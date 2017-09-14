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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:05
fox767676 написав:
Але що могло сподобалґтись Залужному у тому дописі ?
Мабуть те що поки Zе при влади - буде війна. кінець війни - крах з наслідками для режиму Zе.
Куча помилок перед війною які і спровокували хуйло до нападу на слабку, лохувату жертву.
"Ато путин нападет?" вже мабуть всі забули.
Востаннє редагувалось UA
в Нед 16 чер, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:06
alex lem написав:
Ukrainian написав: vitaliiangel написав:
Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.
То є майбутній десантник. Готується до вільного польоту. Просто для економії ресурсу авіатехніки і палива вчать як у повітрі летіти.
Давайте вначале выясним, есть ли у нас такой закон, а не распоряжение нелегитимного кабмина
А потом этот закон применим к "звонильщикам" под обэповцами на тачках по 150куе с номерами 9999 и 7777, к торговцам амфетаминами под сбушниками с номерами 0111 и 9111, к ОлямЮА мужского пола, что непрерывно воняют с того края планеты, имея наш паспорт, а потом будем бить мордой об асфальт пересичных трудяг 50+, которые знают, что оторванные ноги и руки не отрастают и дыра в голове не приводит к росту умственного потенциала(как у известных торговцев палёнкой и сигами без акциза)
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:17
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
По итогу, мы, не добившись "границ 91", по вашему выражению, "піднімаємо до гори лапки" и прекращаем борьбу.
Т.е. гарантий, что через какое-то время война не повторится, не будет (я, правда, не на 100% уверен в этом даже если примут в НАТО - последнее время часто высказываются сомнения в действенности 5 статьи).
В этом случае, по вашим словам, Вам здесь делать нечего и Вы уедете. Неважно куда
По суті це й буде єдиним реально важливим результатом війни і буде означати перемогу москалів. Тоді не відбудовувати Україну треба буде, а емігрувати з неї...
я ще вчора звернув увагу на цю чергову маніпуляцію. й як на мене це в черговий раз підвтвержує, що ЛАД свідомо маніпулює. як там "дедушка старый, ему все равно"
Обозначает, что в определённом возрасте человеку становится уже всё равно, что происходит (в том числе и с самим человеком), поэтому возможны довольно радикальные действия, на которые человек в более молодом возрасте бы не осмелился из-за опасения в возмездии. Также в силу разрушительных процессов, проходящих в головном мозге, происходит атрофация разных важных свойств человека. Например, отмечено, что после 50 лет часто у людей напрочь пропадает чувство совести.
а в чому маніпуляція? в Hotab
а ніде не сказано, що відсутність кордонів 91 року це поразка. це за нього додумав ЛАД
, але викрутив, наче це сказав Hotab
тому для тих, хто на бронепоїзді. основна ознака, що це не поразка - це гарантії. й НАТО - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю буде не проти американських баз на території. уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. це я не кажу про шведів та фінів
можливо закриття неба над Україною - вже йдуть розмови зробити це над Західною Україною. й це буде дуже пасувати з отриманням F16.
головне в цих варіантах - що їх можна досягнути без ніякої участі Раші, просто поставивши їх перед фактом. так, території без залучення Раші ми не здобудемо, тому теж можливі варіанти. але головне їх не визнавати, а Раша наче спеціально висовує неприйнятні умови. й якщо трохи цинічно, то насправді території не є критичними. з критичного є лише ЗАЕС. хоча я розумію трагедію людей які самі або їх майно залишилося в окупації...
тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліковок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 16 чер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:25
Shaman написав:
тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території.
100% підтримую.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території.
100% підтримую.
2 розовощокі гіперпатріотичні ухилянта завжди підтримають один одного в очікуванні холяви. Будуть патріотичні доноси писати, а НАТО\американці будуть їм це гарантувати
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:44
Ukrainian написав:
vitaliiangel написав:
Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.
Щось не бачу у Вас намагання вернутися з Канади і виконати всього лиш вимогу закону - пройти медкомісію в ТЦК
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:45
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території.
100% підтримую.
2 розовощокі гіперпатріотичні ухилянта завжди підтримають один одного в очікуванні холяви. Будуть патріотичні доноси писати, а НАТО\американці будуть їм це гарантувати
Геніальний план
консерва спрацювала
а то начебто інколи займаєш патріотичну позицію, а потім пишеш таке. що саме в моєму повідомленні тебе не влаштовує? якщо з чимось не згодний, які твої варіанти? чи заперечити нема чим, то пишеш проти, але ні про що.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:47
BIGor написав:
Щось не бачу у Вас намагання вернутися з Канади і виконати всього лиш вимогу закону - пройти медкомісію в ТЦК
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чекає на твій приклад
коли це станеться - після умовного сигналу, свисту рака?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 11:51
Shaman написав:
уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові.
одна база для широкомастабной? ух русские испугаются и с насранными штанами побегут аж до ростова. Почему не ввели войска после 2014, почему не ввели их в начале 2022 (это могло бы отстановить питуна от вторжения). Почему сейчас введут? Что так сильно изменилось в пользу Украины за эти 2 года.
Суть событий с 2014г в том, что воевать за нас желающих нет. Даже нерегулярными войсками, просто провести рекрутинг по желанию во всех странах приехавших на саммит.
Запад открытым текстом говорит мы вас поддерживаем, но воевать не будем.
Это как пожарный скажет мы вас поддерживаем, но тушить пожары не будем.
Конечно финансовая и поддержка оружием тоже важна, но это не путь к быстрому миру. рф будет аттаковать до тех пор, пока они сильнее.
Единственный вариант мира - самим стать сильнее рф. Выглядит фантастически, но себя в отличии от Запада мы контролируем, можем настроить нужные заводы, поднять свою боевую эффективность. А Запад мы не контролируем. Сегодня помогают, завтра нет. И объёмы помощи мы не контролируем. Тем более американские базы в Харькове. Ближе к реальности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 чер, 2024 12:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 12:01
vitaliiangel написав: Shaman написав:
уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові.
одна база для широкомастабной? ух русские испугаются и с насранными штанами побегут аж до ростова. Почему не ввели войска после 2014, почему не ввели их в начале 2022 (это могло бы отстановить питуна от вторжения). Почему сейчас введут? Что так сильно изменилось в пользу Украины за эти 2 года. Суть событий с 2014г в том, что воевать за нас желающих нет. Даже нерегулярными войсками, просто провести рекрутинг по желанию во всех странах приехавших на саммит. Запад открытым текстом говорит мы вас поддерживаем, но воевать не будем. Это как пожарный скажет мы вас поддерживаем, но тушить пожары не будем. Конечно финансовая и поддержка оружием тоже важна, но это не путь к быстрому миру. рф будет аттаковать до тех пор пока они сильнее. Единственный вариант самим стать сильнее рф.
хтось із блогерів це порівняв з відношенням до онкохворого, якого "підтримувати будем до кінця"
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