й як на мене це в черговий раз підвтвержує, що ЛАД свідомо маніпулює. як там "дедушка старый, ему все равно"а в чому маніпуляція? ва ніде не сказано, що відсутність кордонів 91 року це поразка. це за нього додумав, але викрутив, наче це сказавтому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території. уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. це я не кажу про шведів та фіннівможливо закриття неба над Україною - вже йдуть розмови зробити це над Західною Україною. й це буде дуже пасувати з отриманням F16.головне в цих варіантах - що їх можна досягнути без ніякої участі Раші, просто поставивши їх перед фактом. так, території без залучення Раші ми не здобудемо, тому теж можливі варіанти. але головне їх не визнавати, а Раша наче спеціально висовує неприйнятні умови. й якщо трохи цинічно, то насправді території не є критичними. з критичного є лише ЗАЕС. хоча я розумію трагедію людей які самі або їх майно залишилося в окупації...тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліківок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.