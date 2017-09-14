Мабуть те що поки Zе при влади - буде війна. кінець війни - крах з наслідками для режиму Zе.
Куча помилок перед війною які і спровокували хуйло до нападу на слабку, лохувату жертву.
"Ато путин нападет?" вже мабуть всі забули.
|
|
|
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:05
Мабуть те що поки Zе при влади - буде війна. кінець війни - крах з наслідками для режиму Zе.
Куча помилок перед війною які і спровокували хуйло до нападу на слабку, лохувату жертву.
"Ато путин нападет?" вже мабуть всі забули.
Востаннє редагувалось UA в Нед 16 чер, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:06
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:17
я ще вчора звернув увагу на цю чергову маніпуляцію. й як на мене це в черговий раз підвтвержує, що ЛАД свідомо маніпулює. як там "дедушка старый, ему все равно"
а в чому маніпуляція? в Hotabа ніде не сказано, що відсутність кордонів 91 року це поразка. це за нього додумав ЛАД, але викрутив, наче це сказав Hotab
тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території. уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. це я не кажу про шведів та фіннів
можливо закриття неба над Україною - вже йдуть розмови зробити це над Західною Україною. й це буде дуже пасувати з отриманням F16.
головне в цих варіантах - що їх можна досягнути без ніякої участі Раші, просто поставивши їх перед фактом. так, території без залучення Раші ми не здобудемо, тому теж можливі варіанти. але головне їх не визнавати, а Раша наче спеціально висовує неприйнятні умови. й якщо трохи цинічно, то насправді території не є критичними. з критичного є лише ЗАЕС. хоча я розумію трагедію людей які самі або їх майно залишилося в окупації...
тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліківок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:19
Чем больше ненависти от власти к украинцам, тем ближе победа.
Почему ТЦК до сих пор ходят без электрошокеров?
Где оборудованные по последнему слову техники пыточные в подвалах ТЦК?
Где мобильные крематории? Нет трупа нет скандала.
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З одного боку ненавиджу ТЦК за порушення закону, а з іншого розумію, що їм потрібно виконувати план.
|