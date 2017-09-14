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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86638664866586668667>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:08

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Вчора ставив питання: входить рфія в глибоку оборону і пуляє періодично ракетами. То що? Хто штурмувати буде чергові лінії суровікіна?

Дрони.

Дроноводи. До речі, маємо вже пів мільона дронів поставлених на фронт від Найвеличнішого. Цікаво, нащо Стерненко збирає на дрони коли вже така кількість є на фронті?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:14

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території.

100% підтримую.

К сожалению, такого не будет.
Во всяком случае, сегодня это не реально.
Это примерно так же, как если бы сейчас США прислали сюда свои войска - хорошо бы, но не случится.
В Ю. Корее, кот. здесь часто вспоминают, американские базы остались после того, как там воевали американские войска.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:К сожалению, такого не будет.

Все буде, але пізніше. І по терирторії москалів забороняли бити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Відносно бронювання - от бусифікують стоматолога - що далі? Хто прийде на його місце? Чи будете чекати пів-року і платити 2-3 кує за пломбу як те робиться в розвинених країнах ЄС?

Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого провідного інженера оборонного підприємства.
Всі, так всі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:28

  Shaman написав:
  BIGor написав:Щось не бачу у Вас намагання вернутися з Канади і виконати всього лиш вимогу закону - пройти медкомісію в ТЦК :D .

чекає на твій приклад 8)
коли це станеться - після умовного сигналу, свисту рака? :lol:

Я ніколи не заохочував інших бусифікуватись. А от тіло з Канади просто мріє про інших.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:30

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові.
одна база для широкомастабной? ух русские испугаются и с насранными штанами побегут аж до ростова. Почему не ввели войска после 2014, почему не ввели их в начале 2022 (это могло бы отстановить питуна от вторжения). Почему сейчас введут? Что так сильно изменилось в пользу Украины за эти 2 года.

Суть событий с 2014г в том, что воевать за нас желающих нет. Даже нерегулярными войсками, просто провести рекрутинг по желанию во всех странах приехавших на саммит.

Запад открытым текстом говорит мы вас поддерживаем, но воевать не будем.
Это как пожарный скажет мы вас поддерживаем, но тушить пожары не будем.

Конечно финансовая и поддержка оружием тоже важна, но это не путь к быстрому миру. рф будет аттаковать до тех пор, пока они сильнее.

Единственный вариант мира - самим стать сильнее рф. Выглядит фантастически, но себя в отличии от Запада мы контролируем, можем настроить нужные заводы, поднять свою боевую эффективность. А Запад мы не контролируем. Сегодня помогают, завтра нет. И объёмы помощи мы не контролируем. Тем более американские базы в Харькове. Ближе к реальности.

як всіх зачепила американська база в Харкові. значить, правильна ідея 8) а насправді ми відволікаємося на умовні дрібниці й не дивимось на картину загалом.

а тепер ближче до реальності. тут один дідусь вчергове оббрехав мене, коли сказав, що я надто легковажно ставлюся до москалів. йому напевне ікається, але треба його навчити, що не треба брехливо перекручувати мої думки.

Раша набагато більша країна, ніж Україна. й по населенню, й по наявності нафти та газу, й по наявності ядерної зброї, яку вони просто отримали в спадок, й по кількості військового металобрухту, який вони теж отримали в спадок. тому ідея спробувати самостійно отримати військовий паритет - утопічна. не те, що це неможливо технічно, але якраз приклади КНДР, Пакистану чи того ж Ірану показують, що якщо надто багато грошей вкласти у військову сферу, то населення буде жити на межі зубожіння. ми готові працювати за пайку гречки? ні. й немає сенсу. й режими керування при цьому далеко не демократичні, що для нас просто не підходить.

світ після другої світової війни пішов шляхом, що держави мають вирішувати свої питання шляхом перемовин, а не шляхом правом сильного. оскільки Раша втратила майже все, чим модна впливати на інших, то вона зараз намагається зламати цей порядок й намагається повернути право сильного хоча б на пострадянських територіях. це те ж насправді шлях в нікуди, але це їх проблема, що цар з'їхав з глузду, а запобіжників у держави на цей випадок немає ;)

знаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.

а знаєш що міняється за роки війни - міняється свідомість Заходу. чим далі, тим більше стає зрозуміла технологічна відсталість Раші у військових питаннях. тому якщо раніше панічно боялися будь-яких ударів по Раші, то тепер спокійно виносимо їх С-300-400, й щось в них на аеродромах палає далеко всередині країни. що Чорноморський флот потрохи мігрує на Каспій?

тому так, треба розвивати країну під гарантії розвинених країн. доки гарантій немає, буде йти війна в тому чи іншому форматі. й з іншого боку Раша теж доволі виснажена, якийсь форс-мажор там може статися будь-якої миті. а нам треба триматися, допомога йде, й об'єктивно нас й далі будуть підтримувати. якось так :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 чер, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:34

  Shaman написав:тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліківок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.

Спочатку треба створити групу, яка буде визначати.

І визначити за якими критеріями вона буде визначати.

Потрібен не перелік обліковок. А вказівки від (кого?), що і в яких межах песимізму тощо можна писати.
Щоб несвідомі дописувачі отримали і знали.
Якщо ж і після цього вони будуть виходити за межі, то це означатиме їх свідомість таких дій. Тоді щось робити далі.

Коротше: справа непроста. Головне почати.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:34

Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:37

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому для тих, хто на бронепоїзді. основна причина, що це не поразка - це гарантії. й Нато - це лише один з варіантів. можливо щось таке, як в Південній Кореї. особисто я та переважна більшість громадян гадаю бути не проти американських баз на території.

100% підтримую.

К сожалению, такого не будет.
Во всяком случае, сегодня это не реально.
Это примерно так же, как если бы сейчас США прислали сюда свои войска - хорошо бы, но не случится.
В Ю. Корее, кот. здесь часто вспоминают, американские базы остались после того, как там воевали американские войска.

а чого це не буде? бо це реальний шлях, як поставити Рашу на місце, а так хочеться здатися? :D

надання гарантій більш вірогідне, ніж якийсь домовленості з Рашей. що вони хочуть - вже чотири області? а чому не п'ять разом з Харковом? а головне, що вони хочуть - саме відсутність гарантій й ще скорочення наших збройних сил - щоб нема кому було робити спротив при наступному нападі.

ще раз - гарантії більш вірогідні, ніж домовленості з Рашею, бо вони неадеквати
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:42

  Shaman написав:
знаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.

Хто такі ці *ми*, які не свої.
Що заробітчан, що біженців Захід приймає, як своїх. Залюбки. Пересічних.

Тому про кого і про що мова?

Олігархат і постсовок -- це як?
Беня, Рінат і т.д. -- постсовки?
ПАП -- постсовок?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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